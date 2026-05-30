Geçmişten Günümüzde Türkiye'deki iPhone Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Türkiye’de iPhone sahibi olmak hiçbir zaman ucuz değildi. Ancak özellikle son yıllarda fiyatlar öyle bir noktaya geldi ki yeni bir iPhone almak artık çoğu kullanıcı için finansal planlama gerektiren ciddi bir karar haline geldi. Bu değişimi daha iyi görebilmeniz için iPhone 3G'den iPhone 17’ye kadar tüm iPhone modellerinin Türkiye'deki başlangıç fiyatlarını bir grafikte sizler için derledik. İşte Türkiye'deki iPhone fiyatları geçmişten günümüze değişimi?

Türkiye’de iPhone Fiyatları Yıllar İçinde Ne Kadar Değişti?

Hazırladığımız grafikte iPhone 3G’den iPhone 17’ye kadar uzanan fiyat değişimini görebilirsiniz. Buna göre 2008 yılında 1.165 TL’den satışa çıkan iPhone 3G, 2025 yılında iPhone 17 ile 77.999 TL seviyesine ulaştı. Yani Türkiye’de iPhone’un başlangıç fiyatı 17 yılda yaklaşık 67 kat arttı.

iPhone · Türkiye Fiyat Tarihçesi 2008 — 2025 · Türkiye çıkış fiyatı (taban model) iPhone 3G 8 GB ₺1.165 ≈ $932 kur karşılığı · ABD $599 ABD fiyatının 1,6 katı 2008 Döngü

Editörün Notu: Grafiğimizi oluştururken Apple'ın tanıttığı başlangıç modellerini baz aldık. Bu nedenle iPhone 5C gibi uygun fiyatlı modeller ya da iPhone 8 ile aynı gün tanıtılan ve bugünkü Pro serisinin öncülü olan iPhone X gibi modeller listede yok.

Apple’ın Türkiye’deki iPhone fiyat geçmişine baktığımızda ilk yıllarda artışların daha sınırlı kaldığını görüyoruz. 2008’de 1.165 TL olan iPhone fiyatları 2014 yılında iPhone 6 ile 2.349 TL seviyesine çıkmış. Yani ilk altı yıllık dönemde fiyat artışı makul diyebileceğimiz bir seviyede kalmış. Elbette ki bu cümleyi 2026'daki senaryoyu görmüş biri olarak kuruyorum. Bunun ne kadar büyük bir artış olduğunu elbette ki farkındayım.

Asıl kırılma ise 2018 sonrasında başladı. iPhone 8 ile birlikte Apple iPhone'ların başlangıç fiyatının 649'dan 699 dolara çıkaran Apple, iPhone XR ile fiyatları bir kez daha yukarı çıkardı ve 749 dolar olarak açıkladı. Bu zam dalgası Türkiye'deki vergilerle ve TL'deki değer kaybıyla buluşunca iki model arasında 3 bin TL'yi aşan bir fark oluştu.

Fiyatlar 2020’de iPhone 12 ile 10.999 TL seviyesi görüldü. Ancak asıl darbe 2022'de geldi. Pandeminin de etkisiyle TL'deki değer kaybı akıl almaz bir boyuta ulaştı. Bu nedenle iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 11.999 TL olarak açıklanırken sadece bir yıl sonra iPhone 14, 30.999 TL’den satışa çıktı.

Ne yazık ki bu durum sonrasında da kötüleşmeye devam etti. iPhone 15, 49.999 TL'den, iPhone 16, 64.999 TL'den ve son olarak 2025'te çıkan iPhone 17, 77.999 TL'den Türkiye'de satışa sunuldu. Ülkemizdeki bu değişime rağmen ABD'deki fiyatlar hiçbir zaman baz model için 799 dolar seviyesinin üzerine çıkmadı. Peki en pahalı modellerde durum ne?

Yıl Model Depolama Türkiye Çıkış Fiyatı 2008 iPhone 3G 8 GB 1.165 TL 2009 iPhone 3GS 16 GB 1.530 TL 2010 iPhone 4 16 GB 1.600 TL 2011 iPhone 4S 16 GB 2.020 TL 2012 iPhone 5 16 GB 2.149 TL 2013 iPhone 5S 16 GB 2.279 TL 2014 iPhone 6 16 GB 2.349 TL 2015 iPhone 6s 16 GB 3.099 TL 2016 iPhone 7 32 GB 3.249 TL 2017 iPhone 8 64 GB 4.149 TL 2018 iPhone XR 64 GB 7.399 TL 2019 iPhone 11 64 GB 7.299 TL 2020 iPhone 12 64 GB 10.999 TL 2021 iPhone 13 128 GB 11.999 TL 2022 iPhone 14 128 GB 30.999 TL 2023 iPhone 15 128 GB 49.999 TL 2024 iPhone 16 128 GB 64.999 TL 2025 iPhone 17 256 GB 77.999 TL

Türkiye'deki iPhone Fiyatları Neden Bu Kadar Arttı?

Türkiye'deki iPhone'ların başlangıç fiyatlarının zaman içerisinde bu kadar çok artmış olmasının birkaç nedeni var. Bunlardan en önemlisi vergi. Günümüzde Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan yüzde 104 oranında vergi alınıyor. Bu nedenle fiyat ne kadar artarsa vergi onu ikiye katlıyor.

Bir diğer önemli unsur ise TL'deki değer kaybı. 2008 yılında 1 dolar yaklaşık 1.2 TL'ye denk geliyordu. Ancak günümüzde 1 dolar 45,85 TL. Kazançlarımız bu oranda artmadığı için TL'deki değer kaybı iPhone'un bize ulaşılamaz gelmesinin arkasındaki bir diğer neden.

Üçüncü ve son neden ise Apple'ın yaptığı zamlar. Her ne kadar bu durum diğer ikisine kıyasla zayıf bir neden olsa da etiketleri etkiledi. 2008'de 549 dolar olan başlangıç fiyatı 2025'te 749 dolar seviyesine çıktı. Bu da vergi ve TL değer kaybı ile birleşince durumu kötüleştirdi.

Editörün Yorumu

Ben bu grafiğe baktığımda iPhone’un Türkiye’de nasıl adım adım lüks bir ürüne dönüştüğünü çok net görüyorum. 2008’de de iPhone ucuz değildi ama bugün geldiğimiz noktada durum bambaşka. Üstelik durum kötüleşmeye devam ediyor. iPhone 17'nin 77.999 TL’lik fiyatı şimdiden yükseldi. Söz konusu telefon Apple Türkiye'de 84.499 TL'den satılıyor.

Bu da bize bir sonraki iPhone modelinin en az bu 84-85 bin TL bandından satışa çıkaracağını gösteriyor. Tabii ki bu TL'nin daha fazla değer kaybetmediği bir senaryo için geçerli. Bu fiyata rağmen insanlar neden iPhone alıyor diye merak edecek olursanız cevabı oldukça basit.

Fiyat artışı sadece iPhone için değil, tüm amiral gemisi akıllı telefonlar için geçerli. iPhone'un bu kadar dikkat çekmesinin nedeni ise değerini daha iyi koruması, uzun süre güncelleme alması ve kamera performansı ile insanların önceliği konumunda olması.