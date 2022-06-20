Armadillo nedir, özellikleri neler? Bu yazıda eşsiz bir görünüme sahip olan armadillolara ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve söz konusu hayvan hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dünyada çok fazla sayıda hayvan bulunuyor. Kara Mamba gibi bazı hayvanlar sahip olduğu özelliklerle ön plana çıkarken bazıları ise dış görünümleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Armadillo da görünümü ile dikkat çeken hayvanlar arasında yer alıyor. Peki, Armadillo ne demek?

Armadillo Nedir?

Armadillolar çok güçlü kabuğa sahip küçük memelilerdir. Zırh kadar güçlü olan katman, söz konusu hayvanın vücudunu tehditlere karşı koruma sağlar. Katman, eşsiz görünüme sahip olan hayvanın sırtını, başını, bacaklarını ve kuyruğunu kapsıyor.

Söz konusu hayvanın kabuğu kaplumbağaya benziyor fakat arada oldukça önemli bir fark mevcut. Kaplumbağanın kabuğu tek parçayken armadillonun kabuğu ise birden fazla parçadan oluşur. Böylelikle hayvanın hareket yeteneği kısıtlanmaz.

Cingulata takımında bulunan hayvanın çeşitli türleri mevcut. 20 armadillo çeşidinden bir tanesi hariç hepsi Latin Amerika bölgesinde yaşamını sürdürüyor. Armadillo, İspanyolcada "küçük zırhlı" anlamına geliyor. Söz konusu hayvan, bu tarz kabuğa sahip tek memelidir.

Küçük gözlere ve sivri buruna sahip olan armadillolarda güçlü kavisli pençeler yer alıyor. Söz konusu hayvanın alt kısmında tüyler bulunuyor. Bu durum, armadillolar için oldukça yararlıdır çünkü başarılı görme yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle özellikle geceleri yiyecek aramalarına ve hissetmelerine yardımcı olmak için diğer duyulara ihtiyaç duyar.

Armadillolar sahip olduğu güçlü pençeler ve iyi koku alma yeteneği sayesinde avlanır. Bu hayvanın ayrıca yapışkan bir dili bulunuyor. Bu, pençe ile ulaşması oldukça zor olan küçük tünellerden böceklerin ve termitleri yakalanabilmesini sağlar.

Uzunluk türden türe değişiklik gösterir. Bazı armadillo türleri 15 santimetre uzunluğunda olabilirken bazıları ise 1,5 metre uzunluğunda olabilir. Bu uzunluk, 12 yaşındaki bir çocuğun ortalama boyudur. Renk konusunda da farklılıklar mevcut. Siyah, gri, kahverengi veya sarımsı renge sahip olan armadillolar bulunuyor.

Tüm armadillolar kendi kabuklarına sığamaz. Aslında yalnızca üç bantlı armadillo başını ve arka ayaklarını geri çekip kabuğunu sert bir top hâline gelebilir. Kuzey Amerika ve Güney Amerika bölgelerinde yer alan hayvanlar yaşamlarını campo, yağmur ormanı gibi ılıman kuşak ikliminde ve yarı kurak iklimde sürdürür.

Metabolik hızları düşük ve yağ depoları yetersiz olduğundan dolayı soğuk ortamlarda yaşayamazlar. Bu durum, bir armadillo habitatının sıcak ve ılıman olması gerektiğini gözler önüne serer. Sert hava koşulları, tüm armadillo popülasyonlarını ortadan kaldırabilir.

Bir armadillo habitatı büyük oranda değişkenlik gösterebilir. Farklı habitatlarda hayatta kalabilir ve uyum sağlayabilirler çünkü genellikle yerin altındaki yuvalarda yaşarlar. Yuvalarından çıktıklarında ise kabukları ile kendilerini çok basit bir şekilde koruyabilirler.

Popüler bir armadillo habitatı Amazon Yağmur Ormanları'dır. Ilıman iklim ve yiyecek çeşitliliği nedeni ile yağmur ormanlarında yaşamaktan büyük keyif alırlar. Utah ve Arizona gibi Kuzey Amerika'nın kurak bölgelerinde olduğu gibi yarı kurak iklimin hâkim olduğu bölgelerde de hayatta kalabilirler.

Sıcak ve ılık havaları sevdikleri ve zamanlarının çoğunu yeraltındaki oyuklarda geçirdikleri için çöl koşullarında da yaşamlarını sürdürebilirler. Kabuk da hayvanı sıcaktan korumaya yardımcı olur. 16 saat uyuyabilen armadillolar günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirir. Uyanık oldukları zamanlarda ise muhtemelen yiyecek arıyorlardır.

Eşsiz görünüme sahip olan hayvanlar hepçildir. Bitkilerin yanı sıra karıncalar, termitler ve böcekler ve diğer küçük böcekleri yiyen hayvanlar, yukarıda da bahsettiğimiz üzere güçlü koku alma duyuları sayesinde yiyecek bulur. Armadillolar sahip olduğu güçlü pençeleri sayesinde kazma işlemini kolayca yapar.

Söz konusu hayvanlar bazen küçük omurgalılar, bitkiler, bazı meyveler ve ölü hayvanların çürüyen etini de yer. Armadilloların besin zincirinin tepesinde yer almadığını belirtmek gerekiyor. Bu canlılar vahşi köpek, puma, rakun ve çakal gibi hayvanlar tarafından avlanabilir. Şahinler, baykuşlar ve yabani domuzların da genç armadilloları avladıkları biliniyor.

Armadillolar risk altında olan bir türdür. Bunun nedeni ise Orta Amerika ve Güney Amerika bölgelerinde yer alan bazı kültürlerde yaygın olarak tüketilmeleridir. Armadillo habitatının yok edilmesi, armadillo popülasyonunu da tehlikeye sürüklüyor.

Tarımın yaygınlaşması için ormanların, yağmur ormanlarının ve savan alanlarının hızlı bir şekilde yok edilmesi, söz konusu canlıların yaşam alanlarını kaybetmesi anlamına geliyor. En büyük armadillo türü olan Dev Tatu yaşam alanının yüzde 50'sının son 10 yıl içerisinde yok olduğu tahmin ediliyor.

Armadillo Özellikleri Neler?

Her armadillonun kafasındaki desen o hayvana özeldir.

Zırh kadar güçlü kabuğa sahiptir.

Günün 16 saatini uyuyarak geçirebilir.

Hepçildir.

Ortalama 7 ila 10 yıl yaşar.

Uzunluğu 15 santimetre ila 1,5 metre olabilir.

Soğuk ortamlarda yaşayamazlar.

Söz konusu canlılar çeşitli özellikleri içerisinde barındırıyor. Her armadillonun kafasında bir desen o hayvana özeldir. Bu, oldukça etkileyici bir özelliktir. Hayvanın zırh kadar güçlü kabuğa sahip olması da dikkat çekiyor. Bu zırh tabakası, hayvanı yırtıcı hayvanlara karşı koruyor.

Hayvanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise bir günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirmesidir. Ortalama 7 ila 10 yıl yaşayan söz konusu canlılar genellikle günün 16 saatini uyuyarak geçirir ve geri kalan zamanda ise avlanır.

Hepçil olan hayvanlar karıncalar, termitler ve böceklerin yanı sıra küçük omurgalılar, bitkiler, bazı meyveler ve ölü hayvanların çürüyen etini de yer.

Bu yazıda armadillolar hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.