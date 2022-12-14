ASCII Kod Nedir? ASCII Ne Demek?

Bilgisayarlar dünya üzerinde bulunan en önemli aygıtlardan biridir. Karşımıza çıkan birçok cihaz şu ana kadar evrim geçirmiş durumda. Ancak hepsi aynı mantık ile çalışmaktadır.

Kısaca bahsedecek olursak bilgisayarda her yaptığınız işin yazılım, metin yazma veya bir harfe basma gibi olabilecek tüm aktivitelerin geçtiği yer olan ASCII nedir? ASCII tablosu ve daha fazlası hakkında sizlere bilgilendirme yapacağız.

ASCII Nedir? Hayatımıza 1963 yılında giren ASCC bir karakter kümesi olarak geçmekte ve 7 bitlik bir yapıya sahiptir. Kontrol karakterlerine sahip olan ASCII ekranda gördüğünüz metin ifadesinin çıktı halidir. İngilizcesi Amerikan stand and Code for information intral olan yani Türkçesi ile bilgi değişimi için Amerikan standart kodlama sistemi olan ASCII Latin alfabesi üzerine kurulmuştur.

Bilgisayarda yazdığınız her bir harf önce ikili kod daha sonra oradan 8'lik bit sistemine geçer ve bu 8'lik bit sistemi ise 0 ve 1 mantığından yani elektriğin var olup olmamasının ifadesidir. Bu ifadeler Latin harflerine dönüştürülerek alfabe rakam ve simgeleri oluşturmaktadır.

Ondalık sistemde bir karşılıkları bulunan ASCII kodları şu an bu yazıyı okumanıza neden olan araçtır. Eğer bu yazıyı okuyorsanız veya tamindir.com'a giriş yapmak için Google'a Tamindir yazıyorsanız bunun asıl sebebi ASCII kodlarının var olmasıdır.

Bilgisayar üzerinde var olan her şey 0 ve 1 yani elektriğin var olup olmamasından doğar. Ancak kullanıcı ve donanım arasında bir arabulucu olmalı ki kullanıcıların yazdığı tüm işlemleri donanıma anlatması gerekir. ASCII kod karşılığı kısaca kullanıcı ve donanım arasında işlev gören bir birim olarak nitelendirilebilir.

Bu içeriğimizde ASCII ne demek? Sizler için açıkladık. Peki sizler ASCII hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.