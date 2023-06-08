ASUS Expertbook B1502 İncelemesi: Güçlü, Dayanıklı ve Hafif

Yüksek performans, kolay taşınabilirlik ve dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ASUS Expertbook B1502, çalışanların ve öğrencilerin en büyük yardımcısı hâline geldi. ASUS Expertbook B1502 incelemesi ile dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğuna detaylı şekilde göz atacağız.

ASUS Expertbook B1502 İncelemesi

Çalışanlar ve öğrenciler için dizüstü bilgisayarların kolay taşınabilir olması büyük bir öneme sahip çünkü gün içerisinde sürekli olarak hareket hâlinde olmaları gerekiyor. Sürekli hareket hâlinde olunduğundan ötürü bilgisayarın dayanıklı olması da oldukça önemlidir.

Gücün, kolay taşınabilirliğin ve dayanıklılığın bir arada sunulduğu ASUS Expertbook B1502 yalnızca 1,69 kilogram ağırlığında. PC'nin hafif olması kullanıcılara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şık tasarıma sahip olan laptop bir sırt çantasına kolayca koyulabiliyor ve rahatça taşınabiliyor.

Expertbook B1502'yi rahatça taşırken dayanıklılık konusunda herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok. Bunun sebebi ise bilgisayarın MIL-STD 810H ABD askeri standardını desteklemesi. Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı olan PC, zorlu şartlarda bile problem yaşanmadan kullanılabiliyor.

19,9 mm kalınlığındaki bilgisayarda 12. nesil Intel Core i7-1255U, i3-1215U ve i5-1235U olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. Güçlü işlemci ile donatılan bilgisayar, sergilediği yüksek performans sayesinde sorunsuz bir kullanım deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

ASUS Expertbook B1502, hızlı ve sorunsuz kablosuz bağlantı imkânı sunan Wi-Fi 6E'yi destekliyor. Bu, gün içerisinde üretkenliğin artmasına yardımcı oluyor. Bilgisayarın bir diğer önemli avantajı ise güvenliktir.

Bilgisayarda ister parmak iziyle isterseniz yüz taramasıyla oturum açabilirsiniz. Söz konusu özellikler, sizin izniniz dışında PC'nin kullanılmasını önlüyor. Bunun yanı sıra şifre girmekle uğraşmadığınız için kolayca oturum açabilir ve PC'yi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bazı zararlı yazılımlar, PC'deki kamera aracılığıyla kullanıcıları izleyebiliyor. Bunu önlemek isteyen kullanıcılar kameranın üzerine bant yapıştırmak durumunda kalabiliyor. Bu da deneyimi ciddi ölçüde olumsuz etkiliyor.

Expertbook B1502 modelinde kameranın üzerinde fiziksel bir kapak yer alıyor. Kameranın gerekli olmadığı zamanlarda kapağı pratik şekilde kaydırabilirsiniz. Böylelikle kameranın üzerine bant yapıştırmanıza gerek kalmaz ve gizlilikten de ödün vermemiş olursunuz.

Windows 11 Pro isimli en güncel işletim sistemiyle beraber gelen dizüstü bilgisayar modelinde Kensington nano kilit portu da bulunuyor. Fiziksel olarak güvenlik sunan bu port, kötü niyetli kişilere karşı koruma sağlıyor.

Bilgisayarda ayrıca TPM 2.0 desteği bulunuyor. TPM 2.0, kimlik doğrulama bilgilerini güvenli şekilde depoluyor ve veri sızıntısı ihtimalini minimuma düşürüyor. Dolayısıyla TPM 2.0, yüz tarama, parmak izi ve kameranın üzerindeki fiziksel kapak, kullanıcılara üst düzey gizlilik ve güvenlik sunuyor.

Söz konusu özellikler, çalışma dosyalarının ve iş açısından kritik verilerin güvenli ve gizli tutulmasına yardımcı oluyor. Bu durum öğrencilerin, uzaktan çalışanların ve ofis çalışanlarının ASUS Expertbook B1502 modelini gönül rahatlığıyla kullanabilmesine imkân tanıyor.

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayarın 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 1366 x 768 piksel çözünürlük sunan iki farklı sürümü bulunuyor. Yüzde 83 ekran gövde oranıyla dikkat çeken PC'nin ekranı 178 derecelik geniş görüş alanı sunuyor.

Depolama tarafında 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, 256GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ve 128GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD olmak üzere dört farklı seçenek sunuluyor. Dolayısıyla ihtiyacınıza en uygun sürümü tercih edebilme imkânına sahipsiniz.

720 piksel çözünürlüğündeki web kamerası, öğrencilerin ve çalışanların kaliteli bir şekilde görüntülü görüşme gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. Böylece görüşme esnasında görüntü kalitesi konusunda olumsuz bir durum yaşanmıyor.

Intel UHD Graphics ekran kartının yer aldığı bilgisayar 48 GB'a kadar bellek kapasitesini destekliyor. Bilgisayarda bulunan donanım, yüksek performans gerektiren işlemlerin bile rahatça yapılabilmesini sağlıyor. Bu da verimliliğin önemli ölçüde artmasını mümkün hâle getiriyor.

Bağlantı tarafında da çeşitli portların sunulması üretkenliği olumlu yönde etkiliyor. PC'de USB 2.0 Type-A , USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, ses jakı, Kensington nano kilit ve RJ45 portları yer alıyor.

Editörün Yorumu

Ofis çalışanları, uzaktan çalışanlar ve öğrenciler için harika bir dizüstü bilgisayar modeli olan ASUS Expertbook B1502 etkileyici performans, büyüleyici tasarım, üst düzey dayanıklılık ve kolay taşınabilirliğe sahip.

Oldukça hafif bir yapıya sahip olan bilgisayar, okula veya işe gidip gelirken çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Bu sayede ağırlık konusunda problem yaşanmıyor. PC'nin en büyük avantajlarından biri de kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine çok önem vermesi.

Kameranın fiziksel kapak ile kolayca kapanabilmesi, oturumun yüz tarama ya da parmak iziyle hızlıca açılabilmesi önemli detaylar arasında yer alıyor. Dolayısıyla gizliliğe önem veriyorsanız kurumsal düzeyde güvenlik sunan Expertbook B1502 sizin için muhteşem bir seçenektir.

Darbelere ve çarpmalara dayanıklı olan ve bu sayede zorlu şartlarda sorunsuz bir kullanım deneyimi sunan laptop hem iş hem de multimedya ile ilgili ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Sonuç olarak eğer yakın zamanda bir laptop satın almak istiyorsanız ASUS Expertbook B1502 isimli dizüstü bilgisayar modelini göz önünde bulundurabilirsiniz.

ASUS Expertbook B1502 Özellikleri