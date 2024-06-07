ASUS ExpertCenter E1 AiO İncelemesi: Mobilite Özellikleri ile Etkiliyor!

Hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilen ASUS ExpertCenter E1 AiO zengin port seçenekleri, verimli performansı ve fansız tasarımıyla dikkat çekiyor. ASUS ExpertCenter E1 AiO incelemesi ile hepsi bir arada bilgisayar modelinin neler sunduğuna göz atacağız.

ASUS ExpertCenter E1 AiO İncelemesi

Çok yönlü hepsi bir arada bilgisayar modeli ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BA030M, kullanıcıların üretken iş ortağı olacak şekilde tasarlandı. Eğitim kurumları, market ve zincir mağazalar için oldukça kullanışlı olan cihaz, sahip olduğu özellikler sayesinde ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Bilgisayarı ister masanın üzerinde konumlandırabilir isterseniz standart VESA montajı sayesinde duvara asabilirsiniz. Bilgisayar taşınabilirliğiyle de öne çıkıyor. Hafif bir yapıya sahip olan bilgisayar kolayca taşınabiliyor. Böylece bilgisayarın farklı bir yere taşınması gerektiğinde herhangi bir sorun yaşanmıyor.

E1 AiO, taşınabilir özelliğinin yanı sıra zengin port seçenekleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yan portlar arasında 1 adet 2-in-1 kart okuyucu SD / MMC, 1 adet 3,5 mm ses portu, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portu yer alıyor.

Bilgisayarın arka tarafında 1 adet DC-in, 1 adet Kensington lock, 2 adet COM port, 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet, 1 adet HDMI 1.4, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bulunuyor.

ASUS marka bilgisayar, diğer birçok AiO modelinden farklı olarak kesintisiz güç kaynağına (UPS) sahip. Bu UPS, elektrik kesildiği anda devreye giriyor ve uyarı göstererek verileri kurtarmak için oldukça önemli bir zaman tanıyor. Dolayısıyla elektrik kesintisi yaşansa bile verilerinizi koruyabiliyor ve bir kayıp yaşamıyorsunuz.

15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar, 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 220 nit parlaklık sunuyor. En önemli avantajlardan biri olan dokunmatik ekran, bilgisayar üzerinden işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Ekranın parlama yapmaması da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Verimli performans sunan AiO modelinde Intel Celeron N4500 1.1 GHz işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM'in yer aldığı bilgisayar fansız bir tasarıma sahip. Bu tasarım, bilgisayarın üstün enerji verimliliğiyle sessiz şekilde çalışmasına imkân tanıyor.

Fan yerine iletken soğutma sistemini tercih eden ExpertCenter E1 AiO, fan gürültüsünü ortadan kaldırıyor ve ısıyı hızla yayıyor. Bu, bilgisayarı perakende ve sağlık başta olmak üzere birçok özel uygulama için harika bir seçenek hâline getiriyor.

Söz konusu bilgisayarda tercih edilen tasarım, toz sirkülasyonunun azalmasını ve dayanıklılığın artmasını sağlıyor. Bilgisayarın uzun ömürlü olmasına olanak tanıyan tasarım, işletme maliyetlerinin minimuma inmesine yardım ediyor.

Editörün Yorumu

Fansız tasarımı sayesinde sessiz kullanım imkânı sunan ASUS ExpertCenter E1 AiO modeli işletmeler için çok büyük öneme sahip olan kesintisiz güç kaynağı içeriyor. Bu, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda veri kaybı nedeniyle endişe yaşanmamasını sağlıyor.

Verimli performans sunarak işlerin sorunsuz şekilde ilerlemesine yardım eden bilgisayar kolay taşınabilirliğiyle de dikkat çekiyor. Dokunmatik ekranı sayesinde pratik şekilde kullanılabilen E1 AiO, tasarımı ve özellikleri nedeniyle üretkenliğin artmasına yardım ediyor.

ASUS ExpertCenter E1 AiO Özellikleri