Yüksek performansa sahip bilgisayarların yalnızca oyunculara değil; tasarımcılara, mühendislere ve diğer tüm kullanıcılara gerektiğinin farkında olunarak tasarlanan ROG Zephyrus G14 neler sunuyor? Bu içeriğimizde Asus ROG Zephyrus G14 (GA401) İncelemesi ile karşınızdayız.

Editörün Yorumu

Güçlü teknik bileşenleri taşınabilir ve şık bir kasada toplayan ROG Zephyrus G14, son dönemlerin en iddialı dizüstü bilgisayarlarından birisi olarak tanımlanabilir.

AMD Ryzen 9 5900HS, Nvidia GeForce RTX 3060, 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile başta kusursuz oyun deneyimi ile öne çıkan modelin; iki ya da üç boyutlu tasarım ve modelleme, video kurgu, makine öğrenimi, sanal makine, mühendislik araçları ve diğer tüm programlarda ya da süreçlerde iddialı bir duruş sergilediğini söyleyebilirim.

Güçlü bileşenlerin ince, hafif ve şık bir dizüstü bilgisayarda yer almasını istiyorsanız ve bu süreçte bir şeylerden taviz vermek istemiyorsanız, ROG Zephyrus G14 tam olarak aradığınız model olabilir: Şimdi, ayrıntılı incelememize daha yakından göz atalım!

Asus ROG Zephyrus G14 GA401 İncelemesi

ROG Zephyrus G14 (GA401), 14 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip IPS ekran ile birlikte geliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, %100 sRGB teknolojisi ile birlikte gerçeğe en yakın renkleri sunuyor. Kompakt yapısı sayesinde çok yönlü bir kullanıma olanak sunan ROG Zephyrus G14; oyuncular, tasarımcılar, mühendisler ve diğer tüm kullanıcılar için biçilmiş kaftan olan bazı ayrıntıları bünyesinde barındırıyor:

ROG serisinin diğer modellerine nazaran daha küçük bir ekrana sahip olan modelin, Full HD çözünürlük sayesinde bu durumu bir avantaja çevirdiğini ve çok daha yüksek piksel yoğunluğu ile çok daha keskin görüntüler sağladığını görüyoruz. Tabii tüm olay görüntülerin keskinliğinde yatmıyor: %100 sRGB renk profili sayesinde gerçeğe en yakın renkleri elde ediyorsunuz ve IPS ekran da, uç açılarda bu renkleri ve görüntüleri korumanıza yardımcı oluyor.

Işığın yoğun olduğu ortamlarda ayrıntılardan kopmamanız için 300 nit tepe parlaklık sunan bu ekranda, daha akıcı görüntüler elde edebilmeniz adına 144 Hz yenileme hızı bulunuyor. Bu sayede çevrim içi oyunlarda ya da diğer tüm programlarda daha yumuşak geçişler sağlanmış oluyor ve deneyiminiz bir adım daha ileriye taşınıyor.

Yalnızca 1,60 kg ağırlığa ve 1,99 cm kalınlığa sahip olan bu modelin, bir de içerisinde barındırdıklarına bakalım:

ROG Zephyrus G14, AMD Ryzen 9 5900HS işlemci ile kutudan çıkıyor. Ryzen 9 5900HS, 8 adet fiziksel ve 16 adet sanal çekirdeğe sahip ve her bir çekirdek 3.1 GHz frekansında çalışıyor. Bu çekirdeklerin yük altında çalışabildiği azami frekans ise 4.5 GHz olarak açıklanıyor.

Oldukça kompakt bir yapıya sahip olan modelin grafik işlemci tarafındaki gücünü ise Nvidia GeForce RTX 3060 sağlıyor. Tam olarak 6 GB GDDR6 belleğe sahip olan bu ekran kartı, günümüzde var olan tüm oyunları yüksek ayarlarda oynayabileceğiniz bir ekran kartı olarak tanımlanabilir. Bunun ötesinde üç boyutlu modelleme ve makine öğrenimi için de ihtiyaç duyulan gereksinimleri bünyesinde barındırıyor.

Tabii ki bu kadar iyi bir işlemci ve bu kadar iyi bir ekran kartı, aynı oranda iddialı bellek ve depolama ile desteklenmeli.

ROG Zephyrus G14'de toplamda bir adet bellek slotu yer alıyor ve bu slotta 16 GB DDR4 RAM konumlanıyor. Pek çok oyun ve program için yeterli olan bu miktar sizin için yetersiz ise, bu belleği çıkartıp yerine 32 GB DDR4 RAM takabiliyorsunuz. Nitekim cihazın azami bellek desteği de 32 GB olarak belirtiliyor.

Depolama tarafına baktığımızda ise günümüz standartlarına yakışır şekilde 1 TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD ile karşılaşıyoruz. PCIe arayüzünü kullanan M.2 NVMe SSD ile daha hızlı veri aktarımı ve dolayısı ile de hem işletim sisteminde hem de oyunlarda daha hızlı yükleme süreleri elde ediyorsunuz.

Bağlantı tarafına geçtiğimizde Wi-Fi 6 (802.11ax) ve Bluetooth 5.1 standartlarını görüyoruz. Wi-Fi 6 uyumlu modeminiz ve internet altyapınız bulunuyorsa, neredeyse kablolu bağlantı kalitesinde Wi-Fi deneyimi elde etmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca Bluetooth 5.1 ile de düşük güç tüketimi ve kaliteli bağlantı deneyimini elde edeceksiniz.

Fiziksel bağlantılara göz attığımızda bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery, Display Port, G-Sync Destekli), bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C (Veri Aktarımı) ve iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı yuvalarını görüyoruz. Bunlara ek olarak ise bir adet 3.5mm Combo Audio Jack ve bir adet HDMI 2.0b portlarını görüyoruz.

3.5mm Combo Audio Jack, tek bir girişten hem kulaklık hem de mikrofon işlevlerini kullanabileceğiniz anlamına geliyor. HDMI 2.0b ise HDMI 2.0 ile aynı tasarıma sahip olsa da HDR ve HLG için artırılmış destek sunuyor. Bu sayede daha kaliteli görüntü aktarımı sağlayabiliyorsunuz.

ROG Zephyrus G14, Smart AMP teknolojisine sahip iki adet 2,5W Hoparlör ile birlikte geliyor. Oldukça güçlü bir yapıya sahip olan bu hoparlörler, iki adet 0,7W Tweeter ile destekleniyor. Tiz seslerin üretiminde kullanılan tweeter hoparlörler, yüksek ses frekansı dalgalarının ortaya çıkarılmasında rol oynuyor. Ayrıca modelin AI Mic Noise-Canceling teknolojisine sahip dahili mikrofona sahip olduğunu da hatırlatalım.

Bu arada klavyenin hemen üzerinde, bir adet parmak izi sensörü yer alıyor. Bu sayede güvenliğinizi bir adım ileri taşımakla kalmıyor, sık sık şifre ve parola girme derdinden de kurtuluyorsunuz.

Cihazın arkasında ise sıra dışı bir tasarıma sahip olan ve Armoury Crate uygulamasından dilediğiniz şekilde özelleştirebileceğiniz AniMe Matrix LED aydınlatması bulunuyor. Bahsetmiş olduğumuz gibi, bu alanı tamamen zevkleriniz doğrultusunda özelleştirebiliyorsunuz ve sizi anlatan bir animasyona çevirebiliyorsunuz.

Bu tip kompakt yapıya sahip dizüstü bilgisayarlar, özellikle bu denli güçlü bileşenler varsa, genellikle küçük bataryalar ile gelir. Öte taraftan Asus mühendisleri, bu portatif tasarıma 76Wh kapasitesinde bir batarya sığdırmayı başarmış ve bu batarya, 180W şarj adaptörü ile destekleniyor.

Son olarak ROG Zephyrus G14'ün Windows 10 Home ile kutudan çıktığının altını çizelim. Böylece orijinal işletim sistemi deneyiminin tüm avantajlarından faydalanabiliyorsunuz. Modelin tüm teknik özelliklerinin bir arada toplanmış haline de aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Asus ROG Zephyrus G14 (GA401) Özellikleri Neler?