ASUS Zenbook S 14 İncelemesi: Yapay Zeka, OLED Ekran ve Dahası!

En yeni Intel işlemciye sahip ASUS Zenbook S 14, yapay zeka destekli özellikleri sayesinde bilgisayar kullanımını bambaşka seviyeye taşıyor. OLED ekran ise büyüleyici bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. ASUS Zenbook S 14 incelemesi ile dizüstü bilgisayarı neler sunduğuna yakından göz atacağız.

ASUS Zenbook S 14 İncelemesi

Öncelikle dizüstü bilgisayarın çok ince ve çok hafif bir ağırlığa sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Yalnızca 1,1 cm kalınlığındaki laptop 1,2 kilogram ağırlığında. Bu, bilgisayarın gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Taşınabilirlik, laptoplar için büyük bir öneme sahip. Örneğin okula veya işe gidip gelirken bilgisayarınızı yanınızda taşımanız gerekiyor olabilir. Bu da ağır bir PC'de büyük bir zorluk demektir.

CNC işleme ile birleştirilmiş entegre bir kalıplama işlemi kullanılarak katı metalden üretilen Zenbook S 14 kolay taşınabilirliğin yanı sıra şık tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyor. Ultra ince tasarımı yüksek dayanıklılıkla birleştiren laptop, yüksek teknolojili seramik alüminyum olan Ceraluminum malzemesini içeriyor.

Havacılık ve lüks saat endüstrileri tarafından saygı duyulan Ceraluminum, bilgisayarın şık görünmesini sağlarken aynı zamanda hafif, dayanıklı ve uzun ömürlü olmasına imkân tanıyor.

Yenilikçi tasarım, Ceraluminum'u kullanarak doğadan ilham alıyor. Örneğin "İskandinav Beyazı" isimli renk seçeneği, kutup güneşinin kar üzerindeki sıcaklığını yansıtıyor. Böylelikle konfor ve nötrlüğü çağrıştırıyor.

14 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 3K çözünürlük sunuyor. Görüntünün çok canlı ve net olmasını sağlayan ekran, gerçeğe yakın görsel deneyim yaşatıyor. Düşük parlaklıkta bile zengin renkler elde edilebiliyor.

1.000.000:1 kontrast oranına sahip dizüstü bilgisayar, yüksek kontrast sayesinde karanlık sahnelerde bile detayların görülmesine imkân tanıyor. Bilgisayar ayrıca sınıfının en iyisi olan %100 DCI-P3 renk gamı içeriyor.

ASUS marka dizüstü bilgisayarın ekranı %70 oranında daha az zararlı mavi ışık sunuyor. Bu, uzun süreli laptop kullanımında bile gözlerin yorulmamasını sağlıyor. Ayrıca daha iyi bir uyku kalitesinin elde edilmesine de yardımcı oluyor.

Bilgisayarın bir diğer dikkat çeken kısmı ise 120Hz yenileme hızı ve 0,2 ms tepki süresi sunması. Böylelikle oyun, dizi ve filmlerde hareketli sahnelerde bulanıklık ile karşılaşılmıyor. Bu da deneyimi doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Dört hoparlör içeren ses sistemi, bilgisayar üzerinden film ve dizi izlemeyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Güçlü ses veren hoparlörler, sürükleyici bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

28W TDP değerine ve 47 TOPS NPU'ya sahip Intel Core Ultra 7 işlemcisinin yer aldığı bilgisayarda Intel Arc ekran kartı, Intel AI Boost teknolojisi, 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı ve 32 GB LPDDR5x RAM mevcut.

En yeni yapay zeka özellikli işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar, pil konusunda oldukça yüksek verimlilik sunuyor ve bunu yaparken performanstan ödün vermiyor. Gelişmiş güvenlik, hız ve kişiselleştirme imkânı sunan laptop, benzersiz bir yapay zeka deneyimi yaşatıyor.

Klavyede Microsoft Copilot tuşu bulunuyor. Bu tuş, yapay zeka işlemlerini önemli ölçüde hızlandırıyor. Yalnızca bir tık ötede olan Copilot sayesinde merak ettiğiniz soruların yanıtını alabilir ve herhangi bir konu hakkında hızlı şekilde bilgiler edinebilirsiniz.

Daha kolay, daha hızlı ve daha sorunsuz bir deneyim elde edilmesine olanak tanıyan bilgisayar, gün içerisinde üretken ve verimli olmanıza yardım ediyor. Hem Copilot'u hem de ASUS'un yapay zeka uygulamalarını kullanarak üst düzey bir deneyim yaşayabilirsiniz.

ASUS AI uygulamaları, arka plan kaldırma, gerçek zamanlı alt yazı oluşturma, otomatik video oluşturma ve arka plan bulanıklaştırma dahil olmak üzere pek çok işlemin çok basit şekilde yapılabilmesini sağlıyor.

StoryCube uygulaması, fotoğraflarınızı ve videolarınızı otomatik olarak düzenliyor. Böylece karışıklık ortadan kaldırılarak daha iyi bir deneyim elde ediliyor.

Windows Studio Effects özelliğini içeren ASUS AiSense kamera, görüntülü görüşme esnasında göz hareketlerinizi otomatik olarak algılıyor ve kameraya bakıyormuşsunuz gibi görünecek şekilde ayarlıyor. Bu sayede sürekli olarak kameraya bakmaya çalışmaktan kurtuluyorsunuz.

Söz konusu teknoloji ayrıca hareketlerinizi otomatik olarak algılıyor ve takip ediyor. ASUS 3D Gürültü Azaltma (3DNR) isimli teknoloji, görüntülü görüşme sırasında görüntünün daha net olmasını sağlıyor.

Touchpad olarak bilinen dokunmatik yüzey, dizüstü bilgisayar deneyimini doğrudan etkiliyor. ASUS marka dizüstü bilgisayarda yer alan büyük boyutlu touchpad, bazı kısayolları destekleyerek kullanımı oldukça keyifli hâle getiriyor.

Örneğin parmağınızı dokunmatik yüzeyin sağ kısmında yukarı veya aşağı doğru sürükleyerek parlaklık seviyesinin artmasını ya da azalmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi dokunmatik yüzeyin sol kısmında yaptığınızda ise ses seviyesi artacak veya azalacaktır. Daha birçok kısayolun daha olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Çift fan, ultra ince buhar haznesi ve geometrik ızgara tasarımına sahip gelişmiş soğutma sistemini içeren Zenbook S 14, sessiz ve verimli bir performans sunuyor. Bilgisayar, soğutma teknolojisi sayesinde hafif iş yükleri esnasında 25 dB'nin altında çalışabiliyor.

72Wh batarya kapasitesine sahip olan bilgisayar 27 saate kadar pil ömrü sunuyor. Böylece bilgisayarı sık sık şarj etmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Zenbook S 14, hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 49 dakikada %60 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

İhtiyacınız olan tüm bağlantı noktalarını içeren laptopta bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı), bir adet HDMI 2.1, iki adet Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı) ve bir adet ses kombo jak bulunuyor.

Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayar, önceki Wi-Fi nesline kıyasla 4,8 kata kadar daha hızlıdır. MyASUS'ta yer alan "Akıllı Bağlantı" isimli özellikle beraber en istikrarlı sinyale sahip Wi-Fi 7 yönlendiricisine bağlanabilen laptop, bu sayede mümkün olan en iyi kablosuz bağlantı deneyimini elde ediyor.

ASUS Zenbook S 14 Özellikleri

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Çözünürlüğü : 3K (2880 x 1800 piksel)

: 3K (2880 x 1800 piksel) Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Tepki Süresi : 0,2 ms

: 0,2 ms Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED İşlemci : Intel Core Ultra 7

: Intel Core Ultra 7 Ekran Kartı : Intel Arc

: Intel Arc RAM : 32 GB LPDDR5X

: 32 GB LPDDR5X Depolama : 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Batarya Kapasitesi : 72Wh

: 72Wh Pil Ömrü : 27 saate kadar

: 27 saate kadar Ağırlık : 1,5 kg

: 1,5 kg Kalınlık : 1,1 cm

: 1,1 cm Bağlantı Noktaları: bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet HDMI 2.1, iki adet Thunderbolt 4 USB-C ve bir adet ses kombo jak

ASUS Zenbook S 14 Fiyatı

Çok şık bir görünüme sahip olan ASUS Zenbook S 14 isimli dizüstü bilgisayar modeli 69 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.