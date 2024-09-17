ASUS Zenbook S 16 İncelemesi: Üstün Yapay Zeka Gücüyle Benzersiz Deneyim

ASUS Zenbook S 16, AMD Ryzen AI işlemcisi sayesinde verimlilik ve yüksek performans sunarken aynı zamanda yapay zekanın gücünden yararlanıyor. ASUS Zenbook S 16 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

ASUS Zenbook S 16 İncelemesi

ASUS Zenbook S 16 modelinde AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisi bulunuyor. 28W TDP değerine sahip olan işlemci, modern yapay zeka uygulamaları için güç tasarruflu performans sunan yerleşik Ryzen AI motorunu içeriyor.

Bu işlemci pil konusunda inanılmaz derecede verimlilik sunuyor. Verimlilik sunarken performanstan hiçbir şekilde ödün vermeyen laptop, pek çok oyunu Full HD çözünürlükte oynatacak ve hatta ayrı ekran kartı olmadan üretken yapay zeka hesaplama işlemlerini gerçekleştirecek kadar güçlü dahili AMD Radeon 890M ile beraber geliyor.

AMD'nin gelişmiş Zen 5 CPU çekirdeklerinin gücünü XDNA 2 grafik teknolojisiyle birleştiren AMD Ryzen AI işlemcisi, NPU isimli yeni bilgi işlem kaynağı sunuyor. NPU, yerel yapay zeka asistanları aracılığıyla gelişmiş üretkenlik ve üstün video düzenleme kalitesi gibi zenginleştirilmiş AI deneyimini problemsiz şekilde sunmak için geliştirildi.

Hareket hâlindeyken uzun pil ömründen ödün vermeden yapay zeka deneyimi elde edilebilmesine imkân tanıyan dizüstü bilgisayar, çoklu görevlerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.

AMD Ryzen AI, göz bakışı izleme, gürültü engelleme ve arka plan bulanıklaştırma dahil olmak üzere Windows Studio efektlerini destekleyerek günlük birçok işlemin pratik şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor.

ASUS marka yeni laptop, yapay zeka desteğine sahip işlemci sayesinde gelişmiş güvenlik, hız ve kişiselleştirme seçenekleri sunarak AI deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Klavyede yer alan Windows Copilot tuşu ve ASUS yapay zeka uygulamaları, günlük hayatta daha üretken ve verimli olunmasına yardım ediyor.

Microsoft Copilot sorduğunuz soruları yanıtlar, ilham bulmanıza yardımcı olur ve herhangi bir konu hakkında çok hızlı bir şekilde çeşitli bilgiler sunar. Copilot tuşu sayesinde bu özelliğe anında erişebilir ve kullanabilirsiniz.

ASUS AI uygulamaları sayesinde otomatik olarak zahmetsiz şekilde video oluşturabilir, arka plan kaldırabilir, videoları ve fotoğrafları otomatik olarak düzenlenmesini sağlayabilir ve daha birçok aktivite yapabilirsiniz.

Windows Studio Effects özellikli ASUS AiSense kamera, video konferans görüşme deneyimini üst seviyeye taşıyor. Örneğin görüntülü görüşmede göz hareketleriniz otomatik olarak algılanıyor ve bakışınızı doğrudan kameraya bakıyormuşsunuz gibi görünecek şekilde ayarlanıyor.

ASUS 3D Gürültü Azaltma (3DNR) Teknolojisi, görüntülü görüşmelerde görüntünün daha net olmasına yardım ediyor. Ayrıca arka plan bulanıklaştırma imkânı da mevcut.

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan laptop OLED teknolojisini destekliyor. Gerçeğe yakın bir görsel deneyim elde edilmesini sağlayan OLED HDR NanoEdge ekran, görsellerde ve videolarda çok canlı ve net görüntüler sunuyor.

Laptop, sınıfının en iyisi olan 100 DCI-P3 renk gamı ve 1.000.000:1 yüksek kontrast oranına sahip. Yüksek kontrast, film ve dizilerin karanlık sahnelerinde detayların görülebilmesine olanak tanıyor.

Düşük parlaklık seviyesinde bile zengin renkler sunabilen ekran %70 oranında daha az zararlı mavi ışık sunuyor. Böylece uzun süreli kullanımda bile gözlerin yorulması önleniyor ve daha iyi bir uyku kalitesi elde edilmesine yardım ediliyor.

120Hz yenileme hızı ve 0,2 ms tepki süresi ile dikkat çeken laptop, film, dizi ve oyunlardaki hareketli sahnelerde bulanıklık içermeyen görüntüler sunuyor.

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarı, yapay zeka ve ekran özelliklerinin yanı sıra malzeme kalitesiyle de öne çıkıyor. ASUS inovasyonu olan Ceraluminum tasarımını içeren laptop, ultra ince tasarımı yüksek dayanıklılık ile birleştiriyor.

Yüksek teknolojili bir seramik olan Ceraluminum, aşınmaya direnen bir güce sahip. Yeni tasarım anlayışı, dayanıklı Ceraluminum malzemeyi kullanarak doğadan ilham alıyor. Örneğin "Zumaia Grisi" isimli renk seçeneği, İspanya'nın Zumaia şehrinde yer alan flysch kayalıklarının tonlarını yansıtıyor.

Hafif ve ince bir yapıya sahip olan laptop yalnızca 1,5 kilogram ağırlığında ve 1,1 cm kalınlığında. Bu, bilgisayarın gün içerisinde herhangi bir sorun yaşanmadan kolayca taşınabilmesini sağlıyor.

Her türlü görevi sorunsuz şekilde yerine getiren dizüstü bilgisayarın sessiz ve verimli bir şekilde çalıştığını da belirtmek gerekiyor. Gelişmiş soğutma sistemi, ağır yük altındayken bile bilgisayarın sessiz şekilde çalışmasına olanak tanıyor.

Dizüstü bilgisayarda yer alan büyük dokunmatik yüzey, bazı kısayollar destekliyor. Örneğin parmağınızı dokunmatik yüzeyin sol kısmından yukarı veya aşağı doğru sürükleyerek ses seviyesini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Daha birçok kısayolun yer aldığını belirtelim.

Dokunmatik yüzeyde PVD parmak izi önleyici kaplama mevcut. Bu, dokunmatik yüzeyin her zaman yeni gibi pürüzsüz görünmesine yardım ediyor. ASUS ErgoSense klavye ise bilgisayar üzerinden çok rahat şekilde yazı yazılabilmesini sağlıyor.

Yapay zeka desteğine sahip ekran karartma özelliği, bilgisayara bakmadığınız zamanlarda ekranı karartarak gizlilik sağlıyor. ASUS Adaptive Lock ise bilgisayardan uzaklaştığınızda kendini kilitliyor. Örneğin kafede bilgisayardan uzaklaştığınızda diğer kişiler ekranı göremiyor.

Windows Hello Kızılötesi (IR) kamera dizüstü bilgisayarın kilidinin hızlı şekilde açılmasını sağlarken aynı zamanda üst düzey güvenlik sunuyor.

ASUS Zenbook S 16 Özellikleri

Ekran Boyutu : 16 inç

: 16 inç Ekran Çözünürlüğü : 3K (2880 x 1800 piksel)

: 3K (2880 x 1800 piksel) Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Tepki Süresi : 0,2 ms

: 0,2 ms Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED İşlemci : AMD Ryzen AI 9 HX 370

: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ekran Kartı : AMD Radeon 890M

: AMD Radeon 890M RAM : 32GB LPDDR5X

: 32GB LPDDR5X Depolama : 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD / 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD / 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Ağırlık : 1,5 kg

: 1,5 kg Kalınlık: 1,1 cm

ASUS Zenbook S 16 Fiyatı

ASUS Zenbook S 16 modeli 74 bin 180 TL fiyat etiketiyle satılıyor.