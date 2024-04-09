En İyi Atatürk Filmleri: Lideri Anlatan Yapımlar!

Türk Kurtuluş Savaşı’nda başkomutanlık yapan, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve ilk cumhurbaşkanımız olan Mustafa Kemal’e şüphesiz hepimiz çok minnettarız. Dolayısıyla görmediğimiz halde onu çok özlüyor ve ilkelerini, hayata bakışını daha iyi anlamak istiyoruz.

Aynı zamanda ulu önderin hayatıyla birlikte şanlı Türk tarihini de yakından öğrenmek istiyoruz. Biz de bu rehberde Atatürk’ü anlamak ve onun açtığı çağdaş medeniyet yolunda ilerlememizi sağlayacak en iyi Atatürk filmleri listesi hazırladık. İşte tüm detaylarıyla lideri anlatan filmler!

En İyi Tarih Filmleri Sinema Tarih, insanoğlu varolduğundan beridir birçok şeyi kaydetti. Bu kaydettikleri arasında birçok iyi birçok kötü ve bir o kadar da sıradan şeyler yaşandı.

En İyi 8 Atatürk Filmi

Çanakkale 1915

Veda

Sarı Zeybek

Zübeyde, Analar ve Oğullar

Atatürk 1881-1919

Son Osmanlı Yandım Ali

Dersimiz: Atatürk

Son Akşam Yemeği

1. Çanakkale 1915

En iyi Atatürk filmleri listemizin en başında Çanakkale 1915 isimli film yer alıyor. Filmde I. Dünya Savaşı esnasında 1915 yılındaki Çanakkale Savaşı’nı anlatıyor. Çanakkale 1915 filmini izlerken ülkenin Balkan Savaşı yenilgisinden sonra nasıl yeniden dirildiğine ve Mustafa Kemal’in liderliğine şahit olacaksınız.

Tüyleri diken diken eden filmde Mustafa Kemal’in önderlik yaptığı 19. Tümen ve bu tümene katılan Mehmet Ali’yle Veli’nin büyük bir inançla savaştıklarını da izleyeceksiniz.

Yönetmen: Yeşim Sezgin

Senarist: Turgut Özakman

Başrol Oyuncuları: Rıza Akın, Baran Akbulut, Özgür Akdemir

2. Veda

Biyografi türündeki Veda isimli film, Mustafa Kemal’in tüm hayatına tanıklık eden ve onun çocukluk arkadaşı Salih Bozok’un gözüyle beyaz perdeye aktarılmış. Salih Bozok’ta 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Atatürk ile aynı harp okuluna gidip birlikte subaylık yaptılar.

Yaşamları boyunca hiç ayrılmayan iki dost, ülkenin en zor dönemlerinde dahi hep kurtuluşun olacağına inandılar. Salih Bozok’un anlatımından yola çıkılarak yapılan bu filmde Mustafa Kemal’in hayatına başka bir açıdan bakma şansı yakalayacaksınız.

Yönetmen: Zülfü Livaneli

Senarist: Zülfü Livaneli

Başrol Oyuncuları: Serhat Mustafa Kılıç, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert

3. Sarı Zeybek

En iyi Atatürk belgeseli ve filmleri arasında yer alan Sarı Zeybek, Mustafa Kemal’in hayata veda etmeden önceki son 300 gününü anlatıyor. Belgesel türündeki filmde, Atatürk’e siroz hastalığı teşhisinin konulması ve hastalıkla mücadelesinden bahsediliyor. Aynı zamanda en yakınındaki kişilerin anlatımlarına da yer verilmiştir.

Yönetmen: Can Dündar

Senarist: Can Dündar

4. Zübeyde, Analar ve Oğullar

Zübeyde, Analar ve Oğullar filminde Atatürk’ün çocukluk yıllarına değiniliyor. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın eşi Ali Rıza’yı kaybettikten sonra çocuklarını nasıl yetiştirdiğinden bahsediliyor. Atatürk’ün annesiyle olan ilişkisi ve direniş liderliğine giden yolunu da büyük bir gıpta bu filmde izleyebilirsiniz.

Yönetmen: Cenk Yaz

Senarist: İlber Tekinsoy

Başrol Oyuncuları: Aslıhan Güner, Alican Yücesoy, M.Sitare Akbaş

5. Atatürk 1881-1919

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün nasıl bir kahramana dönüştüğünü Atatürk 1881-1919 filminde izleyebilirsiniz. Yetim bir çocukluk döneminden sonra milli mücadele lideri olmaya kadar giden gurur verici bir hikayeye bu filmde şahit olacaksınız.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Senarist: Necati Şahin

Başrol Oyuncuları: Songül Öden, Aras Bulut İynemli, Mehmet Günsur

6. Son Osmanlı Yandım Ali

Atatürk filmleri denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri de Son Osmanlı Yandım Ali’dir. Son Osmanlı Yandım Ali filminde Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde yaşadıklarından bahsediliyor. İstanbul işgal edildikten sonra Mustafa Kemal ve Osmanlı külhanbeyi olan Yandım Ali’nin yollarının kesişir. İkili, işgalcilere karşı direnirler.

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Senarist: Mehmet Soyarslan

Başrol Oyuncuları: Cansu Dere, Kenan İmirzalıoğlu, Engin Şenkan

7. Dersimiz: Atatürk

Hepimizin kalbinde önemli yere sahip olan Atatürk’ün ülke sevgisi ve yaptıklarını ilkokul dönemlerimizde öğrenmeye başlarız. Dersimiz: Atatürk filminde de beşinci sınıfa giden çocukların Atatürk’ü nasıl öğrendikleri anlatılıyor. Bu çocuklara öğretmenleri bir ödev verir. Öğretmen verdiği ödevle öğrencilerinin Atatürk’ü daha yakından tanıyıp anlamalarını hedeflemektedir.

Araştırma arzın olan bu ödev için öğrenciler, bir tarihçi dededen yardım ister. Tarihçi dedede hem tarihi olayları anlatmayı sevdiğinden hem de çocuklara yardımcı olmak için onları etrafına toplar. Tarihçi dede ve çocuklar Atatürk’ü yakından tanımak için uzun bir tarihi yolculuğa çıkarlar.

Yönetmen: Hamdi Alkan

Senarist: Turgut Özakman

Başrol Oyuncuları: Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Halit Ergenç

8. Son Akşam Yemeği

En iyi Atatürk filmleri listemizin son sırasında Son Akşam Yemeği isimli film yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü’nde Cumhuriyet’i ilan etmediği düşündüğünü belirtmiştir. Atatürk, Son Akşam Yemeği filminde “Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” şeklinde bir düşüncesini aktarıyor.

Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan edeceğini açıklamasıyla birlikte Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşanan olayları adeta oradaymış ya da o seneleri yaşıyormuş gibi izleyebilirsiniz.