En İyi Tarih Filmleri
Sizler için izlenmesi gereken en iyi tarih filmlerini listeledik. Bu listede hangi filmler var? Detaylar yazımızda!
Tarih, insanoğlu varolmadan beridir birçok şeyi kaydetti. Bu kaydettikleri arasında birçok iyi birçok kötü ve bir o kadar da sıradan şeyler yaşandı. Bunca şey tarihte izini bırakırken kimileri kitaplara, kimileri filmlere dizilere konu oldu. Biz de sizler için ün salmış en iyi tarih filmlerini derledik. Peki, en iyi tarih filmleri neler? Gelin, birlikte bakalım.
En İyi Tarih Filmleri
- Ayla
- Hayat Güzeldir
- Piyanist
- 120
- Çöküş
- Kral Arthur
- Dunkirk
- Göklerin Hakimi
Ayla
1. Dünya Savaşı sonucu 2. Dünya Savaşı ortaya çıkardı. O da Soğuk Savaş döneminin doğurdu. Soğuk Savaş dönemi ise sıcak çatışma olarak Kuzey Kore Güney Kore Savaşını ortaya koydu. Film, ise tarihteki yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Bir Türk askerinin küçük bir Koreli kız çocuğunu evlat edilmesi ve onun üzerinde dönen hikaye anlatmaktadır.
- Tür: Biyografi, drama ve tarih
- Oyuncular: Çetin Tekindor, Ismail Hacioglu, Kyung-jin Lee
- IMDb Puanı: 8.3
Mutlaka İzlemeniz Gereken Psikoloji Konulu Filmler
İzleyicinin filmleri izledikten sonra kafalarında birçok soru işareti oluşturan ve defalarca düşündüren psikoloji konulu filmler neler? Sizler için derledik.
Hayat Güzeldir
Bir babanın kâtil Nazilere karşı oğlunun koruması ve oğlunun bu acıyı yaşamaması için bunların hepsini bir oyun olduğunu söylemesi... Birçok kişiyi duygulandırdımış ve en çok sevilen tarih filmler, arasında yerini almıştır.
- Tür: Komedi, dram ve romantik
- Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini
- IMDb Puanı: 8.6
Piyanist
Bir Polonyalı’nın Nazi Kampına gitmesinden kurtulması ve hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Filmdeki ben Polonyalıyım sahnesi birçok kişi tarafından sevilmiştir.
- Tür: Savaş, Dram
- Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay
- IMDb Puanı: 8.5
120
Bir okul müdürünün 120 öğrencisi ile vatanını savunması gerekir. Aileleri ise yavrularını beklemektedir. Osmanlı İmparotorluğu çöküyor ve insanlar endişelidir.
- Tür: Drama, tarih ve savaş
- Oyuncular: Özge Özberk, Cansel Elcin, Burak Sergen
- IMDb Puanı: 7.2
Çöküş
Nazi Almanyasının artık yok oluşu gelmiş ve Almanya son direnişlerini vermektedir. Hitler ise halen Almanya'nın yeneceğini düşünmektedir. İnsanlar intihar etmeye başlamış kimileri ise hainlikten suçlanarak öldürülmüştür.
- Tür: Biyografi, drama ve tarih
- Oyuncular: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes
- IMDb Puanı: 8.2
En İyi Savaş Filmleri
İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu.
Kral Arthur
Kral Arthur dönemi ve politikasını anlatmaktadır. Film, birçok kişi tarafından olumlu ve olumsuz olarak eleştirilmiştir. En gerçekçi tarih filmi olarakta savunulmaktadır. Tabi bu durum tartışılır.
- Tür: Macera, drama ve aksiyon
- Oyuncular: Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley
- IMDb Puanı: 6.3
Dunkirk
Dünya savaşının kanlı mücadelelerini anlatmaktadır. Düşman orduyu esir almış sayılır. Çünkü birçok kişi tarafından etrafları sarılmış ve kanlı mücadele beklenmektedir.
- Tür: Aksiyon, drama ve tarih
- Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance
- IMDb Puanı: 7.8
Göklerin Hakimi
Bir deli gibi ama tutkusunu hiç bırakmayan adam en iyi uçakları yapmayı düşünmektedir. Ayrıca, film konusunda da kendini geliştirmeye çalışan adam, OKB benzeri bir takıntı hastalığa sahiptir. Bu nedenle çok büyük sıkıntılar yaşar.
- Tür: Biyogrofi ve drama
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale
- IMDb Puanı: 7.5
Ölmeden Önce Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler
Dünya üzerinde birçok film çıktı, ancak bu filmlerin bazıları çıktıkları yıllarla kalmayıp günümüze kadar geldi.
Bu içeriğimizde en iyi tarih filmlerini sizler için derledik. Sizler bu listede hangi filmlerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR