Tarih, insanoğlu varolmadan beridir birçok şeyi kaydetti. Bu kaydettikleri arasında birçok iyi birçok kötü ve bir o kadar da sıradan şeyler yaşandı. Bunca şey tarihte izini bırakırken kimileri kitaplara, kimileri filmlere dizilere konu oldu. Biz de sizler için ün salmış en iyi tarih filmlerini derledik. Peki, en iyi tarih filmleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

En İyi Tarih Filmleri

Ayla

Hayat Güzeldir

Piyanist

120

Çöküş

Kral Arthur

Dunkirk

Göklerin Hakimi

Ayla

1. Dünya Savaşı sonucu 2. Dünya Savaşı ortaya çıkardı. O da Soğuk Savaş döneminin doğurdu. Soğuk Savaş dönemi ise sıcak çatışma olarak Kuzey Kore Güney Kore Savaşını ortaya koydu. Film, ise tarihteki yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Bir Türk askerinin küçük bir Koreli kız çocuğunu evlat edilmesi ve onun üzerinde dönen hikaye anlatmaktadır.

Tür: Biyografi, drama ve tarih

Biyografi, drama ve tarih Oyuncular: Çetin Tekindor, Ismail Hacioglu, Kyung-jin Lee

Çetin Tekindor, Ismail Hacioglu, Kyung-jin Lee IMDb Puanı: 8.3

Hayat Güzeldir

Bir babanın kâtil Nazilere karşı oğlunun koruması ve oğlunun bu acıyı yaşamaması için bunların hepsini bir oyun olduğunu söylemesi... Birçok kişiyi duygulandırdımış ve en çok sevilen tarih filmler, arasında yerini almıştır.

Tür: Komedi, dram ve romantik

Komedi, dram ve romantik Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini IMDb Puanı: 8.6

Piyanist

Bir Polonyalı’nın Nazi Kampına gitmesinden kurtulması ve hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Filmdeki ben Polonyalıyım sahnesi birçok kişi tarafından sevilmiştir.

Tür: Savaş, Dram

Savaş, Dram Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay IMDb Puanı: 8.5

120

Bir okul müdürünün 120 öğrencisi ile vatanını savunması gerekir. Aileleri ise yavrularını beklemektedir. Osmanlı İmparotorluğu çöküyor ve insanlar endişelidir.

Tür: Drama, tarih ve savaş

Drama, tarih ve savaş Oyuncular: Özge Özberk, Cansel Elcin, Burak Sergen

Özge Özberk, Cansel Elcin, Burak Sergen IMDb Puanı: 7.2

Çöküş

Nazi Almanyasının artık yok oluşu gelmiş ve Almanya son direnişlerini vermektedir. Hitler ise halen Almanya'nın yeneceğini düşünmektedir. İnsanlar intihar etmeye başlamış kimileri ise hainlikten suçlanarak öldürülmüştür.

Tür: Biyografi, drama ve tarih

Biyografi, drama ve tarih Oyuncular: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes

Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes IMDb Puanı: 8.2

Kral Arthur

Kral Arthur dönemi ve politikasını anlatmaktadır. Film, birçok kişi tarafından olumlu ve olumsuz olarak eleştirilmiştir. En gerçekçi tarih filmi olarakta savunulmaktadır. Tabi bu durum tartışılır.

Tür: Macera, drama ve aksiyon

Macera, drama ve aksiyon Oyuncular: Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley

Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley IMDb Puanı: 6.3

Dunkirk

Dünya savaşının kanlı mücadelelerini anlatmaktadır. Düşman orduyu esir almış sayılır. Çünkü birçok kişi tarafından etrafları sarılmış ve kanlı mücadele beklenmektedir.

Tür: Aksiyon, drama ve tarih

Aksiyon, drama ve tarih Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance IMDb Puanı: 7.8

Göklerin Hakimi

Bir deli gibi ama tutkusunu hiç bırakmayan adam en iyi uçakları yapmayı düşünmektedir. Ayrıca, film konusunda da kendini geliştirmeye çalışan adam, OKB benzeri bir takıntı hastalığa sahiptir. Bu nedenle çok büyük sıkıntılar yaşar.

Tür: Biyogrofi ve drama

Biyogrofi ve drama Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale

Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale IMDb Puanı: 7.5

Bu içeriğimizde en iyi tarih filmlerini sizler için derledik. Sizler bu listede hangi filmlerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.