Mercedes Fiyat Listesi - 2022

Mercedes fiyat listesi, Almanya merkezli popüler üretici tarafından piyasaya sürülen araba modellerini satın almak isteyen kişiler tarafından epey merak ediliyor. Fiyat etiketleri, modelden modele farklılık gösterebiliyor. Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

Otomotiv endüstrisinin en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Mercedes-Benz, bu zamana kadar çok sayıda otomobil piyasaya sürdü. Almanya merkezli üretici tarafından satışa sunulan araçlar, sahip olduğu özellikler ve şık tasarım ile ön plana çıkıyor.

Şu anda yeni bir otomobil satın almak isteyen çoğu kişi, Mercedes tarafından piyasaya sürülen 2022 model otomobillerin fiyat etiketini merak ediyor. Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şirketin 2022 model araçlarının ne kadar fiyata satıldığını açıkladık.

Not: listede yer alan fiyatlar zaman içerisinde artabilir ya da azabilir.

2022 Model Mercedes Fiyat Listesi

Model İsmi Fiyat Mercedes A200 AMG+ 1.006.000 TL Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance+ 2.723.500 TL Mercedes B180 Progressive+ 965.000 TL Mercedes A200 Sedan AMG+ 1.026.500 TL Mercedes C200 4Matic AMG 1.663.500 TL Mercedes-AMG C 43 4Matic Performance 3.406.000 TL Mercedes EQE 350+ AMG 2.764.500 TL Mercedes E200d Exclusive 2.029.500 TL Mercedes E200d AMG 2.054.000 TL Mercedes E 300d 4MATIC Exclusive 2.999.500 TL Mercedes E 300d 4MATIC AMG 3.034.500 TL Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Performance 7.263.000 TL Mercedes EQS 350 AMG 3.814.500 TL Mercedes EQS 580 4 MATIC Heritage Edition 5.286.000 TL Mercedes-AMG EQS 53 4 MATIC+ Performance 5.727.000 TL Mercedes S 400 d 4MATIC L Inspiration fiyatı: 8.204.500 TL Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ 11.645.500 TL Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance+ 2.977.500 TL Mercedes C 200 4MATIC All-Terrain 1.628.000 TL Mercedes CLA 200 AMG+ 1.212.500 TL Mercedes CLA 200 4MATIC AMG+ 1.295.500 TL Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance+ 2.844.000 TL Mercedes C 200 4MATIC Coupé AMG 1.580.500 TL Mercedes E 300 d 4MATIC Coupé AMG 3.034.000 TL Mercedes CLS 300 d 4MATIC AMG 3.653.500 TL Mercecdes CLS 400 d 4MATIC AMG 4.516.500 TL Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Performance 5.611.000 TL Mercedes C 200 Cabriolet AMG 1.901.000 TL Mercedes E 350 Cabriolet AMG 3.507.500 TL Mercedes EQA 350 4MATIC AMG+ 1.798.000 TL Mercedes GLA 200 Progressive+ 1.206.000 TL Mercedes EQB 350 4MATIC AMG+ 1.830.500 TL Mercedes GLB 200 4MATIC Progressive+ 1.388.500 TL Mercedes EQC 400 4MATIC Electric Art 2.386.500 TL Mercedes GLC 200 4MATIC Exclusive 2.032.000 TL Mercedes GLC 300 d 4MATIC Coupé AMG 2.601.500 TL Mercedes G 400 d Magnetic 6.687.500 TL Mercedes-AMG G 63 Performance 9.105.500 TL Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance 6.168.000 TL Mercedes-AMG GT 45 4MATIC+ Performance 7.216.000 TL Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance 11.921.500 TL

Almanya merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz tarafından üretilen 2022 model araçların ne kadar fiyata satıldığı oldukça merak ediliyor. Mercedes-Benz fiyat etiketi, modelden modele değişiklik gösterebiliyor.

Mercedes A200 AMG+ modelini satın almak için 1.006.000 TL ödemeniz gerekiyor. Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance+ ise 2.723.500 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Mercedes A-Seris, ön camda sanal gösterge paneli ile dikkatleri üzerinde topluyor. Bu panel üzerinde hız gibi çeşitli bilgiler yer alıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan Mercedes B180 Progressive+ modeli 965.000 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Mercedes B-Serisi modelde Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Limit Yardımcısı, Silindir Kapama Sistemi, LED Yüksek Performanslı Farlar dahil olmak üzere pek çok özellik bulunuyor.

Mercedes C200 4Matic AMG modeli 1.663.500 TL fiyata satılırken Mercedes-AMG C 43 4Matic Performance modeli ise 3.406.000 TL fiyata sahip. Sportif tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan Mercedes C-Serisi'nin orta konsolunda büyük dokunmatik ekran mevcut.

Mercedes EQE 350+ AMG modelini satın almak için 2.764.500 TL tutarında bir ücret ödemek gerekiyor. 2022 Mercedes EQE modeli, sahip olduğu iç ve dış tasarımı tasarımıyla büyük beğeni topluyor. Elektrikli araçta ayrıca Burmester surround ses sistemi, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Pre-Safe Sistemi dahil pek çok özellik bulunuyor.

Sahip olduğu tasarım ve fiyat etiketiyle dikkat çeken Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance 11.921.500 TL'ye satılıyor. 2+2 koltuklu araçta MBUX arttırılımış gerçekliğe sahip navigasyon yer alıyor. 800 Nm tork sunan üstü açık otomobil 430 kW güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanması ise sadece 3,6 saniyede tamamlanıyor. Araç 315 km/s hıza ulaşabiliyor.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Performance modeli 5.611.000 TL fiyat etiketi ile satılırken Mercedes C 200 Cabriolet AMG modeli ise 1.901.000 TL ücrete satılıyor. Mercedes E 350 Cabriolet AMG modeli 3.507.500 TL fiyata sahip.

Bu yazıda Mercedes-Benz tarafından üretilen ve dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde eden otomobillerin fiyat etiketlerini bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Volkswagen Passat fiyat listesi yazımıza da göz atabilirsiniz.