Audi Q4 e-tron Özellikleri ve Fiyatı

Alman menşeli otomobil şirketi Audi tarafından yakın zamanda Q4 e-tron Türkiye’de piyasaya sunuldu. Bu model hem iki farklı (SUV- Sportback) kasa tipi hem de Q4 55 e-tron quattro ve Q4 45 e-tron motor seçeneklerinden oluşuyor. Biz de bu rehberde Audi Q4 e-tron özellikleri ve fiyatına değineceğiz.

Audi Q4 e-tron Özellikleri

Tüm Audi Q4 e-tron versiyonları, 77 kWsa net (brüt 82 kWsa) enerji kapasiteli bataryaya sahip. Modelin batarya hücresi kimyası optimize edildiğinden dolayı DC şarj yüksek performans sergiliyor. Bu sayede normal şartlarda ortalama 28 dakika içerisinde %10’dan %80’e şarj çıkıyor. Motorun arkadan itişli ve quattro motorları 175 kW maksimum DC şarj gücünden oluşuyor.

Audi Q4 e-tron’un batarya koruma işlevi, otomatik olarak şarjı %80’de tutuyor. Dolayısıyla bu durum, bataryanın ömrünü uzatıyor. Yalnız uzun yolculuklar için batarya %100’e çıkarılabilir. Audi Q4 e-tron versiyonlarının tümünün arka aksı sürekli tahrikli senkron motor yani PSM ile çalışıyor. Araç, WLTP döngüsünde tam olarak 557 km menzile ulaşıyor.

Aracın tüm versiyonlarında en yüksek hız 180 km/s’tir. Audi Q4 Sportback 45 e-tron ve arkadan itişli Audi Q4 45 e-tron 210 kW (286 bg) güce sahiptir. Bu güç sayesinde 6,7 saniye içerisinde 0’dan 100 km/s hıza çıkılıyor.

Modelin en üst versiyonları Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro ve Audi Q4 55 e-tron quattro 250 kW (340 bg) güçten oluşuyor. En üst versiyonlar 5,4 saniyede 0’dan 100 km/s hızı buluyor.

Yeni Audi Q4 e-tron’un ısı yönetimi optimize edildiği için elektromotorun verimliliğinin artmasını sağlıyor. Böylelikle soğutmada enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Aracın aktarma ve şanzıman ekipmanları da güncellendiği için sıcaklık kontrol edilebiliyor. Aracın statorunun dışında soğutma gömleği var. Soğutma döngüsü yağ sıcaklığını düşürüyor. Bunun sonucunda termal verimlilikte üst düzeye çıkmış oluyor.

Audi Q4 e-tron yenilendikten sonra daha konforlu ve dikkat çekici hale geldi. Özellikle optimize edilen sürüş sistemi ve süspansiyon sistemi sayesinde sürücülerin güvenliği üst düzeye çıktı. Yenilenen Audi Q4 e-tron, kullanıcılarına ekonomik sürüş deneyimi yaşatıyor.

Audi Q4 e-tron’un iç mekanında konfor ve teknoloji birleşiyor. Güncellenen aracın iç mekanında sürüş deneyimi şu sistemlerle üst düzeye çıkıyor;

MMI plus bilgi-eğlence sistemi

10,25 inç dijital gösterge ekranı

Ön koltuk ısıtması

Elektrikli bagaj kapağı

Audi MMI navigasyon plus

Audi Q4 e-tron’da sürüş asistan sistemleri çok geliştirilmiş. Şerit değiştirme uyarısı, arkadaki radar sensörlerinden gelen verilerden yararlanarak sürücülerin kritik noktalarda bilgilendirilmesini sağlıyor. Böylelikle şerit değiştirme uyarısı sayesinde sürücüler, aracı güvenli şekilde sürüyor.

Audi Q4 e-tron Fiyatı

Audi Q4 e-tron ile ücretsiz olarak 11 kW’lık e-tron kompakt şarj cihazı sunuluyor. Audi Q4 e-tronfiyatı şu şekildedir;