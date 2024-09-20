Dünyanın En Hızlı Otomobili: Lucid Air Sapphire Özellikleri ve Fiyatı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid tarafından tanıtılan Air Sapphire isimli model, 0’dan 100 km’ye iki saniyeden daha kısa zamanda çıkıyor. 2022 yılında tanıtılan 1.200 beygir gücündeki bu model, Tesla Model S Plaid’in rakibi oldu.

Biz de bu rehberde Lucid Air Sapphire özellikleri ve fiyatına dair detaylardan bahsedeceğiz.

Lucid Air Sapphire Özellikleri

Dünyanın en güçlü sedanı olarak ifade edebileceğimiz Lucid Air Sapphire; 4.975 mm uzunluk, 2.960 mm aks aralığı, 1.939 mm genişlik ve 1.410 mm yükseklikte tasarlandı. Aerodinami canavarı şeklinde nitelendirebileceğimiz model, 0.21 sürtünme katsayısına sahip.

Modelin yükleme değerleriyse arka kısımda 627 litre, öndeyse 283,4 litredir. Lucid Air Sapphire’nin hem arka hem de ön aksında çift motor yer alıyor. Aynı zamanda araç, 1.200 beygirden daha çok güç üretiyor. 160 kilometreye dört saniyeden kısa sürede çıkan otomobilin son hızıysa 320 km/s üzerindedir.

Lucid Air Sapphire, hızlı şarjda 300 kW’a kadar ev tipi AC akımdaysa 19.2 kW’lık şarj desteği sunuyor. 22 dakikalık şarjla da 483 km menzil yapabiliyor. Güçlü duruşa sahip olan araç, karbon seramik frenlerden oluşuyor. Bu frenlerde modelin sürüş esnasında daha dayanıklı ve güçlü görünmesini sağlıyor. Aerodinamik gövdeli modelin iç kısmınınsa sürücü-performans odaklı geliştirildiği görülüyor. Modelde “Sapphire Mojave” olarak adlandırılan bir tasarımın kullanıldığı görülüyor. İç kısım; özel sürüş modları, kodları ve performans ayarlarıyla hem konforlu sürüş hem de yolculuk yaşatıyor.

İç tasarımda safir mavisi detaylar ve siyah Alcantara döşemelerde dikkat çekiyor. Aracın tasarımını zenginleştiren bir diğer önemli detaysa panoramik cam tavandır. Lucid Air Sapphire hızlandığında yol tutuşunu sağlaması için tork vektörleme yeteneklerine sahip. Ayrıca aracın dış tasarımındaki geniş gövde, Aero Sapphire tekerlerine özel geliştirilen Michelin lastikleriyle uyum sağlıyor. Araçtaki diğer özelliklerse süspansiyon sistemi, hidroelektrik direksiyon ve kilitlenme önleyici frenlemedir.

Lucid Air Sapphire Fiyatı

Dolby Atmos alt yapılı ses sistemine sahip olacak aracın ön kısmında 20, arkasındaysa 21 inçlik jantlar yer alıyor.

Lucid Air Sapphire başlangıç fiyatı 249.00 dolar (8.478,01 TL) olarak belirlendi.