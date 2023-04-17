Otonom Yetenekleriyle Şaşırtan AutoGPT Nedir? Nasıl Kullanılır?

AutoGPT; yapay zekanın kullanıcıların komut vermesine gerek kalmadan otomatik olarak yanıt verme sistemidir. Significant Gravitas tarafından 30 Mart 2023’te GitHub üzerinden yayınlanmıştır. AutoGPT, açık kaynaklı Python uygulaması olarak biliniyor. Bu uygulama, GPT-4’ü temel almıştır.

Otomatik bir sistem olmasından dolayı kullanıcılar herhangi bir talep ve soru olmadan da cevaplara ulaşabiliyor. AutoGPT; kullanıcıların adına internette dosyaları kaydetme ve arama yapma gibi pek çok işi yerine getirmektedir. Metin oluşturma, dil işleme ve özetleme gibi yeteneklere de sahip olması önemini daha çok artırıyor.

AutoGPT Nasıl Çalışır?

AutoGPT; yapay zekaya bambaşka boyut kazandırmıştır. GPT’nin kusursuz metin üretim aracı devreye girdikten sonra yapay zekanın adımları da bambaşka boyuta ulaşmıştır. AutoGPT; eleştiri, düşünceler ve akıl yürütme ile öne çıkıyor.

Otomatik kullanıcı tarafından belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışır. Uzun ve kısa süreli bellekten oluşmaktadır. ElevenLabs ile metinleri konuşmaya entegre eder. AutoGPT’nin özellikleri, insanları yapay zekaya daha çok yakınlaştırıyor. Bu sistem tam olarak; interneti kullanarak her aşamada kendi kendine bilgisayarda eylemler gerçekleştirmesidir. AutoGPT internette gezinerek orijinal tarifler bulup onları kullanıcının bilgisayarına atabilir.

AutoGPT Nasıl Kullanılır?

AutoGPT, GitHub’tan çok farklı şekilde kurulup çalıştırılıyor. Kurulumu için Python 3.8 ve sonraki sürümleri, Pinecone API anahtarı, OpenAl API anahtarına ihtiyaç vardır. Eğer kullanıcı, isteğe bağlı metin üzerinden konuşma özelliğinden yararlanmak istiyorsa ElevenLabs API’yını temin etmesi gerekiyor.

Python 3.8 ve sonraki sürümleri, OpenAl API anahtarı, Pinecone API anahtarı temin edildikten sonra “Kod” seçeneğine tıklanır. Zip dosyası cihaza indirilir. Bir başka yöntem olarak dosyalara ulaşabilmek için “Git” uygulamasına da erişim sağlanabilir. İlk olarak deponun klonlanması için komut satırı programı açılmalıdır.

İkinci bir seçenek olarak PowerShell proje dizinine; “cd 'Auto-GPT'” yazarak gidilir. Daha sonra gerekli noktaların yüklenmesi için “pip install -r gereksinimleri.txt” yazılır. Son bölümdeyse “.env.template” dosyası “.env” şeklinde yeniden isimlendirilir. Akabinde OpenAl API anahtarı girilir. AutoGPT’nin yükleme aşaması biraz zordur. Fakat yükleme işlemi bittikten sonra kullanımı çok basittir. İlk olarak bota isim vermeniz gerekiyor. İsmin ardından sistem hedef belirlemenizi ister.

AutoGPT Kullanım Örnekleri Nelerdir?

AutoGPT, tamamen açık kaynak olduğu için araçla herkes oynayabilir. Twitter’da bu sisteme örnek olarak; E-ticaret-GPT verilebilir. Bu örnek; net değerin artırılması için e-ticaret işinin özerk olarak geliştirilip yürütülmesini ifade ediyor.

Bahsettiğimiz yapay zeka sistemi, kod dünyasında da öne çıkıyor. Kodun analizi, kaydedilmesi ve yeniden yazılması noktasında “Robo-GPT” görev yapıyor. Konuyla ilgili daha pek çok örnek verilebilir. Örneğin; sosyal medya kampanyalarının yürütülmesi, web sitelerinin oluşturulması gibi birçok konuda öne çıkıyor.

Aynı zamanda benzer görevleri yapan geliştirilmiş rakip sistemlerde tasarlanmıştır. Sistemlerin içerisinde GPT’nin otonom hareket etmesini ve kendi kendini yönlendirmesini sağlayan BabyAGI, Microsoft Jarvis’te yer alıyor.

AutoGPT, AGİ’ye Ulaştı mı?

AGİ (Genel Yapay Zeka), AutoGPT’ye ulaştığı belirtiliyor. AutoGPT; hedeflere ulaşma, akıl yürütme vb. birçok otonom adım atma becerisine sahiptir. Bu yapay zeka sistemine hem uzun hem de kısa süreli bellek eklenebiliyor. Böylelikle kalıcılığı artırılarak yeni bilgilere ulaşmaları sağlanmış oluyor.

AutoGPT; internetteki akıllı araçların geleceğine yönelik bazı felsefi soruları öne çıkartıyor. Bazı kişiler bağlantı sistemlerinin akıllı olmadığına yönelik eleştirilerde bulunuyor. Ancak AutoGPT tamamen insan zekası ve davranışına benzer şekilde tasarlanmıştır. Net şekilde sistemin çalışma şeklinden de insana benzer tasarlandığı belli oluyor.

Sizlere AutoGPT’yi tanımanıza yönelik bir rehber hazırladık. Dilerseniz ChatGPT 4 Nedir? Öne Çıkan Noktaları Nelerdir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.