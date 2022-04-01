Günümüzde sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılan ve bir kesim tarafından kullanılması da pek hoş karşılanmayan Autotune, önemli bir merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok insan tarafından merak edilen Autotune, aslında temelde bir ses düzenleyicisidir. Peki, Antares Audio Technologies tarafından hazırlanan bir ses işleyicisi olan Autotune nedir? Nasıl Yapılır?

Autotune Nedir?

Sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılan Autotune, temelde solist ya da enstrüman kanallarındaki entonasyon sorununu yani ‘detone’ sorununu düzeltmek için kullanılan bir ses düzenleyicisidir. Antares firması tarafından piyasaya sürülen Autotune, özellikle son yıllarda popülaritesini giderek artırdı. Sesin doğallığını bozduğu için birçok kimse tarafından kullanılması hoş karşılanmasa da özellikle bazı müzik türlerinde Autotune sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak Autotune, dikkatli kullanılmadığında sesteki detoneleri çok hızlı bir şekilde düzeltmeye çalıştığı için sesin natürelliğini oldukça bozmaktadır.

Autotune kimi zaman insan sesini bilinçli olarak bozmak amacıyla da kullanılabilir. Bu düzenleyici, ilk zamanlarda Exxon için çalışan bir mühendis konumunda bulunan Andy Hildebrand tarafından hazırlandı. Hildebrand, sismik verileri yorumlama hedefli olan yöntemler geliştirdi ancak daha sonra bu önemli teknolojinin tespit etmek, analiz etmek ve akordu değiştirmek gayesiyle kullanılabileceğini anladı.

Bundan sonrasında ise özellikle EDM, trap müzik ve daha farklı elektronik alt yapı barındıran müzik üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. FL Studio’da Autotune yapmak oldukça kolay bir işlemdir.

Autotune Nasıl Yapılır?

Autotune eklentisini parçaya uygulayın.

Anahtar ölçeği belirleyin ve giriş türünü seçin.

Sıfırlama hızını seçin.

Vokalinizin ne kadar mükemmel olacağına karar verin.

Sesi şarkıdan çıkarın ve arka plan müziğine odaklanın.

Antares Audio Technologies tarafından geliştirilen Autotune, günümüzde oldukça popülerdir. Kişinin sesini çeşitli ortamlarda oldukça değiştirme özelliğine sahip olan bu araç, günümüzde rap şarkılarında sıklıkla kullanılan bir düzeltmedir. Autotune uygulamalarını Windows mağazasında ve çeşitli mobil uygulama mağazalarında bulabilirsiniz.

Autotune Ne İşe Yarar?

Vokal ve enstrümantal performansların akortlarını düzeltmek için sık sık kullanılan Autotune, sesteki yanlışlıkları ve hataları gidermek amacıyla da kullanılır. Bunun dışında, başta elektronik altyapıya sahip olan müziklerde Autotune, insan sesini tamamen mekanik bir sese dönüştürmek için de tercih edilebilir.

Tüm vokallerini Autotune kullanarak kaydeden ilk grup İtalyan eurodance grubu ‘Eiffel 65’ oldu. Grup, daha sonra bir gazeteye yaptığı açıklamada, hit şarkılarında Autotune kullandıklarını itiraf ettiler.

Autotune, göreli bir durgunluktan sonra 2000'lerin ortalarında R&B şarkıcısı T-Pain tarafından yeniden canlandırıldı. T-Pain, Autotune efektini şarkılarında aktif olarak kullandı ve bazı R&B ve pop şarkıcıları tarafından taklit edilen bir tarz oluşturdu.

Ardından ise popülaritesi giderek artarak günümüzde birçok trap, rap ve R&B şarkılarda yoğun olarak kullanıldı.

Autotune için Kullanılabilecek Programlar Neler?

Tune Me

Smule

StarMaker

Voloco

MicDroid

Tune Me

Tune Me uygulaması, Kanye West ve Akon gibi başarılı sanatçıların şarkılarına benzer tarzda şarkı söylemeleyi sağlıyor. Bu uygulama ile sesinizi değiştirebilir, şarkıları karıştırabilir ve ritim ekleyebilirsiniz.

Autotune kullanarak müzik yapmanızı oldukça basit hale getiren bu uygulama, sesinizi otomatik olarak birleştiriyor. Bu sayede, uzun vakitler harcamadan, istediğiniz şarkıyı Autotune kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Smule

Smule, temelinde aslında dünyanın birçok ülkesinden birçok farklı kişi ile müzik aletlerine gerek kalmadan şarkı söylemeyi sağlayan bir uygulama. Gerçek zamanlı olarak pitch düzeltmesi yapan Smule, siz şarkıyı söylerken en iyi tonu yakalıyor ve buna göre sesinizi yeniden düzenliyor.

StarMaker

StarMaker, gelişmiş özelliklere sahip bir Autotune uygulamasıdır. Kendi sesinizle okuyabileceğiniz 500’den fazla şarkıyı bünyesinde barındıran Smule, detone olmadan kolayca şarkı söylemenizi sağlar. Bunun yanında söylediğiniz şarkılara çeşitli efektler ekleme imkanı da sunar.

Voloco

Voloco uygulaması cihazı bir kayıt stüdyosuna dönüştürebilir bir özelliğe sahiptir. Birçok efekti kolay bir şekilde kullanmanızı sağlayan uygulama, seçeceğiniz tonlamaya göre şarkınızı kaydetme imkanı sunuyor. Bu sayede şarkınız, dinlemek için hemen hazır bir hale geliyor.

MicDroid

Perde düzenlemesi de yapabilen MicDroid, kullanımı ve arayüzü oldukça basit olan bir Autotune uygulamasıdır. Şarkı söylerken oluşan detoneleri, ses bozukluklarını ve kaymaları en aza indiren program, şarkınızı hemen kaydederek başla platformlarda da paylaşma imkanı sunuyor.