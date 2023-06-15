Babalar Gününde Babanızla İzleyebileceğiniz 10 Film

Babalar gününde babanızla vakit geçirmek için yapacak aktivite arıyorsanız, haydi ekran başına! Beraber mısır patlatıp, sınırsız atıştırmalıkları yanınıza alıp, muhteşem bir sinema deneyimi yaşayabilirsiniz.

Ev konforunda, unutamayacağınız, sıcak ve samimi bir babalar gününde ailece veya babanızla baş başa oturup izleyebileceğiniz birçok film mevcut. Komedi, bilim kurgu, aksiyon/macera, korku, gerilim, dram, romantik komedi fark etmez…

İşte, bu babalar gününde babanızla birlikte izlemek isteyeceğiniz başlıca filmler!

Babalar Gününe Özel Filmler

AIR

Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo)

Kaptan Fantastik

Yargıç (The Judge)

Mr. Mom (Bay Anne)

Üç Adam ve Bir Bebek (Three Men and a Baby)

Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness)

17 Yeniden (17 Again)

Benim Babam Benim Oğlum (Like Father, Like Son)

Babalar Savaşıyor (Daddy's Home)

1- AIR

Basketbol seven babalar için harika bir öneri olabilecek bir Ben Affleck filmi ile başlayalım. 2023’te Prime’da yayınlanıyor. Başrolde Matt Damon, Ben Affleck ve Jason Bateman gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni de Ben Affleck olarak karşımıza çıkıyor.

Air Jordan markasının oluşumunu, Michael Jordan’ın Nike ile iş birliği sürecini anlatan film hem spor hem de dram kategorisinde yer alıyor. Basketbola ilginiz varsa, bu babalar gününde babanızla birlikte bu filmi izleyerek nostalji yapabilirsiniz!

2- Düşler Bahçesi - We Bought a Zoo

Matt Damon ve Scarlett Johansson’ın başrollerini paylaştığı bu filmde Benjamin isimli İngiliz bir araştırmacı yazarın hikayesi anlatılıyor. İki çocuğunun annesi olan eşini kaybeden yazar, çocukları için hayata tutunmaya çalışıyor.

Acı kayıplarının ardından çocuklarını alıp doğa ile iç içe bir yere yerleşmeye karar veren Benjamin, yeni bir eve taşınmak için yola çıkıyor. Ancak yolun sonunda karşılaştıkları manzara onları şaşkına çeviriyor.

Yeni bir başlangıç yapmayı hedefledikleri evin aslında bir hayat bahçesi olduğunu öğrenen baba ve çocuklar, bu köhne ve terk edilmiş hayvanat bahçesine yeniden can vermek için büyük bir çaba sarf ediyor. Sıcak bir aile filmi olarak anılan Düşler Bahçesi’nde Benjamin ve çocukları adeta yeni bir maceraya atılıyor.

3- Kaptan Fantastik

Matt Ross’un yönettiği bu filmde Ben isimli başrol karakteri eşiyle birlikte şehir hayatından uzakta, izole ve alışılmışın dışında bir hayat kuruyor. Ormanda doğa ile iç içe bir yaşam süren ikilinin 6 tane çocuğu oluyor.

Çocuklarıyla birlikte ormanda hayvan avlayıp, yiyeceklerini ve içeceklerini kendi yetiştirdikleri sebzelerden üreten çift tamamen kendilerine özgü bir hayat tarzına sahip. Evlerini kendileri inşa ediyor, vahşi orman yaşantısı ile baş ederek yaşıyor, çocuklarını kendi hayat tarzlarına göre eğitiyorlar.

Ailenin tüm üyeleri boş vakitlerinde kitap okuduğu için sanattan spora, felsefeden tıp bilimine varıncaya kadar pek çok konuda bilgili. Ancak dünya düzeninden bağımsız bir hayat sürdükleri için son derece deneyimsizler.

Annelerinin vefat etmesi ile şehir hayatına karışmak zorunda kalan aile üyelerinin karşılaştığı zorlukları izleyeceğiniz bu filmde hem komik hem de dramatik anlara yer veriliyor. Çocuk yetiştirme konusunda düşünmeye sevk eden film, ilgi çekici konusu sayesinde ailece, keyifle izleyebileceğiniz filmlerden birisi!

4- Yargıç - The Judge

Chicago’da yaşayan başarılı bir avukatın babasıyla ilişkisini konu alan bu filmde başrol karakteri annesini kaybettikten sonra doğup büyüdüğü kasabaya doğru yola çıkıyor. Ailenin diğer üyeleriyle arası pek de iyi olmayan Hank Palmer isimli bu avukat, cenaze töreni için gittiği, memleketi olan kasabada pek de hoş karşılanmıyor.

Ancak cenaze töreninin ardından hemen Chicago’ya dönmeyi hedefleyen avukatı bu kasabada büyük bir sürpriz bekliyor. 42 yıl yargıçlık yapmış olan babasını bir mahkemede savunması gereken avukatın babasıyla olan problemli ilişkisi dramatik bir film olan Yargıç’ta gözler önüne seriliyor.

5- Mr. Mom - Bay Anne

Jack ve Caroline isimli bir çiftin çocuklu hayatını konu alan filmde başrol karakteri olan Jack aniden işini kaybediyor. Bunun üstüne Caroline iş hayatına dönerken, Jack ise evde çocuklara bakma görevini üstleniyor.

Jack için hem eğlenceli hem de korku dolu bir maceraya neden olan bu anlaşma, anne, baba ve çocuk ilişkilerine dair komik anlar yaşanmasına neden oluyor. Babalar gününde babanızla Mr. Mom’ı izlemek eğlenceli bir seçim olabilir!

6- Üç Adam ve Bir Bebek - Three Men and a Baby

Babanızla birlikte eğlenceli bir komedi filmi izlemek isterseniz üç kafadar, bekar ve genç adamın bir bebekle yaşadığı maceraları anlatan ‘Üç Adam ve Bir Bebek’ tam size göre! Peter isimli bir mimar, Michael isimli bir sanatçı ve Jack isimli bir oyuncu bu filmde aynı evi paylaşıyor.

Jack’in yurtdışına çıktığı dönemde bir gün Peter ve Michael kapının önünde sahipsiz bir bebek buluyor. Jack dönene kadar bebeğe bakan ikili, hiç beklemedikleri kadar zorlu ve bir o kadar da eğlenceli anlar yaşıyor. Üstelik bu bebeğin Jack’e ait olduğundan Jack’in bile haberi yok!

7- Umudunu Kaybetme - The Pursuit of Happyness

Will Smith’in gerçek hayattaki oğlu ile birlikte başrol oynadığı Umudunu Kaybetme, zorluklar karşısında sevginin gücüne tutunarak hayatta kalmaya çalışan bir baba oğul hikayesini ele alıyor.

Filmde oldukça iyi bir baba ve eş olmasına rağmen işi ile alakalı problemler yaşayan Chris Gardner isimli bir adam, maddi sıkıntılar yüzünden eşi tarafından terk ediliyor.

Christopher isimli oğlu ise babasının yanında kalıyor. Chris’in içinde bulunduğu zorlukların üstüne bir de ev sahibi onu ve oğlunu yaşadıkları evden çıkarıyor. Evsiz kalan baba oğulun hayat mücadelesinde onları ayakta tutan en güçlü şey ise aralarındaki sevgi bağı olarak gözler önüne seriliyor.

Tuvalet temizleyerek, düşkünler evinde çalışarak oğluna bakan Chris’in emek verdiği bu mücadeleye baktığımızda ne olursa olsun hayallerimizden vazgeçmemek gerektiğini anlıyoruz.

8- 17 Yeniden - 17 Again

Lise yıllarında okulun en popüler isimlerinden biri olan Mike O’Donnell basket takımındaki başarısı, üniversite hayatı ve kariyerine dair sahip olduğu avantajları elinin tersiyle iterek kız arkadaşı Scarlet ile evlenmeye karar veriyor.

O dönemde sevgilisinden bebek bekleyen Mike, aradan 20 yıl geçtikten sonra hiç de umduğu gibi gitmeyen bir hayatın içine hapsoluyor. Eşiyle ayrılma noktasına gelen Mike’ın kariyerindeki başarısızlıklar, ergenlik dönemindeki oğlunun kendisine dair olumsuz ve aşağılayıcı tavırları Mike’ı zor durumlara sokuyor.

Lisede dalga geçtiği, sonradan milyarder olan Ned isimli yakın arkadaşının yanında yaşamaya başlıyor. Tam her şeyin ters gittiğini düşünmeye başladığı sırada mucizevi bir olayla Mike’a ikinci bir şans veriliyor. Beden olarak 17 yaşına dönen Mike, 30’lu yaşların verdiği olgunlukla lisedeki havalı imajını yeniden kazanmak için çabalıyor. Bu süreçte geçmişini, aldığı kararları ve hayatını tekrar sorgulama şansı buluyor.

9- Benim Babam Benim Oğlum - Like Father, Like Son

Hayata dair çeşitli sorgulamaların konu edildiği bu filmde genç bir iş adamı başrol olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen iş hayatına, para ve başarıya odaklı bir yaşam süren genç adam 6 yıldır büyüttüğü oğlunun aslında kendi oğlu olmadığını öğrendiğinde hayata farklı bir pencereden bakmaya başlıyor.

Esas oğlunun doğduğu sırada başka bir çocuk ile değiştirildiğini öğrenen iş adamı, bu bilgiyi edindikten sonra hayatın ne kadar anlamsız olduğunun farkına varıyor. Japon kültürü ile bu konuyu ele alan film, aile ve dram kategorilerinde sıralanıyor.

10- Babalar Savaşıyor - Daddy’s Home

Babalık yarışına giren iki adamı izleyici ile buluşturan komedi filmi Babalar Savaşıyor’da Brad Whitaker isimli başrolü Will Ferrell canlandırıyor. Eşinin iki çocuğuna üvey babalık yapan Brad, çocukların esas babası Dusty’nin gelişi ile birlikte babalık yarışına giriyor.

Dusty’nin sıra dışı, kural tanımayan hayat tarzı filmde dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Çocukların gözüne girmek ve iyi bir baba profili çizmek için yarışan Brad (üvey baba) ve Dusty (öz baba) arasında oluşan rekabet, filmin esas konusunu oluşturuyor.