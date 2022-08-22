Dünya üzerinde birçok film çıktı, ancak bu filmlerin bazıları çıktıkları yıllarla kalmayıp günümüze kadar geldi. Milyonların beğendiği birçok eleştirmenden tam not alan filmler, bir nevi ölmeden önce mutlaka izlenilmesi gereken filmlere girdi.

Tabi ki bu filmleri belirlemek öznel olsa dahi birçok insan tarafından beğinilmiş ve ölmeden önce mutlaka izlenilmesi gereken filmler arasında ismini sürekli geçiren filmler bulunmakta. Peki ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmler neler? Gelin birlikte bakalım.

Ölmeden Önce Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler

Yeşil Yol (The Green Mile)

Başlangıç (Inception)

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)

Dövüş Kulübü (Fight Club)

Yedi (Seven)

Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)

Parazit (Parasite)

Zindan Adası (Shutter Island)

Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Yıldızlararası (Interstellar)

The Platform (Platform)

21

Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)

Zamana Karşı (In Time)

Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)

Yeşil Yol (The Green Mile)

Milyonların beğendiği ve ölmeden mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında ilk sırada Yeşil Yol bulunmakta. Yeşil Yol bir mahkumun idamını konu alırken aynı zamanda o mahkumun özel güçlerini konu almakta. 3 Saatten uzun olan film, Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King'in "Yeşil Yol" adlı kitabından uyarlanmıştır.

Tür: Suç, drama ve aile

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

IMDb Puanı: 8.6

Başlangıç (Inception)

Birçok ünlü oyuncunun bulunduğu film, belki de herkesin istediği rüyaları kontrol etmeyi anlatmaktadır. Rüya içinde bir başka rüya gören karakterler aynı zamanda tam vaktinde uyanmazlarsa ölmelerine neden olabilecek bir yolculuğa kapılmaktadır.

Tür: Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

IMDb Puanı: 8.8

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)

Birçok defa kendini üst sıralarda yer aldıran film, bir bankacının karısını ve sevgilisini öldürmesiyle başlayan bir hikayeyi anlatır. Cezaevinde kendini sevdiren ancak bir o kadar da başkaları tarafından zorluk gören baş karakterimiz, hapisanede çok iyi arkadaşlar edinir.

Tür: Drama

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

IMDb Puanı: 9.3

Dövüş Kulübü (Fight Club)

Çoğu kişinin bir dövüş filmi olarak bildiği Fight Club, aslında bir psikolojik bozukluğu anlatmaktadır. Başrol'ün kendi kafasında kurduğu ve bir süre boyunca hayali karakteri ile yaşadığı daha sonra aslında bazı şeylerin gerçek olmadığını anlatan film, çıktığı bugünden beri halen çok sevilmekte ve izlenmektedir.

Tür: Drama

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

IMDb Puanı: 8.8

Yedi (Seven)

Bir katilin 7 ölümcül günah işleyen zanlıları öldürmesini ve bu cinayetleri çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesine değinmektedir. 7 Ölümcül günah ise İncil'de bulunan; kibir, açgözlülük, kıskançlık, oburluk, şehvet düşkünlüğü, tembellik ve yıkıcılıktır.

Tür: Suç, drama ve gizem

Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

IMDb Puanı: 8.6

Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)

Matematik dahisi olan gencin neredeyse hiç arkadaşı yok ve hep tek takılmaktadır. Aynı zamanda çekingen olan adam kızlara açılma konusunda pek başarılı değildir, daha sonraları psikolojisinin bozulmasına sebep olacak olaylar yaşamaktadır.

Tür: Biyografi ve drama

Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

IMDb Puanı: 8.2

Parazit (Parasite)

Fakir bir ailenin zengin bir aileye hizmet edinmesini konu alır. Fakir aile, birtakım sahtekarlıklara başvurarak diğer çalışanları zengin ailenin yanından kovdurtmuş ve kendi ailesini işe sokmuştur. Ancak bir gece evin eski hizmetçisinin ziyarete gelmesiyle olaylar çok farklı bir noktaya bürünür.

Tür: Komedi, drama ve gerilim

Oyuncular: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Cho Yeo-jeong

IMDb Puanı: 8.5

Zindan Adası (Shutter Island)

Filmin sonunda izleyiciler ikiye bölünmüş ve eleştirel sorulara kapılmıştır. İki dedektifin bir cinayeti araştırmak için gittikleri ada, aynı zamanda bir akıl hastanesidir. Baş karakter olayların gerçekte yaşanıp yaşanmadığını çözmeye çalışır, ancak bu sürede kendi psikolojisini çoktan bozmuştur.

Tür: Gizem ve gerilim

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

IMDb Puanı: 8.2

Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)

Bir babanın Nazi kampında çocuğunu saklaması ve korumasını anlatmaktadır. Aynı zamanda fedakar baba çocuğuna bu olanların hepsi birer oyun, oyunu kazanırsak ödül alacağız demesi birçok izleyiciyi duygulandırmıştır.

Tür: Komedi, drama ve romantik

Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

IMDb Puanı: 8.6

Yıldızlararası (Interstellar)

Bir çiftçi ve aynı zamanda NASA görevlisi olan baş karakterimiz, insanların yaşayabilmesi için farklı gezegenler keşfetmeyi amaçlar. Ekibiyle birlikte yola çıkan adam, çok farklı olaylarla karşılaşacak ve şoka uğrayacağı gerçekler yaşayacaktır.

Tür: Macera, drama ve bilim kurgu

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

IMDb Puanı: 8.6

The Platform (Platform)

Filmde aslında herkes eşit bir şekilde payını alsa tüm yemekler herkese yetebilcektir. Ancak insanlarda aç gözlülüğün ve kibirliliğin ortaya çıktığı görülmektedir

Tür: Korku, bilim kurgu ve gerilim

Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

IMDb Puanı: 7.0

21

Matematik dahisi olan genç burs kazanabilmek için çabalamaktadır. Çocuğun zeki olduğunu gören öğretmeni bir gün kendisini diğer arkadaşlarıyla olan bir sınıfa davet etmekte ve bizimle kumar oynamak istediklerini söylemektedir.

Genç adam ilk başta bu görevi kabul etmesede daha sonradan ekibe katılır. Tam bir ekip işi olan filmde istatistik ve temel matematik kullanılarak kumardan nasıl para kazanabileceğini gösterir.

Tür: Suç, drama ve gerilim

Oyuncular: Jim Sturgess, Kate Bosworth, Kevin Spacey

IMDb Puanı: 6.8

Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)

Dolandırıcılıkta usta olan baş karakterimiz, birçok meslek değiştirmekte ve ailesine sürekli mektuplar göndermektedir. Ancak bir dedektif baş karakterimizi yakalamaya çalışsada bir türlü başaramamaktadır. Çünkü baş karakterimiz her zaman bir adım önde olacaktır.

Tür: Biyografi, suç ve drama

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

IMDb Puanı: 8.1

Zamana Karşı (In Time)

İnsanları 25 yaşına geldikten sonra kollarında bir saat oluşur. Bu saat insanların ne kadar ömrü kaldıklarını göstermektedir, tüm dünya düzeni değişmiş ve para tamamen ortadan kalkmıştır. Paranın yerine insanların hayatlarından kalan zamandan bir kısmını veya tamamını ödeyecek bir sistem kurulmuştur.

Tür: Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim

Oyuncular: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy

IMDb Puanı: 6.7

Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)

Alman ve Rus 2 keskin nişancının hikayesini anlatmaktadır. Savaşlarda keskin nişancılar çok önem taşımakta öyle ki neredeyse savaşların kaderini belirlemektedirler. Kapıdaki Düşman filminde Almanların ilerleyişini sıkıntıya sokan Rus keskin nişancının hikayesini anlatmakta.

Tür: Aksiyon, drama ve savaş

Oyuncular: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes

IMDb Puanı: 7.6

Bu içeriğimizde belki de birçok kişinin söylediği ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken filmleri derledik. Sizler bu listede hangi filmlerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.