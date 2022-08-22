Ölmeden Önce Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler
Milyonların izlediği ve neredeyse herkesin bildiği filmler vardır. Biz de sizler için ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmleri derledik.
Dünya üzerinde birçok film çıktı, ancak bu filmlerin bazıları çıktıkları yıllarla kalmayıp günümüze kadar geldi. Milyonların beğendiği birçok eleştirmenden tam not alan filmler, bir nevi ölmeden önce mutlaka izlenilmesi gereken filmlere girdi.
Tabi ki bu filmleri belirlemek öznel olsa dahi birçok insan tarafından beğinilmiş ve ölmeden önce mutlaka izlenilmesi gereken filmler arasında ismini sürekli geçiren filmler bulunmakta. Peki ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken filmler neler? Gelin birlikte bakalım.
Ölmeden Önce Mutlaka İzlemeniz Gereken Filmler
- Yeşil Yol (The Green Mile)
- Başlangıç (Inception)
- Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)
- Dövüş Kulübü (Fight Club)
- Yedi (Seven)
- Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)
- Parazit (Parasite)
- Zindan Adası (Shutter Island)
- Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)
- Yıldızlararası (Interstellar)
- The Platform (Platform)
- 21
- Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)
- Zamana Karşı (In Time)
- Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)
Yeşil Yol (The Green Mile)
Milyonların beğendiği ve ölmeden mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında ilk sırada Yeşil Yol bulunmakta. Yeşil Yol bir mahkumun idamını konu alırken aynı zamanda o mahkumun özel güçlerini konu almakta. 3 Saatten uzun olan film, Amerikalı bilim kurgu yazarı Stephen King'in "Yeşil Yol" adlı kitabından uyarlanmıştır.
Tür: Suç, drama ve aile
Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse
IMDb Puanı: 8.6
Başlangıç (Inception)
Birçok ünlü oyuncunun bulunduğu film, belki de herkesin istediği rüyaları kontrol etmeyi anlatmaktadır. Rüya içinde bir başka rüya gören karakterler aynı zamanda tam vaktinde uyanmazlarsa ölmelerine neden olabilecek bir yolculuğa kapılmaktadır.
Tür: Aksiyon, macera ve bilim kurgu
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page
IMDb Puanı: 8.8
Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)
Birçok defa kendini üst sıralarda yer aldıran film, bir bankacının karısını ve sevgilisini öldürmesiyle başlayan bir hikayeyi anlatır. Cezaevinde kendini sevdiren ancak bir o kadar da başkaları tarafından zorluk gören baş karakterimiz, hapisanede çok iyi arkadaşlar edinir.
Tür: Drama
Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton
IMDb Puanı: 9.3
Esaretin Bedeli Oyuncuları ve Konusu
Esaretin Bedeli oyuncuları, konusu ve karakterleri, dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından oldukça beğenilen filmi henüz izlememiş olan kişiler tarafından merak ediliyor.
Dövüş Kulübü (Fight Club)
Çoğu kişinin bir dövüş filmi olarak bildiği Fight Club, aslında bir psikolojik bozukluğu anlatmaktadır. Başrol'ün kendi kafasında kurduğu ve bir süre boyunca hayali karakteri ile yaşadığı daha sonra aslında bazı şeylerin gerçek olmadığını anlatan film, çıktığı bugünden beri halen çok sevilmekte ve izlenmektedir.
Tür: Drama
Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf
IMDb Puanı: 8.8
Fight Club Oyuncuları, Konusu ve Dahası
Fight Club oyuncuları, konusu ve karakterleri, dünya genelinde oldukça popüler olan filmi henüz izlememiş olan kişiler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.
Yedi (Seven)
Bir katilin 7 ölümcül günah işleyen zanlıları öldürmesini ve bu cinayetleri çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesine değinmektedir. 7 Ölümcül günah ise İncil'de bulunan; kibir, açgözlülük, kıskançlık, oburluk, şehvet düşkünlüğü, tembellik ve yıkıcılıktır.
Tür: Suç, drama ve gizem
Oyuncular: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey
IMDb Puanı: 8.6
En İyi Dedektif Filmleri - 2022
Film izlemenin keyif verici yanlarından biride dedektif filmleri izlemektir sürükleyici olan filmler, keşke hiç bitmese dediğimiz çok olmuştur.
Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)
Matematik dahisi olan gencin neredeyse hiç arkadaşı yok ve hep tek takılmaktadır. Aynı zamanda çekingen olan adam kızlara açılma konusunda pek başarılı değildir, daha sonraları psikolojisinin bozulmasına sebep olacak olaylar yaşamaktadır.
Tür: Biyografi ve drama
Oyuncular: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly
IMDb Puanı: 8.2
Parazit (Parasite)
Fakir bir ailenin zengin bir aileye hizmet edinmesini konu alır. Fakir aile, birtakım sahtekarlıklara başvurarak diğer çalışanları zengin ailenin yanından kovdurtmuş ve kendi ailesini işe sokmuştur. Ancak bir gece evin eski hizmetçisinin ziyarete gelmesiyle olaylar çok farklı bir noktaya bürünür.
Tür: Komedi, drama ve gerilim
Oyuncular: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Cho Yeo-jeong
IMDb Puanı: 8.5
Zindan Adası (Shutter Island)
Filmin sonunda izleyiciler ikiye bölünmüş ve eleştirel sorulara kapılmıştır. İki dedektifin bir cinayeti araştırmak için gittikleri ada, aynı zamanda bir akıl hastanesidir. Baş karakter olayların gerçekte yaşanıp yaşanmadığını çözmeye çalışır, ancak bu sürede kendi psikolojisini çoktan bozmuştur.
Tür: Gizem ve gerilim
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo
IMDb Puanı: 8.2
Mutlaka İzlemeniz Gereken Psikoloji Konulu Filmler
İzleyicinin filmleri izledikten sonra kafalarında birçok soru işareti oluşturan ve defalarca düşündüren psikoloji konulu filmler neler? Sizler için derledik.
Hayat Güzeldir (Life is Beautiful)
Bir babanın Nazi kampında çocuğunu saklaması ve korumasını anlatmaktadır. Aynı zamanda fedakar baba çocuğuna bu olanların hepsi birer oyun, oyunu kazanırsak ödül alacağız demesi birçok izleyiciyi duygulandırmıştır.
Tür: Komedi, drama ve romantik
Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini
IMDb Puanı: 8.6
Yıldızlararası (Interstellar)
Bir çiftçi ve aynı zamanda NASA görevlisi olan baş karakterimiz, insanların yaşayabilmesi için farklı gezegenler keşfetmeyi amaçlar. Ekibiyle birlikte yola çıkan adam, çok farklı olaylarla karşılaşacak ve şoka uğrayacağı gerçekler yaşayacaktır.
Tür: Macera, drama ve bilim kurgu
Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain
IMDb Puanı: 8.6
En İyi Kore Dizileri - 2022
En iyi Kore dizileri neler? Bu yazıda 2022 yılında izleyebileceğiniz birbirinden başarılı Kore yapımlarını bir arada topladık. Listede romantikten korkuya kadar çeşitli türlerde yapımlar bulunuyor.
The Platform (Platform)
Filmde aslında herkes eşit bir şekilde payını alsa tüm yemekler herkese yetebilcektir. Ancak insanlarda aç gözlülüğün ve kibirliliğin ortaya çıktığı görülmektedir
Tür: Korku, bilim kurgu ve gerilim
Oyuncular: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan
IMDb Puanı: 7.0
21
Matematik dahisi olan genç burs kazanabilmek için çabalamaktadır. Çocuğun zeki olduğunu gören öğretmeni bir gün kendisini diğer arkadaşlarıyla olan bir sınıfa davet etmekte ve bizimle kumar oynamak istediklerini söylemektedir.
Genç adam ilk başta bu görevi kabul etmesede daha sonradan ekibe katılır. Tam bir ekip işi olan filmde istatistik ve temel matematik kullanılarak kumardan nasıl para kazanabileceğini gösterir.
Tür: Suç, drama ve gerilim
Oyuncular: Jim Sturgess, Kate Bosworth, Kevin Spacey
IMDb Puanı: 6.8
Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)
Dolandırıcılıkta usta olan baş karakterimiz, birçok meslek değiştirmekte ve ailesine sürekli mektuplar göndermektedir. Ancak bir dedektif baş karakterimizi yakalamaya çalışsada bir türlü başaramamaktadır. Çünkü baş karakterimiz her zaman bir adım önde olacaktır.
Tür: Biyografi, suç ve drama
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken
IMDb Puanı: 8.1
Kitaptan Uyarlanan En İyi Filmler
Öyle filmler var ki çoğumuz bu başyapıt filmlerin kitaplardan uyarlandığını dahi bilmiyoruz. Yazarların ellerinde dökülen kelimelerin filmlere dönüşeceğini belki onlar dahi bilmiyordu.
Zamana Karşı (In Time)
İnsanları 25 yaşına geldikten sonra kollarında bir saat oluşur. Bu saat insanların ne kadar ömrü kaldıklarını göstermektedir, tüm dünya düzeni değişmiş ve para tamamen ortadan kalkmıştır. Paranın yerine insanların hayatlarından kalan zamandan bir kısmını veya tamamını ödeyecek bir sistem kurulmuştur.
Tür: Aksiyon, bilim kurgu ve gerilim
Oyuncular: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy
IMDb Puanı: 6.7
Kapıdaki Düşman (Enemy at the Gates)
Alman ve Rus 2 keskin nişancının hikayesini anlatmaktadır. Savaşlarda keskin nişancılar çok önem taşımakta öyle ki neredeyse savaşların kaderini belirlemektedirler. Kapıdaki Düşman filminde Almanların ilerleyişini sıkıntıya sokan Rus keskin nişancının hikayesini anlatmakta.
Tür: Aksiyon, drama ve savaş
Oyuncular: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes
IMDb Puanı: 7.6
En İyi Savaş Filmleri
İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu.
Bu içeriğimizde belki de birçok kişinin söylediği ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken filmleri derledik. Sizler bu listede hangi filmlerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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