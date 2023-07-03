Barbie Filmi Bir Ülkede Yasaklandı: Peki Neden?

Vietnam, Güney Çin Denizi'nin tartışmalı dokuz çizgili haritasını tasvir ettiği gerekçesiyle Amerikan yapımı Barbie filmini yasaklama kararı aldı.

Vietnam Sinema Dairesi Başkanı Vi Kien Thanh, 21 Temmuz'da gösterime girecek olan filme lisans verilmeyeceğini çünkü haritanın Vietnam ile Çin arasındaki bir anlaşmazlığın merkezinde yer aldığını belirtti.

Dokuz çizgili harita, Çin'in Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya tarafından da hak iddia edilen Güney Çin Denizi'nin %80'i üzerindeki iddiasını temsil ediyor.

Dokuz Çizgili Harita, Barbie'nin Vietnam'da Yasaklanmasına Yol Açtı

Yapım şirketi Warner Bros, yasağa dair henüz bir açıklama yapmadı. Bu karar, Vietnam ve Çin gemileri arasında yaşanan tazyikli su savaşı ve Vietnam'ın Çinli işçilere yönelik şiddetli tepkileri de dâhil olmak üzere bölgede süregelen gerilimlerin bir yansıması olarak kabul ediliyor.

2016 yılında BM Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in şikâyeti üzerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik iddialarına karşı karar vermişti.

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