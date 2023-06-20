Instagram'a olan benzerliğiyle son dönemlerde dikkat çeken Bee.Me uygulaması, kullanıcılarına para kazandırıyor.

Hasan Okçu - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tamamen bir challenge uygulaması olarak öne çıkan Bee.Me, kullanıcıların en iyi ve iddialı olduğu kategoriye dahil olarak yarışmasını sağlıyor. Kullanıcılar, öne çıkabilecek ve yüksek puan toplayabilecekleri kategoride paylaşım yaparak birinci olmaya çalışıyor!

Bee.Me İndir

Uygulamaya girildiği zaman ana sayfa kısmında tıpkı Instagram'a benzer bir tasarım yapısı bizleri karşılıyor. Farklı kategorilerde yarışan fotoğraflar ana sayfa akışında listeleniyor ve hangi kategoride paylaşıldığı da kullanıcı ismi ile birlikte görülüyor.

Akışın hemen üst kısmında Story (Hikaye)'lere benzer bir yapıda Challenge'lar görünüyor. Her kategori story formatında sıralanıyor. Genel olarak sıkça karşılaşılan ve en çok katılımcının olduğu kategoriler şu şekilde;

Art

Style

StyleAllStar

MenStyle

Free

SportAllStar

Bu kategoriler haricinde saatlik, günlük veya haftalık farklı kategorilerde de challengelar düzenlenebiliyor. Buradaki en önemli nokta ise challenge başlama saatlerini hızlı bir şekilde yakalamak ve o saatte ilk paylaşım yapanlardan biri olabilmek. Böylece daha fazla kullanıcıya ulaşılabiliyor ve ilk 3'e yerleşerek farklı tutarlardaki para ödülü kazanılabiliyor.

Bee.Me Özellikleri