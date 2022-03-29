Bilgisayar telefonu görmüyorsa yapılabilecekler neler? Eğer böyle bir problem ile karşı karşıya kaldıysanız yapabileceğiniz pek çok yöntem bulunuyor. Hazırladığımız rehberde yer alan yöntemler sayesinde söz konusu sorunu çözebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yer alan fotoğraf ve videoları bilgisayarınıza aktarmak için USB kablosunu kullandığınızda çok can sıkıcı bir problem ile karşılaşmış olabilirsiniz. USB kablosu, bilgisayara takıldığında bazen sinir bozucu bir sorun meydana gelebilir.

Kabloyu taktığınız halde bilgisayarınız akıllı telefonunuzu görmüyor olabilir. Böyle bir durum meydana gelmişse endişelenmenize gerek yok. Çeşitli yöntemler uygulayarak sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Bilgisayar Telefonu Görmüyorsa Yapılabilecekler Neler?

Uçak modunu açın.

Bağlantı modunu kontrol edin.

USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.

Farklı bir USB kablosu kullanın.

Telefonunuzu ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Telefonunuzda USB hata ayıklama modunu açın.

İşletim sistemini güncelleyin (Mac).

Farklı bir bilgisayar ya da telefon deneyin.

Üçüncü taraf uygulama kullanın.

Yukarıda söz konusu problemi çözüme kavuşturacak yöntemler bulunuyor. Bu yöntemleri nasıl uygulayacağınıza aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Uçak Modunu Açın

Bilgisayarınız cihazınızı görmüyorsa ilk olarak uçak modunu aktif hale getirmeyi deneyebilirsiniz. Etkinleştirme işleminin ardından USB kablosu aracılığı ile telefon ve bilgisayar arasında bağlantıyı sağlayın. Bu işlemin ardından PC’nin cihazı görüp görmediğini kontrol edin. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yönteme geçin.

2. Bağlantı Modunu Kontrol Edin

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Bildirim panelinden USB sekmesine dokunun.

Dosya Aktarımı seçeneğini seçin.

Akıllı telefonlar, bağlantı esnasında çeşitli modlar sunar. Her modun farklı amaçlar mevcut ve bazıları bilgisayarınızın cihazınızı görmemesine neden olabilir. Bu sebepten ötürü telefonunuzdaki bağlantı modunu değiştirmek, PC’nizin cihazınızı görmesini sağlayabilir.

Bağlantı modunu değiştirmek için ilk önce telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Akıllı telefonunuzun bildirim panelini aşağı doğru sürükleyin. Bunu gerçekleştirdikten sonra USB sekmesine basın. Bu işlemin ardından birden fazla seçenek ile karşılaşacaksınız. Dosya Aktarımı seçeneğini seçin.

3. USB Kablosunu Çıkarıp Yeniden Takın

Karşılaştığınız sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek bir yöntem daha mevcut. Kablonuz bilgisayarın ve telefonun portlarına düzgün bir şekilde takılmamış olabilir. Bu sebepten ötürü USB kablosunu çıkarıp dikkatli bir şekilde yeniden takmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca USB Hub kullanıyorsanız kabloyu doğrudan bilgisayara bağlayın.

4. Farklı Bir USB Kablosu Kullanın

Kabloda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kabloda hasar varsa bağlantının gerçekleşmemesine neden olabilir. Mümkünse farklı bir USB kablosu ile bağlantı kurmayı deneyin. Böylelikle sorunun kabloda olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

5. Telefonunuzu ve Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın

Başlat menüsüne sağ tıklayın.

"Bilgisayarı veya oturumu kapatın" seçeneğine basın.

"Yeniden başlat" seçeneğini seçin.

Telefonunuzun güç butonuna bir süre boyunca basın.

Kapat seçeneğini seçin.

10 saniye bekleyin.

Tekrar güç butonuna bir süre boyunca basın.

Bazı yazılımsal sorunlardan ötürü söz konusu problem ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Bu nedenle hem bilgisayarınızı hem de akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Bilgisayarı yeniden başlatmak için Başlat menüsüne sağ tıklayın. Daha sonra "Bilgisayarı veya oturumu kapatın" seçeneğini seçin ve hemen ardından "Yeniden başlat" yazısına tıklayın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak için ilk olarak cihazın güç butonuna bir süre boyunca basın. Güç butonu genellikle akıllı telefonların sağ kısmında ses açma ve kapama tuşlarının alt kısmında konumlanır.

Ekranda yeniden başlat seçeneği yoksa kapat seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından cihazınız kapanacak. Yaklaşık 10 saniye bekledikten sonra tekrar güç butonuna bir süre boyunca basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde telefon yeniden açılacak.

6. Telefonunuzda USB Hata Ayıklama Modunu Açın

Ayarları açın.

Cihaz Hakkında bölümünü görüntüleyin.

Yapım Numarası ya da Derleme Numarası’nı bulun.

Bu seçeneğin üzerine birkaç kere hızlı bir şekilde basın.

Ayarlar sayfasını açın.

Geliştirici Seçenekleri menüsünü görüntüleyin.

Uyarı mesajı alırsanız "Tamam" butonuna dokunun.

USB Hata Ayıklama modunu bulun ve etkinleştirin.

Bilgisayarınız hâlâ cihazınızı görmüyorsa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut. İlk olarak cihazınız üzerinden ayarlar sayfasını açın. Yapım Numarası veya Derleme Numarası isimli seçeneği bulun. Ardından seçeneğin üzerine birkaç kere hızlı bir şekilde basmanız gerekiyor. Bu işlemin sonucunda Geliştirici Seçenekleri menüsünü aktif etmiş olacaksınız.

Tekrar ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açtığınız sayfa üzerinden Geliştirici Seçenekleri menüsünü açın. Uyarı mseajı ile karşılaşırsanız "Tamam" butonuna dokunmanız yeterli. Açılan menü üzerinden USB Hata Ayıklama modunu bulun ve aktif hale getirin.

Etkinleştirme işleminin ardından telefonu bilgisayara bağlayın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Eğer sorun hâlâ devame diyorsa bir sonraki yönteme geçin.

7. İşletim Sistemini Güncelleyin (Mac)

Apple logosuna tıklayın.

Sistem Tercihleri menüsünü açın.

Yazılım Güncelleme seçeneğini seçin.

"Şimdi Güncelle" ya da "Şimdi Yükselt" seçeneğine tıklayın.

Windows’ta işletim sisteminin sürümünden bağımsız olarak telefonunuzu bağlayabilirsiniz fakat eski MacOS sürümüne sahip olan Mac modellerinde bağlantı ile ilgili bazı sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenden dolayı telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bağlantı konusunda sorun yaşıyorsanız MacOS sürümünü güncellemeyi deneyebilirsiniz.

İşletim sistemini güncellemek için ilk önce sol üst köşede konumlanan Apple logosuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Sistem Tercihleri menüsüne tıklayın. Daha sonra "Yazılım Güncelleme" seçeneğini seçin. Son olarak "Şimdi Güncelle" veya "Şimdi Yükselt" yazısına basın.

8. Farklı Bir Bilgisayar ya da Telefon Deneyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin tamamını denediyseniz fakat problem hâlâ devam ediyorsa sorun, bilgisayar veya telefondan kaynaklanıyor olabilir. Bunun için farklı bir bilgisayar ya da telefon ile bağlantı kurmayı deneyin.

9. Üçüncü Taraf Uygulama Kullanın

Bazı programlar sayesinde kablo ile uğraşmadan bilgisayar ve telefon arasında bağlantı kurabilirsiniz. Üstelik bazı üçüncü taraf programlar bu işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır. Örneğin, MobileGo isimli uygulamada cihazlar arası veri transferi, uygulama yükleme ve silme, yedekleme gibi pek çok işlemlerin yapılmasını mümkün hale getirir.