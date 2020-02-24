Bilgisayarı Kapatma Kısayolu Nasıl Oluşturulur? (Windows 10)

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı sadece üç tıklama ile kapatabilirsiniz. Bunun için ilk önce başlat menüsüne tıklayabilir, açılan başlat menüsü üzerinden güç butonuna tıklayabilir ve son olarak “Bilgisayarı kapat” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bilgisayarı kapatmak için bir yöntem daha bulunuyor. Bu yöntem, bilgisayarı kapatmak için bir kısayol oluşturmaktır. Bu yazıda, Windows 10’da bilgisayarı kapatma kısayolunu nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.

Windows 10'da Bilgisayarı Kapatma Kısayolu Nasıl Oluşturulur?

Bilgisayarı kapatma kısayolu oluşturmak için Kayıt Defteri Düzenleyicisi’nde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Oldukça kolay bir şekilde Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı kapatabilmenizi sağlayan kısayol oluşturabilirsiniz. Bu kısayolu oluşturabilmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızın masaüstüne sağ tıklayın. Bu işlemin ardından bir menü penceresi açılacaktır. Açılan menü penceresi üzerinden “Yeni” seçeneğine ve ardından “Kısayol” seçeneğine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra “Kısayol Oluştur” penceresi açılacaktır. “Kısayol Oluştur” penceresinde yer alan kutucuğa “Shutdown.exe /s /t 00” yazın ve ardından “İleri” butonuna tıklayın. Daha sonra kısayol için bir isim yazmanız gerekiyor. Kısayol için bir isim yazdıktan sonra “Son” butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra masaüstünde bir kısayol simgesi göreceksiniz. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı kapatmak için oluşturduğunuz simgeye çift tıklayabilirsiniz.

Benzer şekilde Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı yeniden başlatmanıza, uyku moduna alma ve bilgisayarı kilitlemek için kısayollar oluşturabilirsiniz. Peki, bu işlemler nasıl gerçekleştirilir?

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı sağlayan bir kısayol oluştururken “Kısayol Oluştur” penceresinde yer alan kutucuğa “Shutdown.exe /r /t 00” yazmanız gerekiyor.

bir kısayol oluştururken “Kısayol Oluştur” penceresinde yer alan kutucuğa yazmanız gerekiyor. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı uyku moduna almayı sağlayan bir kısayol oluştururken “Kısayol Oluştur” penceresinde yer alan kutucuğa “rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0” yazmanız gerekiyor.

bir kısayol oluştururken “Kısayol Oluştur” penceresinde yer alan kutucuğa yazmanız gerekiyor. Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınızı kilitlemek için bir kısayol oluştururken “Kısayol Oluştur” penceresinde yer alan kutucuğa “Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation” yazmanız gerekiyor.

Kısayolun Simgesi Nasıl Değiştirilir?