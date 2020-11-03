Bilgisayar (PC) RAM'i Görmüyor Sorunu Nasıl Çözülür? - Bildiğiniz üzere bellekler, bilgisayarlarımızın en önemli bileşenlerinden birisi olarak öne çıkıyor. Oldukça kolay bir şekilde takılıp sökülebilen bu bileşenleri değiştirmek ve yükseltmek de o denli kolay. Ancak bazı durumlarda kurulum sırasında çeşitli sorunlar yaşayabiliyoruz. Peki PC RAM'i tanımıyor sorunu nasıl çözülür?

Baştan söylememiz gerekiyor ki bu sorunun altında yatan pek çok farklı sebep olabilir. Biz de bu rehberimizde bilgisayar RAM'i tanımıyor sorununa yol açabilecek çeşitli sorunları inceleyeceğiz ve sizlere aktaracağız. Bu sayede yeni belleklerinizi keyifli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaya çalışacağız.

Bilgisayar (PC) RAM'i Görmüyorsa Ne Yapabilirsiniz?

İşte PC RAM'i tanımıyor sorunu için uygulayabileceğiniz bazı çözüm yolları!

1- RAM Yuvasını Kontrol Edin

Bu noktada ilk şüphemiz, belleklerin yuvaya düzgün bir şekilde takılmamış olabileceğidir. RAM yuvasındaki klipsleri geriye doğru açın ve RAM'i sökerek tekrar yerleştirin. Belleklerin yuvaya düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. RAM'in porta sıkı bir şekilde oturmuş olması gerekiyor ki, bu da hareket etmemesi gerektiği anlamına geliyor.

Eğer bu çözüm işinize yaramadıysa bir alttaki maddeye geçin.

2- Anakart ile Uyumluluğu Kontrol Edin

Söylememiz gerekiyor ki her bellek, her bilgisayarda çalışmaz. Bu nedenle anakartınız ile uyumlu bellek türünü ve miktarını öğrenmek için anakartınızı derinlemesine inceleyin. Bu sayede sizin bilgisayarınızda hangi türün desteklendiğini ve en yüksek bellek miktarı desteğini öğrenebilirsiniz.

Eğer bu çözüm işinize yaramadıysa bir alttaki maddeye geçin.

3- Test Araçlarından Faydalanın

Eğer ilk iki çözümde bir sorun yoksa ve her şey yolundaysa, RAM'de bir hata olabilir. Bunu çeşitli araçlarla test etmek mümkündür. Windows'ta dahili olarak bir bellek tanımalama aracı yer alıyor. Memtest86 isimli bu araçtan yardım alarak belleğinizde her şeyin yolunda olup olmadığını gözden geçirin. Eğer hatalar alıyorsanız, RAM'i değiştirmeniz gerekecektir.

Eğer bu çözüm işinize yaramadıysa bir alttaki maddeye geçin.

4- Bağlantı Noktasını Temizleyin

Eğer bu maddeye kadar geldiyseniz, işler pek de yolunda değil gibi gözüküyor. RAM'de hatalarla karşılaşıyorsanız ya da direkt olarak hiç tanımıyorsa bağlantı noktalarında toz ya da başka engeller bulunuyor olabilir. Bağlantı noktasını temizlemek için bir pamuğu hafifçe alkole batırın ve temas noktalarını toz, leke ve benzeri hiçbir engel kalmayıncaya kadar temizleyin.

Eğer bu çözüm işinize yaramadıysa bir alttaki maddeye geçin.

5- Başka Bir Sistemde Test Edin

Son adımda sorunun bilgisayar odaklı olduğuna yönelik bir eğilime döneceğiz. Bellekleri uyumlu olarak çalışan başka bir sistemde test edin. Eğer bu sistemde başarılı bir şekilde çalışıyorsa sorun sizin bilgisayarınızdadır ve bilgisayarınızı yetkili teknik servise vermeniz mantıklı olacaktır. Eğer RAM'ler bu sistemde de çalışmıyorsa sorun belleklerdedir. Satın aldığınız yer ile iletişim kurmanız en mantıklı adım olacaktır.

Peki siz bu rehberde yer alan çözüm yolları hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki bilgiler işinize yaradı mı ve sorunların üstesinden başarılı bir şekilde gelebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.