Binance'da Kurumsal Hesap Nasıl Açılır?

Dünyanın en aktif kripto para borsası olarak tanınan Binance, Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Binance Türkiye’nin kişisel üyelik imkânının yanı sıra kurumsal üyelikler için de sunduğu farklı çözümler bulunuyor.

Bu çözümler kapsamında 2022 yılında Binance Türkiye ‘Kurumsal Hesap Açma’ özelliğini uygulamaya koymuştu. Şimdi ise bu alanda yapılan bazı düzenlemeler sayesinde kullanıcılar çok daha kolay bir şekilde Binance’da kurumsal hesap açma olanağına sahip olabiliyor.

Peki, en son gelişmelere göre Binance Türkiye’de nasıl kurumsal hesap açılıyor? İşte, adım adım kurumsal hesap açma süreci!

Binance Türkiye’de Kurumsal Hesap Nasıl Açılır?

2022 yılında kurumsal yatırımcılara yönelik yeni bir platform açan Binance, 2023’te kullanıcı odaklı geliştirmeleriyle karşımıza çıkıyor. Kurumsal hesap açma konusunda kullanıcı deneyimine odaklanarak bizlere çeşitli yenilikler sunan Binance TR, kurumsal hesap açma sürecini son derece basit adımlara indirgiyor.

Rekabetin olduğu güvenilir bir ortam yaratmayı hedefleyen Binance TR, kurumsal hesap açacak kişilerin izlemesi gereken adımları şu şekilde sıralıyor:

Binance TR’nin web sitesine giriş yapın.

‘Hesap Oluştur’ butonunu tıklayın.

Bu kısımda ‘Kurumsal Hesap Başvurusu’ seçeneğine gidin.

Karşınıza çıkan ön başvuru formunu doldurun. Bu aşamada ilgili formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Binance Türkiye, başvurunuzun ilk aşamasında bu formda sunmuş olduğunuz bilgileri değerlendiriyor.

Eğer formda yer alan bilgilerde hata veya eksiklik varsa Binance TR sizinle iletişime geçerek yeniden form doldurmanızı talep ediyor. Formda belirttiğiniz bilgilerde bir problem yoksa sonraki aşamaya geçme şansınız oluyor.

Ön başvurunuz olumlu değerlendirilirse Binance TR’nin kurumsal hesabından tarafınıza bir mail gönderiliyor.

Bu mailde istenilen bilgi ve evrakları ‘Mail’i Cevapla’ diyerek Binance TR'ye iletmeniz gerekiyor.

İkinci değerlendirmeden olumlu sonuç alırsanız Binance TR size üyelik sözleşmesini iletiyor.

Bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra Binance TR’de kurumsal hesap oluşturup, kullanmaya başlayabilirsiniz.

Binance TR’de Kurumsal Hesap Açarken Dikkat Etmeniz Gerekenler