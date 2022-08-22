2010 Yılında hayatımıza giren kripto paralar beraberinde borsaları da getirdi. Kripto para dünyasının en büyük borsalarından olan Binance, 2017 yılında 44 yaşındaki Changpeng Zhao Kanadalı ve Çinli bir iş adamı tarafından kurulmuş ve dünya üzerindeki en büyük kripto para borsası olmuştur. İlk başta Çin üzerinde kurulan şirket daha sonra Çin'in kripto para yasaları yüzünden Çin'den ayrılmak zorunda kaldı.

Her gün birçok kullanıcı Binance borsasında hesap açarken bir o kadar kişi de Binance hesabını silmektedir. Peki ya sizde hesabınızı kapatmak isterseniz neler yapmanız gerekiyor, Binance hesap kapatma nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

Binance Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

İlk olarak Binance uygulamasını cihazınızdan açın.

Sol üst köşedeki profil simgesine dokunun.

Aşağıda bulunan; "Güvenlik" kısmına gelin.

Açılan sayfada "Hesabı Devre Dışı Bırak" yazacaktır.

"Hesabı Devre Dışı Bırak" seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan 6 maddeyi dikkatli bir şekilde okuyun.

bir şekilde okuyun. "Hesabı Devre Dışı Bırak" seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Karşınıza çıkan seçenekten "Tamam" butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Kripto para borsasının en büyüklerinden olan Binance'a kayıt olmak zahmetliyken hesabı devre dışı bırakmak oldukça kolaydır. Eğer Binance hesabınızı tekrar aktif hale getirmek istiyorsanız 2 saat beklemeniz ve giriş yapmanız gerekmekte. Kurumlar genellikle kişisel verileri bir süreliğini tutmaktadır diğer platformlar gibi Binance hesabınızı da kapattıktan bir süre sonra pasif halden aktif hale getirebileceğinizi söylemek isteriz.

Binance borsası, dünyada en çok kullanılan kripto para borsaları arasında yer alır. Ancak birçok kullanıcı sanal dünyadaki finansal işlemlere güvenmemektedir. Hatta birçok borsa uygulaması yorumlarında; "Kişisel verilerimden ve banka bilgilerimden kripto şirketi sorumludur." denmektedir. Ancak bu yorumların hukuksal bir geçerliliği yoktur. Hatırlatmak isteriz ki kripto borsa uygulamalarına kaydolurken sözleşmeleri okumanız gerektiğini ve siber korsanlar tarafından her zaman saldırıya uğrayabileceğini unutmayınız.

Binance TR Hesabı Nasıl Silinir?

Öncelikle Binance TR web adresine gidin.

web adresine gidin. Profil kısmına gelin.

Güvenlik seçeneğine tıklayın.

"Hesap Hareketleri" kısmına gelin.

Hesabı devre dışı bırak seçeneğine tıklayın.

Gerekli adımları uygulayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Binance hesap kapatma işlemi sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Eğer hesap kapatmakta zorlanıyorsanız veya hesabınıza giriş yapamıyorsanız Binance ile iletişim kurmalı ve gerekli işlemleri talep etmeniz gerekir. Eğer ilerleyen zamanlar da pişman olursanız ve tekrardan Binance TR hesabınızı aktif etmek isterseniz Binance destek merkezinden hesap etkinleştirme talebi bulunabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Binance hesap kapatma, Binance TR hesap silme nasıl yapılır? Öğrenmiş olduk. Sizler kripto borsası hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın. Eğer kripto para hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilseniz Kripto para nedir, özellikleri neler? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.