Twitter Alternatifi Bluesky Nedir? Nasıl Kullanılır?

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter, çeşitli sebeplerden dolayı değer kaybına uğruyor. Kullanıcı sayısında azalma görülen Twitter, Elon Musk döneminde gözle görülür bir düşüş yaşıyor. Bu düşüşe ek olarak, Twitter’a bir darbe de uygulamanın eski CEO’su Jack Dorsey’den geliyor. Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Bluesky platformunu piyasaya süren Jack Dorsey, yeni yazılımının demo sürümüyle bile sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Bluesky Nedir?

Bluesky, Twitter’ı bitirecek yeni bir uygulama olarak tanıtılıyor. Bu uygulama, arayüz olarak Twitter’a fazlasıyla benziyor. Sadece takip ettiğiniz kişilerin gönderilerini görebileceğiniz bir ana sayfa ekranı mevcut. Bu ekranda henüz bir reklam yerleşimi görülmüyor.

Timeline’ın yanı sıra arama ve bildirim ekranları karşımıza çıkıyor. Yan tarafta kullanıcı bilgilerine ve uygulama ayarlarına hızlı erişim sağlayan bir menü bulunuyor. Tıpkı Twitter’da olduğu gibi Bluesky’da da gönderileri beğenme, yorum yapma ve alıntılama butonları mevcut. Gönderileri cevaplama ve başkalarına iletmek de mümkün oluyor.

Bluesky’ın Twitter ve diğer sosyal ağlardan en büyük farkı, merkezi bir ağa bağlı olmaması. AT Protocol adı verilen bir sistem sayesinde birleşik sosyal ağlardan oluşan bir uygulama olması hedefleniyor. Bluesky’a giriş yapmak için ise izlemeniz gereken birkaç adım bulunuyor.

Bluesky’a Nasıl Giriş Yapılır?

Twitter’dan farklı olarak Bluesky’a giriş yapmak için sadece kullanıcı adı ve şifre belirleyerek bir üyelik oluşturmanız yeterli olmuyor. Bu işlemlerin öncesinde Bluesky’dan bir davet kodu almanız gerekiyor.

Gizemli bir hava yaratan bu uygulama, Bluesky hakkında kullanıcıları daha da heyecanlandırıyor. Peki, Bluesky için davet kodu nasıl alınır? diyorsanız, bu kodu alıp uygulamaya giirş yapmak için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

Öncelikle uygulamanın kendi web sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

Siteye girdiğinizde karşınıza çıkan ekranda Bluesky’ın yakında hizmete açılacağı belirtiliyor. Altında ise bekleme listesine katılmak istiyorsanız e-mail adresinizi ilgili kutucuğa girmeniz isteniyor.

Mail adresinizi girip Join Waitlist butonuna bastıktan sonra karşınıza e-mail adresinizin kaydedildiğine ve sizinle iletişime geçileceğine dair bir bildirim çıkıyor.

Bu aşamadan sonra uygulamadan size gelecek olan davet kodunu, uygulama hazır olduğunda giriş yapmak için kullanmanız gerekiyor.

Bluesky’da Ne Yapılır?

Bluesky’a giriş yapabilen kullanıcıların belirttiğine göre kullanıcı arayüzünde maksimum 256 karakter içeren gönderilerin oluşturulmasına izin veriliyor. Bu gönderilere + butonuna basarak fotoğraf ve dosya ekleme şansınız bulunuyor.

Ortak bir merkeze bağlı olmaması sayesinde farklı iletişim ağlarının kurulabileceği bir platform olarak geliştirilen Bluesky, AT Protocol adı verilen bir sistem ile sunucuların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan, e-mail’e alternatif bir iletişim aracı sunuyor.

Birleşik sosyal ağlardan oluşan Bluesky’da hem birey hem de kurum olarak farklı sağlayıcılara bağlı birçok siteniz bulunabiliyor. AT Protocol sayesinde şirketler Bluesky’da kendi algoritmik değerlerini belirleyebiliyor. Ayrıca kullanıcılar hesaplarını bir sağlayıcıdan diğerine veri kaybetmeden taşıyabiliyor.

Bu özellikleri ile hem günlük hayatta hem de iş dünyasında aktif olarak kullanılabilecek bir yazılım olması hedeflenen Bluesky, halen geliştirilmeye devam ediyor. Standart bir sosyal medya aracından daha fazlası olan uygulamaya dünya çapında yoğun bir talep olduğunu söylemek mümkün.

Bluesky’da Bekleme Listesine Kaydolduktan Sonra Yapmanız Gerekenler

Bluesky kullanıcısı olmak için web sitesine girip e-mailinizi kaydettikten sonra yapmanız gereken tek şey, aslında beklemek. Bluesky belli aralıklarla bu listede sıralanan kullanıcılara davet kodu gönderiyor. Bu kod ile üyeliğini tamamlayan kullanıcılar dünyanın dört bir yanından sisteme giriş yapıyor.

İlk etapta bekleme listesine adını yazdıran 5000 kişiye davet kodu gönderen uygulamada kullanıcılar paylaşım yapmayı sürdürüyor. İlk paylaşımlarda birçok kullanıcının hangi şehir ve ülkeden sisteme dahil olduklarını paylaştıkları görülüyor.

Altyapısı geliştikçe daha çok kullanıcıyı sisteme davet edecek olan Bluesky’dan beklediğiniz o mail geldiğinde yapmanız gerekenler oldukça basit. Uygulamayı telefonunuza indirip davet kodunu girerek profilinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifre seçimi yaptıktan sonra sisteme giriş yapıp, tıpkı Twitter’da olduğu gibi profilinizi özelleştirebilirsiniz.Öncelikle kimseyi takip etmediğiniz için ana sayfada herhangi bir paylaşım göremeyebilirsiniz. Bluesky’ın sunduğu önerilere göz atarak farklı kullanıcıları takibe alıp, gönderilerini görebilirsiniz.

Bluesky’da sunucu ve algoritma ayarları geliştirilme aşamasında olduğu için profesyonel kullanıma ilişkin sorularınızı uygulamanın yardım ve destek bölümlerine yöneltebilirsiniz.