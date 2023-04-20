Twitter Alternatifi Bluesky, Android'de Kullanıma Sunuldu

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in destek verdiği merkezi olmayan Twitter alternatifi Bluesky'ın Android uygulaması kullanıma sunuldu.

Geçtiğimiz Şubat ayının sonlarında iOS için kullanıma sunulan Bluesky mobil uygulaması artık Android kullanıcılarla da buluşuyor. Tabii pek çok muadilinde olduğu gibi katılmak için bazı gereksinimler mevcut.

Bluesky'ın Android Uygulaması Nasıl İndirilir?

Eğer Bluesky'ın Android uygulamasını kullanmak istiyorsanız şu anda bekleme listesine katılmanız veya bir arkadaşınızdan davet kodu almanız gerekiyor. Şimdiye kadarki en sevilen Twitter alternatifi hizmetlerden biri olan Bluesky'ın şu anda 25.000'den fazla kullanıcısı bulunuyor.

Bunun yanı sıra Bluesky'da şu anda bazı sınırlamalar var. Küçük bir topluluk olduğu için muhtemelen diğer sosyal ağlarda takip edebileceğiniz kişileri takip edemeyebilirsiniz ve hâlâ direkt mesaj gibi hizmetler uygulamada yer almıyor.

İlerleyen süreçte daha da gelişeceği ve Twitter'ın en büyük alternatifi hâline geleceği düşünülen Bluesky'ın gelişimini bizler de yakından takip edeceğiz.