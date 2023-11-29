Bluey Tasarımlı Xbox Series X Özellikleri ve Fiyatı

Avustralya’nın en sevilen çizgi filmlerinden olan Bluey’in konsepti Xbox’a taşındı. Xbox Series X konsolu ve kablosuz kontrol cihazında Bluey temalı bir tasarım uygulandı. Sınırlı sayıda üretilen bu versiyonu sevilen çocuk şovunun başrol karakterlerini içeriyor.

Bingo ve Bluey'nin enerjisi ve sevimli kişiliklerinin yansıdığı tasarımlar Xbox deneyiminizi daha da eğlenceli hale getiriyor. Peki, bu özel konseptli üründe yer alan özellikler neler? Cihazın satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Bluey Tasarımlı Xbox Series X Özellikleri

Cihazın standart Xbox Series X modelinden ayrıldığı tek nokta tasarımı diyebiliriz. Mavi ve sarı tonlarının hakim olduğu konsol ve kontrol cihazı Bluey’nin ailesindeki karakterlerden esinlenerek tasarlanmış.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda şu detayları sıralamak mümkün:

Toplam ürün ağırlığı 4.45 kg

Konsol boyutu 15.1 x 15 x 30.1 cm

Dikey, ayakta duran Bluey figürlü kasa tasarımı

USB 3.2, HDMI 2.1, Ethernet ve güç girişleri mevcut.

Ek olarak depolama genişletme yuvası bulunuyor.

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Işın izleme ve variable refresh rate teknolojileri mevcut.

4K çözünürlük ile 60 FPS oynatma

Maksimum 8 K çözünürlük ve 120 FPS ayarı destekleniyor.

16 GB GDDR6 RAM mevcut.

1 TB ek kapasite mevcut. Hafıza kartı ile 2 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

Smart Delivery sistemi sayesinde Xbox One’da alınan oyunlar yeni cihazda da kullanılabiliyor.

Bluey Tasarımlı Xbox Series X Fiyatı

Cihazın satış fiyatına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı ancak gerekli koşulları sağladığınızda çekiliş ile bu ürüne ücretsiz bir şekilde sahip olma şansını yakalayabilirsiniz. 13 Aralık’ta sona erecek bir çekiliş düzenleniyor. Çekilişe katılım sağlamak için öncelikle Xbox’ı X uygulamasında takip ediyor olmalısınız.

Hesabın paylaştığı çekiliş gönderisini de yeniden paylaşmanız isteniyor. Bunların haricinde katılımcıların ödülü alabilmesi için minimum 18 yaşında olması ve Xbox’ın bulunduğu bir ülkede yaşıyor olması gerekli. Xbox Series X'in standart modelinin de yaklaşık 20.000 TL gibi bir fiyat etiketi ile satışta olduğunu hatırlatalım.

Bluey sevenler özellikle bu şovun video oyununu yeni Xbox tasarımı ile oynamanın çok keyifli olacağını düşünüyor. Açık mavi konsepti ile birçok Xbox kullanıcısından olumlu yorum alan tasarım, bazıları tarafından ise eleştiriliyor.

Peki, Xbox’ın Bluey temasını tercih etmesi ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.