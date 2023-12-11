BMW'nin Elektrikli Tekne Modeli: The ICON Özellikleri ve Fiyatı

Lüks otomobilleri ile tanınan Alman markası BMW bu sefer kalitesini deniz yolunda konuşturuyor. 2023 yılının Cannes Film Festivali’nde tanıtılan bu özel deniz aracı ‘yeni nesil yat konsepti’ olarak isimlendiriliyor.

Tasarımı ve teknik özellikleri ile ünlülerin ve denize özel bir ilgi duyan zenginlerin dikkatini çeken deniz taşıtının ismi: The ICON.

Bu yazımızda BMW’nin ultra lüks ve konforlu elektrikli deniz aracı The ICON’u yakından tanıyoruz.

The ICON Özellikleri

Teknenin tasarımı TYDE ve Hans Zimmer’ın işbirliği ile gerçekleştirilmiş. Hem fonksiyonellik hem de estetiğin ön planda olduğu bir araç.

Dört tarafı zeminden tavana camlarla kaplı. Panoramik deniz manzaralı bir araç.

5 - 6 kişilik bir tekne.

İçinde spor şık, konforlu bir oturma alanı bulunuyor.

Bu oturma alanında bulunan sandalyeler 360 derece dönebilme özelliğine sahip.

Ayrıca her birinin kol dayama kısmında kişiye özel bir tablet bulunuyor.

Ortada yer alan sehpanın ortasında iDrive tarzındaki kontrol mekânizmasını yönetebileceğiniz bir komut merkezi mevcut.

Zeminde mermer kullanılmış.

Tavanda panoramik cam yüzey yer alıyor.

Teknenin ses sisteminde Dolby Atmos desteği olduğu belirtiliyor.

İki adet 100 kW gücünde elektrikli motora sahip. Motorun elektrikli olması sayesinde sıradan teknelere göre daha sessiz bir yolculuk vadediyor.

Bataryası tam doluyken yaklaşık 499 - 560 km’lik menzile ulaşabiliyor.

Kontrol şekli normal teknelerde olduğu gibi dümen ile değil. 32 inç’lik dokunmatik bir kontrol paneli mevcut. 6K özellikteki bu panelin yanı sıra sesli komut sistemi bulunuyor.

Teknenin uzunluğu 13 metre, genişliği ise 4.5 metre olarak belirtiliyor.

Azami hız değeri 56 km/s olsa da ideal bir deniz yolculuğu için aracın 44 km/s hız ile kullanılması öneriliyor.

Ekstra konforlu ve lüks tasarımı sayesinde ‘denizde yüzen beş yıldızlı bir otel’ olarak nitelendiriliyor.

BMW The ICON Ultra Lüks Elektrikli Tekne Fiyatı

Film festivalinde tanıtımı yapılan bu yat zengin kesimin ilgisini çekmeyi başardı. İnternette net bir fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak bazı içerik üreticilerinin paylaşımlarına baktığımızda The ICON’dan ‘2.000.000 euroluk yat’ şeklinde bahsedildiğini görüyoruz.

Aracın seri üretime girmesi planlanmıyor. Gelmiş geçmiş en füturistik yat olarak nitelendirilen araç bazı yatırımcılara ve ticari müşterilere özel olarak üretiliyor.