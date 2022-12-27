Boom 3D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 30.50 MB
- Üretici Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
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Boom 3D Windows için 3D ses düzenleme aracıdır. Birbirinden farklı ses efektleri bulunan program aynı zamanda herhangi bir kulaklık ile çalışabilir.
Gerçekçi ses deneyimi yaşamaya hazır mısınız? O halde BOOM 3D bu iş için en ideal programlardan biri. Her kulaklıkta gerçek müzik deneyimini yaşamaya hazırsanız ücretsiz bir şekilde BOOM 3D indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
BOOM 3D İndir
BOOM 3D bir ses düzenleme aracıdır. Birden fazla efektin içinde bulunduğu programda aynı zamanda her kulaklık ile uyumlu çalışabiliyor. Son teknoloji müzik çalar arıyorsan BOOM 3D sizler için biçilmez bir kaftandır.
Ses yükselticisi bulunan programın aynı zamanda basit ve şık bir arayüzü bulunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan program ekolayzır ön ayarlarına sahip aynı zamanda 20 binden fazla yayın ile ses denetleyicisi gibi birçok özellik sunuyor.
Ayrıca 30 gün ücretsiz deneme sürümü olan BOOM 3D her sesi en küçük ayrıntısına kadar inceleyebiliyor. Siz de müzik zevkini daha iyi yerlere taşımak istiyorsanız BOOM 3D uygulamasını şimdi ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.
BOOM 3D Özellikleri
- 20 binden fazla yayın.
- Ekolayzır ayarı.
- Spotify ve TIDAL yayını.
- Bas ayarı.
- Yüksek seviyede ses desteği.
Birçok ses desteği
Boom 3D
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 35.00 MB
- Üretici Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
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Boom 3D bir ses düzenleme aracıdır. Sadece ses düzenlemekle kalmaz birçok özelliği de beraberinde getirir.
Boom 3D, ses yükseltici özelliğine sahip bir ses düzenleme uygulamasıdır. Güçlü ve her sesi derinlemesine alan program ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Her türlü müzik için bir özellik sunan uygulama müzik dinleme ve ses düzenleme için en ideal programlar arasında yer almaktadır.
Boom 3D İndir
20 binden ve aynı zamanda kesintisiz bir sinema deneyimi yaşatacak olan program ilk 30 gün ücretsizdir. Herhangi bir kulaklıkta ideal bir şekilde çalışabilen Boom 3D basit ve şık bir arayüze sahiptir bu sayede hızlı bir şekilde işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.
Birçok özelliği içinde bulunduran ve kendine ait özel bir algoritması olan program herhangi bir donanım ihtiyacı olmadan kullanabilme imkanı tanımaktadır. 31 bantlı ekolayzır bulunan ve sesler yüksek seviyeye getirelibilir.
120 ülkede 20 binden fazla yerel ve uluslararası radyo istasyonları bulunmaktadır Bu sayede dünyanın her yerinden eğlenceli müzikler dinleyebilirsiniz. Siz de müzik zevkinizi daha iyi bir deneyime kavuşturmak istiyorsanız Boom 3D indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
BOOM 3D Özellikleri
- 20 binden fazla yayın bulundurma.
- Ekolayzır ayarı.
- Spotify ve TIDAL yayın yapma.
- Bas ayarı düzenleme
- Yüksek seviyede ses desteği sunma.
Basit ve şık arayüz