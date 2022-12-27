Boom 3D Windows için 3D ses düzenleme aracıdır. Birbirinden farklı ses efektleri bulunan program aynı zamanda herhangi bir kulaklık ile çalışabilir.

Abdullah Yılmaz - 38 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçekçi ses deneyimi yaşamaya hazır mısınız? O halde BOOM 3D bu iş için en ideal programlardan biri. Her kulaklıkta gerçek müzik deneyimini yaşamaya hazırsanız ücretsiz bir şekilde BOOM 3D indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

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BOOM 3D bir ses düzenleme aracıdır. Birden fazla efektin içinde bulunduğu programda aynı zamanda her kulaklık ile uyumlu çalışabiliyor. Son teknoloji müzik çalar arıyorsan BOOM 3D sizler için biçilmez bir kaftandır.

Ses yükselticisi bulunan programın aynı zamanda basit ve şık bir arayüzü bulunuyor. Kolay bir kullanıma sahip olan program ekolayzır ön ayarlarına sahip aynı zamanda 20 binden fazla yayın ile ses denetleyicisi gibi birçok özellik sunuyor.

Ayrıca 30 gün ücretsiz deneme sürümü olan BOOM 3D her sesi en küçük ayrıntısına kadar inceleyebiliyor. Siz de müzik zevkini daha iyi yerlere taşımak istiyorsanız BOOM 3D uygulamasını şimdi ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz.

BOOM 3D Özellikleri

20 binden fazla yayın.

Ekolayzır ayarı.

Spotify ve TIDAL yayını.

Bas ayarı.

Yüksek seviyede ses desteği.