Borderlands Filmi Konusu, Oyuncuları ve Vizyon Tarihi

Video oyunu uyarlaması Borderlands filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl vizyon tarihi açıklanan film, popüler oyun serisini beğenen oyuncular tarafından büyük bir merak içerisinde bekleniyor.

İlk olarak 2009 yılında piyasaya sürülen Borderlands serisi, filmi yapılan oyunlar arasında yerini almaya hazırlanıyor. Grafikleri, hikâyesi ve oynanış sistemiyle öne çıkan oyun serisi yakında film olarak sinemada izlenebilecek. Peki, Borderlands filmi ne anlatıyor?

Borderlands Filmi Konusu

Pandora gezenine geri dönen Lilith'e tehlikeli bir görev verilir. Roland, Tiny Tina, Krieg, Tannis ve Claptrap ile iş birliği yapan Lilith'in görevi gizli Pandora Mahzeni'ni bulmaktır. Elbette bu pek de kolay olmayacak. Aksiyon dolu bir maceraya adım atan ekibin yaratıklar ile mücadele etmesi gerekecek.

Borderlands Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Borderlands Filmi Oyuncuları

Haley Bennett

Jamie Lee Curtis

Jack Black

Florian Munteanu

Ariana Greenblatt

Cate Blanchett

Gina Gershon

Kevin Hart

Cheyenne Jackson

Janina Gavankar

Edgar Ramírez

Olivier Richters

Yönetmenliğini Eli Roth'un yaptığı Borderlands filminin oyuncu kadrosu arasında Haley Bennett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Florian Munteanu, Ariana Greenblatt, Cate Blanchett ve daha pek çok isim yer alıyor.

Senaristliğini Eli Roth ve Joe Crombie'nin üstlendiği filmde Cate Blanchett "Lilith" karakterini, Ariana Greenblatt "Tiny Tina" karakterini, Florian Munteanu "Krieg" karakterini, Kevin Hart "Roland" karakterini, Jamie Lee Curtis ise "Tannis" karakterini canlandırıyor. Jack Black, Claptrap isimli robotu seslendiriyor.

Cate Blanchett daha önce 2022 yapımı Tár, 2017 yılında vizyona giren Thor: Ragnarok, 2008 yapımı The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi), 2018 yılında çıkan Ocean's 8 ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Ariana Greenblatt bu zamana kadar 2023 yılında vizyona giren 65, 2020 yapımı Love and Monsters (Aşk ve Canavarlar) ve 2021 yılında yayınlanan Awake (Uykusuz) dahil olmak üzere pek çok yapımda yer aldı.

Borderlands Filmi Karakterleri

Tannis

Claptrap

Krieg

Tiny Tina

Lilith

Moxxi

Roland

Jakobs

Knoxx

Atlas

Krom

Borderlands Filmi Çıkış Tarihi

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Borderlans filmi 9 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.

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