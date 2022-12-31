Sonradan Filmi Yapılan Oyunlar Hangileridir?

Son dönemde çok daha popüler hale gelen video oyun sektörü, hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Sektördeki yenilikler birçok kişinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Özellikle video oyunlarının filminin yapılması hem sinema severlerden hem de oyun severlerden takdir topluyor. Video oyunlarının beyaz perdeye aktarılması sinema sektörünün de canlı kalmasını sağlıyor. Biz de yazımızda filmi yapılan oyunlar hakkında bilgi vereceğiz.

Filmi Yapılan 10 Oyun

Prince Of Persia

Mortal Kombat

Uncharted

Hitman

Warcraft

Need For Speed

Sonic the Hegdehog

Monster Hunter

Resident Evil

Silent Hill

1. Prince of Persia

Prince of Persia oyununun geçmişi çok eskilere dayanıyor. 1989’da geliştirilen oyun, 2010 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Prince Of Persia’nin hem oyun hem de film versiyonu çok beğenildi.

2. Mortal Kombat

Mortal Kombat; 1992 yılında geliştirilen bir dövüş oyunudur. Atari için geliştirilen oyun 3 sene sonra beyaz perdeye aktarıldı. Eski bir oyun olmasına rağmen hala müdavimlerinin olduğunu söyleyebiliriz.

3. Uncharted

Unscharted oyunu, 2007 senesinde geliştirilmiştir. Popüler oyun çok yakın zamanda da film versiyonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Bu ünlü oyunun filminde; Mark Wahlberg ve Tom Holland yer alıyor.

4. Hitman

2000’de Hitman: Codename 47 ismiyle Hitman oyunu geliştirildi. Oyununun geliştirilmesinin 7 yıl ardından oyun beyazperdede yerini aldı. Ajan 47 isimli kahramanın geçmişin gizemini çözmeye çalışması filmde anlatılıyor.

5. Warcraft

World of Warcraft isimli oyun kadar filmi de çok ses getirdi. Ünlü oyunun filminde Travis Fimmel başrol oynuyor. Bu film, Yüzüklerin Efendisi’ne çok benzemesiyle dikkat çekiyor.

6. Need For Speed

Need For Speed, geçmişte en popüler araba yarışı oyunları arasında yer alıyordu. Geliştirilmesinin ardından yıllar geçmesine rağmen hala adından söz ettiriyor. Bu efsane oyun, 2014’te filme uyarlandı. Filmde Tobey Marshall isimli oto tamircisinde çalışan gencin babasının ölümünün ardından onun borçlarını ödemek için illegal araba yarışlarına katılması konu ediliyor.

7. Sonic the Hegdehog

Eski oyunlardan olan Sonic the Hegdehog, 1991 yılında oyun severlerle buluştu. Efsane oyun, 2020 yılındaysa sinemaseverlerin karşısına çıktı. Sonic the Hegdehog’de ünlü yıldız Jim Carrey’de oynuyor.

8. Monster Hunter

“Monster Hunter” isimli oyun 2004 yılında beyazperdeye aktarıldı. Film; Birleşmiş Milletler’e bağlı olan bir askeri grubun önderi Artemis etrafında ilerliyor. Canavarların istila ettiği gezegende Artemis’in savaşına filmde şahit olacaksınız.

9. Resident Evil

Korku oyunu denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan biri 1996 yılına geliştirilen Resident Evil olduğunu söyleyebiliriz. Resident Evil, 2022 yılında film olarak sevenleriyle buluştu. Filmde laboratuvar ortamında ortaya çıkan T- virüsten bahsediliyor.

10. Silent Hill

Silent Hill, korku oyunu türünde 1999 yılında geliştirilmiştir. Konami’nin özel tasarladığı bu oyun geçmişte çok ses getirdi. PlayStation’a özel geliştirilen oyun 2006 yılındaysa beyazperdede yerini aldı. Yalnız oyunla filmin birbirine benzememesi daha çok dikkat çekiyor.

“Sonradan filmi yapılan oyunlar hangileridir” yazımızdan sonra dilerseniz Kitaptan Uyarlanan En İyi 4 Video Oyunu yazımızı da okuyabilirsiniz.