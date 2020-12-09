Bozuk RAM Nasıl Anlaşılır? RAM Nasıl Test Edilir?

Bilgisayarınızdaki performans sorunlarının altında yatan pek çok sebep olabilir ve bu süreçte şüphelenmeniz gereken bileşenlerden birisi de belleklerdir. Bu rehberimizde RAM nasıl test edilir sorusuna daha yakından göz atacağız. Eğer hazırsanız, yazımıza geçelim.

RAM Nasıl Test Edilir?

Bilgisayarınızdaki belleğin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorsanız, güçlü bir test aracından yardım almanız gerekecek. Bu noktada bizim tavsiyemiz MemTest86 olacak. Bu programı hemen aşağıda yer alan bağlantıdan hızlı ve güvenilir bir şekilde indirebilir ve cihazınıza kurabilirsiniz.

MemTest86 programını cihazınıza indirin. Kurulumdan sonra gelen ISO Dosyası'nı harici belleğe yazdırın. Bilgisayarınızı kapatın ve önyükleme ekranında yeniden başlatın. Ardından tarama otomatik olarak başlayacak.

Ufak bir bilgilendirme olarak bu test aracı siz testi durdurana kadar analiz yapmaya devam edecek. Bunun nedeni, belleğin uzun süreli koşullarda nasıl performans gösterdiğini anlamak. Birkaç dakikalık testin ardından herhangi bir hata görmüyorsanız ESC tuşuna basarak testi sonlandırabilirsiniz.

Windows'un yerleşik test araçlarından çok daha kapsamlı analizler yapan bu programın ücretli sürümü daha fazla özelliğe sahip olsa da, ücretsiz sürümü ihtiyacınız olan her şeyi karşılamaya yetecektir. Yani bu programı ücretsiz bir şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ayrıca MemTest86'nın bilgisayarınız açılmasa dahi harici bellekten boot edilebilir bir test aracı olduğunu da hatırlatalım. Yani bilgisayarınız açılmadığında başka bir bilgisayardan harici belleğe yazdırıp, bu belleği kendi bilgisayarınıza takabilirsiniz. Bu da onun önemli avantajlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Eğer test sonucunda belleklerinizden birisinin ya da hepsinin, kullandığınız sayıya bağlı olarak, hata verdiğini gördüyseniz, muhtemelen bir onarım almanız gerekecek. Bu noktada garanti süreniz devam ediyorsa yetkili teknik servis ile iletişim kurmalısınız. Eğer garantiniz devam etmiyorsa, bu durumda yeni bir bellek satın almanız gerekecek.

Peki siz bu rehberde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve belleklerinizi test edebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.