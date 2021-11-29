RAM ve ROM Nedir? Aralarındaki Farklar Neler?

Bir ürünün teknik özelliklerini incelerken, RAM ve ROM olmak üzere iki farklı terim ile karşılaşmış olabilirsiniz. Evet, isimler birbirine çok benziyor ve bu nedenle karıştırılmaya çok müsaitler. Peki RAM ve ROM nedir ve aralarındaki farklar neler? Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde bu iki terime daha yakından göz atacağız.

RAM Nedir?

Random Access Memory anlamına gelen RAM, geçici depolama birimi olarak tanımlanabilir. Sıklıkla bellek olarak da anılırlar.

RAM, merkezi işlem birimindeki denetleyiciler üzerinden bilgisayarınızın geri kalanı ile iletişim kurar ve çalışan uygulamaların, servislerin ve hizmetlerin anlık verilerinin tutulması için kullanılır. Başka bir deyişle bilgisayarınızın fişini çektiğiniz andan itibaren RAM'de hiçbir veri kalmayacaktır.

ROM Nedir?

Read Only Memory anlamına gelen ROM, kalıcı depolama birimi olarak tanımlanabilir.

Öte taraftan bu tanımlamanın aksine depolama birimleri ile karıştırılmamalıdırlar. Bazı markalar ROM'u depolama birimi olarak tanımlayabilir ancak bu yanlıştır. ROM veri okuma işlevini desteklese de veri yazma işlevini desteklemez ve bu yönü ile HDD ya da SSD gibi depolama birimlerinden ayrılır. Bilgisayarınızda yer alan BIOS çipi buna örnektir.

RAM ve ROM Arasındaki Farklar Nelerdir?

RAM veri okuma ve yazma işlevine sahiptir. ROM ise sadece veri okuma işlevi sunar.

RAM geçici hafıza birimidir. ROM ise kalıcı hafıza birimidir.

Cihazınızı kapattığınızda RAM'deki veriler silinir ancak ROM'daki veriler silinmez.

Farklı amaçlara ve kullanım alanlarına hitap ederler.

Basit bir şekilde özetlemek gerekirse RAM ve ROM farklı alanlarda hizmet gösterirler ve kıyaslamaları, elma ile armutu kıyaslamak gibidir. Burada RAM birimlerinin, ROM birimlerine nazaran çok daha pahalı olduklarını vurgulamakta fayda var ancak söylemiş olduğumuz gibi, yapıları itibarıyla tamamen farklı birimlerdir.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Her iki depolama birimi arasındaki farkı anlayabildiniz mi ve aklınıza takılan bir yer oldu mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.