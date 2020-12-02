Brick Olan Cihaz Nedir? Ne Anlama Gelir? Nasıl Kurtarılır?

Bir cihazın kullanılamaz hale geldiğini belirten brick ya da bricked, internette oldukça sık bir şekilde, ve genellikle yanlış olarak, kullanılan terimlerden birisidir. Peki ama brick olan cihaz nedir, ne anlama gelir? Brick olan cihaz nasıl kurtarılır? Bu rehberimizde merak edilen detaylara daha yakından göz atacağız.

Brick / Bricked Ne Demek?

Pek çok kullanıcı cihazı düzgün bir şekilde çalışmadığında onu brick olan cihaz olarak tanımlar. Öte taraftan bilmeniz gereken şey, cihazı ufak bir yazılım işlemi ile kurtarabiliyorsanız, teknik olarak brick olmadığıdır. Yani burada ufak bir kavram karmaşası bulunuyor diyebiliriz.

Brick, yazılım işlemleri ile dahi düzeltilemeyecek cihazları temsil eder. Bu cihazlar normal bir şekilde açılmazlar ve normal bir şekilde çalışmazlar. Bricked cihazlar normal yollarla kurtarılamaz ve eski haline döndürülemezler.

Telefonlar Neden Brick Olur?

Brick, genellikle yazılım yüklemeleri sırasında oluşan bir sorundur. Örneğin kullandığınız cihazın yazılım yüklemesi yarıda kesilirse ve donanım, uygun yazılımlar tarafından desteklenemezse, cihazınız hiç açılmayabilir ya da normal şekilde çalışmayabilir.

Aslında yazılım güncellemeleri sırasında 'cihazınızı kapatmayın' benzeri mesajlar görmenizin temel sebebi de bu. Söz konusu riskin her tür elektronik cihaz için geçerli olduğunu vurgulayalım. Bu nedenle yazılım güncellemelerine dikkatli bir şekilde yaklaşmanız gerekir.

Brick Olan Cihaz Nasıl Kurtarılır?

Eğer kullandığınız cihaz gerçekten brick olduysa, yapmanız gereken şey yetkili teknik servis ile iletişim kurmak olacaktır. Az önce de bahsettiğimiz gibi brick, azılım işlemleri ile dahi düzeltilemeyecek cihazları temsil eder. Bu cihazlar normal bir şekilde açılmazlar ve normal bir şekilde çalışmazlar.

Güncellemeler ya da diğer yazılım yüklemeleri cihazınızın hayatını kötü etkileyebileceği için, bu süreçleri dikkatli bir şekilde yönetin. Mümkün mertebe düşük şarj ile yazılım yükseltmelerinden kaçının ve bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde takılı olduğundan emin olun.

Peki siz bu rehberimizde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bugüne kadar hiç brick sorunu yaşadınız mı ve sorunun üstesinden nasıl geldiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.