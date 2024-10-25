Bu Site Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası Nasıl Çözülür?

Dijitalleşen dünyada internet, insan hayatının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Özellikle birçok işlemin internetten yapılmaya başlaması öneminin daha çok artmasını sağladı. Dolayısıyla internette yaşanan en küçük sorun dahi hayatımızı önemli ölçüde etkilemeye başladı. Biz de bu rehberde “bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası” ve çözümünden bahsedeceğiz.

Bu Site Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası Çözümü

İnternet, bilgiye erişim başta olmak üzere birçok açıdan insan hayatını kolaylaştırıyor. Ancak internet kullanıcıları çoğunluğu nadirde olsa “bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası” ile mutlaka karşılaşmıştır. Bu sorunun ortaya çıkmasına neden olan unsurları şöyle sıralayabiliriz;

Web tarayıcıdaki uzantılar bazı web sitelerine girmeyi engeller.

Kullanılan tarayıcıda bahsedilen soruna sebep olabilir.

Girmeye çalışılan web sitesinin güvenlik sertifikasının olmaması da sebepler arasında yer alıyor.

Tarayıcı ve işletim sisteminin güncel olmaması da belirtilen sorunu ortaya çıkartır.

Cihazın tarih ve saat ayarları yanlış ayarlandığı zamanda hataya neden olur.

Antivirüs yazılımlarından bazıları da web sitelerinde “güvenli bağlantı sağlayamama” problemini ortaya çıkartır.

VPN bağlantıları da web sitelerine erişimi zorlaştırır.

Bu Site Güvenli Bağlantı Sağlayamıyor Hatası Çözümü

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası çözümü için şu adımlar takip edilmeli:

1. İnternet Tarayıcısı Güncellenmeli

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası çözümü için ilk olarak internet tarayıcısının güncellenmesi gerekiyor. Çünkü yukarıda bahsedildiği üzere internet tarayıcısı güncel olmadığında sözü edilen sorunla karşılaşılabilir. Mobil ve bilgisayarlarda mutlaka tarayıcısı güncel tutulmalıdır. Güncellemelerin kontrolü mobil cihazlarda App Store ya da Play Store üzerinden yapılır. Bilgisayarlardaysa tarayıcısının resmi web sitesi üzerinden güncelleme tamamlanır.

2. Önbellek ve Çerezler Temizlenmeli

Web tarayıcılar tarafından bazı bilgiler direkt önbelleğe kaydedilir. Bu durum kullanıcılara pratiklik kazandırır. Önbellek dolduğu zaman masaüstü ve mobil cihazlarda çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Böyle durumlarda cihazda donma ve yavaşlama durumları meydana gelir. Önbelleğin dolu olması aynı zamanda web sitelerine girişi de zorlaştırır.

“Ayarlar” kısmından kolayca masaüstü ve mobil tarayıcılarının önbelleği temizlenir. Önbelleği temizlemek için tarayıcının geçmişi de kapsamlı şekilde silinebilir.

3. Cihazın Tarih ve Saat Ayarları Kontrol Edilmeli

Web sitelerine erişim sağlanırken yaşanılan problemler, cihazın tarih ve saat ayarlarının yanlış olmasından da kaynaklanır. Bu durum, sistem verilerinin web sitesi güvenlik sertifikası tarihiyle uyuşmamasından kaynaklanıyor. Web sitesine giriş yapmaya çalışırken güvenli bağlantı sağlanamıyor hatasıyla karşılaşıldığında mutlaka saat ve tarih kontrol edilmelidir.

Tarih ve saat ayarlamaları Windows işletim sistemli cihazlarda şöyle yapılır;

Cihazdan “Başlat” menüsüne giriş yapılır.

Ekrana gelecek arama çubuğu üzerine “Tarih ve Saat” yazılıp arama yapılır.

Ekrana yansıyan “Tarih ve Saati Değiştir” seçeneğine basılır.

Mobil cihazlardansa “Ayarlar” menüsüne girilip “tarih ve saat” yapılandırılmasına erişim sağlanabilir.

4. İşletim Sistemi Güncel Olmalı

Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası çözümü için kullanılan işletim sisteminin güncel olup olmadığına bakılmalıdır. Kullanılan işletim sistemi güncel değilse birçok problem ortaya çıkar. Masaüstü ve mobil cihazlarda işletim sisteminin güncel olması çok önemlidir. İşletim sistemi güncellemeleri kontrol edilip yapılmayanlar varsa hemen yapılmalıdır.

5. VPN Kullanılmamalı

Çeşitli nedenlerden dolayı internette gezinmek için VPN bağlantısının kullanılması gerekir. VPN bağlantısı, internet erişiminde çeşitli problemlere neden olur. “Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası” nedenlerinden birisi de VPN kullanımı olabilir. Web sitesine giriş yaparken bu sorunla karşılaşanlar VPN kullanıyorsa hemen bağlantıyı kesmelidir.

6. SSL Durumu Temizlenmeli

SSL durumundan kaynaklı olarak da internet sitelerine giriş yapılamayabilir. Güvenli bağlantı sağlanamıyor hatasının çözümü için SSL durumu temizlenmelidir. SSL durumu şu şekilde temizlenir,

Bilgisayardan “Denetim Masası’na” giriş yapılır.

“Ağ ve İnternet” seçilir.

“Ağ ve Paylaşım Merkezi” seçeneği bulunup açılacak ekrandan “İnternet Seçenekleri” kısmına girilir.

“İçerik” kısmından da “SSL Durumunu Temizle” seçeneğine basılır.

7. Antivirüs Programı Devre Dışı Bırakılmalı

Antivirüs programları cihazları tehlikelerden koruyor. Yalnız bazı kısıtlamalara da neden olabiliyor. Antivirüs programları, internet erişimiyle ilgili de problemlere sebep olur. “Bu site güvenli bağlantı sağlayamıyor hatası” olduğunda antivirüs programı devre dışı bırakılıp sorunun giderilip giderilmediğine bakılmalı.

8. Tarayıcı Uzantıları Devre Dışı Bırakılmalı

Web tarayıcılarındaki uzantılarda belirtilen probleme yol açabilir. Sorun tarayıcı uzantılarından kaynaklanıyorsa hemen devre dışı bırakılmalıdır. Devre dışı bırakma işlemleri şu şekildedir;