Safari Güvenli Bağlantı Sorunu Nasıl Çözülür?

Safari güvenli bağlantı sorunu ile karşılaşan kullanıcıların uygulayabileceği birçok yöntem bulunuyor. Peki, can sıkıcı problemin düzeltilmesi için hangi çözüm yöntemlerinin uygulanması gerekiyor? Hazırladığımız yazıda sorunun çözülmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Bazı kullanıcılar internette gezinirken çeşitli problemler ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunlar arasında "Safari, sunucuyla güvenli bağlantı kuramıyor" hatası da yer alıyor. Eğer siz de böyle bir problemle karşılaştıysanız aşağıda bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Safari Güvenli Bağlantı Sorunu İçin Çözüm Yolları

URL'yi kontrol edin.

Tarayıcı verilerini temizleyin.

Cihazdaki tarih ve saat bilgisini kontrol edin.

DNS ayarlarını değiştirin.

Tarayıcı uzantılarını devre dışı bırakın.

DNS önbelleğini temizleyin.

Farklı bir tarayıcı kullanın.

URL'yi Kontrol Edin

Bir web sitesini ziyaret etmeye çalışırken güvenli bağlantı problemi meydana geldiyse Safari'nin üst tarafında yer alan URL kısmını kontrol edebilirsiniz. Web sitesini yazarken küçük hatalar yapmış olabilirsiniz. Bu nedenden ötürü alan adının ve uzantısının doğru olduğundan emin olun.

Tarayıcı Verilerini Temizleyin

Web sitelerini ziyaret etmeniz hâlinde Safari, bazı bilgileri tarayıcı önbelleğinde ve çerezlerde depolar. Bu veriler, SSL ya da şifreleme ile ilgili güncel olmayan detaylar içerebilir. Bu da söz konusu hata ile karşılaşmanıza yol açabilir.

Söz konusu nedenden ötürü hatayı çözmek için kullanabileceğiniz en basit yöntemlerden biri tarayıcı verilerini temizlemektir. Tarayıcının ayarları üzerinden söz konusu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Önbelleği temizledikten sonra Safari'de arama geçmişi silme işlemini de uygulayabilirsiniz.

Cihazdaki Tarih ve Saat Bilgisini Kontrol Edin

Bilgisayarınızda ya da telefonunuzda tarih ve saat yanlış ayarlandıysa Safari'da bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı saat ve tarih bilgisinin doğru olup olmadığını kontrol edin. Bunun için Sistem Tercihleri penceresini görüntüleyin ve "Tarih ve Saat" bölümünü açın.

DNS Ayarlarını Değiştirin

Safari, web sitelerine bağlanmak için DNS ayarlarını kullanır. DNS ayarları ile ilgili bir problem varsa söz konusu hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla sorun hâlâ devam ediyorsa DNS ayarlarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

Sistem Tercihleri kategorisinde bulunan Ağ bölümünü görüntüleyin. Bir sonraki adımda DNS sekmesini açabilir ve bir DNS adresi girebilirsiniz. Örneğin 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 adresini kullanmayı deneyebilirsiniz.

Tarayıcı Uzantılarını Devre Dışı Bırakın

Söz konusu hata, tarayıcınızda yüklü olan bir uzantıdan kaynaklanıyor olabilir. Bu sebepten ötürü ilk başta uzantıların tamamını devre dışı bırakın. Eğer sorun çözülürse uzantıları tek tek etkinleştirin ve hangi uzantının soruna yol açtığını tespit edin.

DNS Önbelleğini Temizleyin

DNS önbelleğini temizlemek, bazı sorunların düzelmesine yardım edebilir. Eğer güvenli bağlantı kurulamıyor hata mesajıyla karşılaştıysanız Mac ya da Macbook üzerinden Terminal aracını açın ve sudo killall -HUP mDNSResponder komutunu girin. İşlem tamamlandıktan sonra problemin çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Farklı Bir Tarayıcı Kullanın

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa farklı bir web tarayıcısı kullanmayı deneyebilirsiniz. Mac için en iyi internet tarayıcıları denildiğinde akla Safari'nin yanı sıra pek çok hizmet geliyor. Bunlardan birini cihazınıza indirip yükleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Safari, sunucuyla güvenli bağlantı kuramıyor hatasının düzelmesini sağlayabilecek pek çok yöntem sıraladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.