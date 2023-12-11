Büyük Boyutlu Dosyalar Web Üzerinden Nasıl Paylaşılır?

Web üzerinden birçok farklı dosya ve yüksek çözünürlüğe sahip videoları bir şekilde karşı tarafa göndermek neredeyse imkansızdır. Özellikle büyük boyutlu dosyaların e-posta üzerinden gönderilmesi mümkün olmuyor.

E-posta istemcileri, çok büyük dosyaları otomatik olarak göndermeyi reddediyor. Bu gibi dosyaların Bluetooth vb. protokoller üzerinden aktarılması da çok zaman alır.

Tüm bu sebeplerden dolayı büyük boyutlu dosyaları web üzerinden paylaşma teknikleri arayışı içinde olabilirsiniz. Biz de sizlere büyük dosyaların kolayca web üzerinden paylaşılmasını sağlayan uygulamaları detaylıca sıraladık.

Büyük Boyutlu Dosyaları Web Üzerinden 5 Paylaşma Tekniği

Smash

Microsoft OneDrive

iCloud Drive

WeTransfer

Google Drive

1. Smash

Smash ile maksimum 2 GB boyutundaki dosyalar web üzerinden paylaşılabilir. Ayrıca 250 GB boyutundaki dosyalar da aylık abonelik sisteminde 138,875 TL ödeme karşılığında kolaylıkla aktarılabiliyor.

Smash, büyük dosyaları herhangi bir bulut depolamaya ihtiyaç duymadan hızlıca indirebiliyor. Smash’a abone olarak 30 gün bağlantı paylaşma yanı sıra ekstra özelliklerden de yararlanabilirsiniz.

Smash ile dosyalar şu şekilde paylaşılır;

Paylaşılmak istenen dosya bilgisayardan seçilir.

Dosya seçimi belirlendikten sonra paylaşma yöntemlerinden “Bağlantı” ve “E-posta” arasından bir seçim yapılır.

E-posta seçildiği takdirde izlenecek adımlar şöyledir: E-posta üzerine dosyanın paylaşılacağı kişilerin e-posta adresleri, konu başlığı ve mesaj eklenir.

Bağlantı seçildiğinde de kullanıcıya iki adet isteğe bağlı metin alanı sunulur. Başlık ve indirme sayfasının olduğu özel URL’yle indirme onaylarının gerçekleştirilmesini sağlayan e-posta adresine ihtiyaç duyulur. Dosyanın indirilmesi için e-posta adresinin belirtilmesini ifade eden onay kutusu da yer almaktadır.

Dosyaların paylaşılması için şifre belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca paylaşılacak dosyanın süresi “Ayarlar” kısmından da belirlenebilir.

Dosya hazır olunduğunda e-posta için “Gönder”, Bağlantılar içinde “Bağlantı Al” sekmesine tıklanmalıdır.

Yukarıdaki adımlardan sonra dosya paylaşımının onayladığı bir e-posta alınır. Smash’ı ücretsiz kullananlar, dosyaların ne zaman indirildiğine dair bilgilere e-posta yoluyla ulaşabilir. Smash’a abone olanlar hesaplarına giriş yaptıkları takdirde tüm detaylara ulaşabilirler.

2. Microsoft OneDrive

Büyük boyutlu dosyaları web üzerinden paylaşma teknikleri arasında Microsoft OneDrive isimli Microsoft’a ait bir hizmette yer alıyor.

Microsoft OneDrive ile maksimum 250 GB boyutlarındaki dosyalar paylaşılabilir. Microsoft OneDrive ile büyük boyutlu dosyaları paylaşmak için Web’de yer alan dosyanın yanındaki “Ayarlar” alanına tıklanır. Daha sonra dosyanın başkalarıyla paylaşılması için “Paylaş” butonuna tıklanır.

Dosya paylaşılırken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Dosyanın belirli kişilerle paylaşılması için isimleri ekrandaki ilgili alana girilir. Burada tercihe göre mesajda eklenerek gönderme işlemi tamamlanır.

Kullanıcı dilerse dosyaların forum ve sosyal medya platformlarında paylaşılması içinde özel bağlantı oluşturup “Kopyala” sekmesine tıklayabilir.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra “Bağlantıya Sahip Olan Herkes Düzenleyebilir” şeklinde bir ayarda bulunuyor. Düzenleme ayrıcalıkları, dosyaya erişim için parola ve paylaşım bağlantısının son kullanma tarihi de kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir.

Dosyanın paylaşılmasının ardından ayarlardan herhangi biri değiştirilebilir. Aynı zamanda dosyaya erişim tamamen iptal de edilebilir. Bu ayarlamalar için dosyanın yan tarafındaki “Ayarlar” ve “Erişimi Yönet” seçeneğine tıklanmalıdır.

3. iCloud Drive

iCloud Drive ile en yüksek 50 GB boyutundaki dosyalar paylaşılabilir. iCloud Drive üzerinden büyük boyutlu dosya paylaşmak için dosya isminin yanında yer alan “Ayarlar” alanına tıklanır. Daha sonra yeni bir iletişim kutusunun açılabilmesi için “Başkalarıyla İş birliği Yap” seçilir.

Dosyanın paylaşıldığı kişiler dilerse dosyayı başkalarıyla da paylaşabilir. Bunun için “Herkes Daha Fazla Kişi Ekleyebilir” sekmesinin işaretlenmesi gerekiyor.

Dosyanın paylaşıldığı kişilere dosya üzerinde düzenleme yapma imkanı da verilebilir. Bunun içinde “Dosyaya Kimlerin Erişebileceğini Seçmek İçin Paylaşma” seçeneğine tıklanmalıdır. Bu özellikten bağlantıyı gören herkesve özel olarak davet edilen kişiler yararlanabilir.

“Bağlantıyı Kopyala seçeneğinden bağlantı belirli kişilerle paylaşılabilir. Dosyanın paylaşılacağı kişilerin e-posta adresleri yazılır. Daha sonra “Paylaş” butonuna tıklandığında iCloud Drive, anlık mesaj, e-posta vb. kullanıcının dilediği şekilde dosya için bağlantı oluşturur.

Kullanıcı istediği zaman dosyaya bazı kişilerin erişmesini engelleyebilir. Bağlantıları devre dışı bırakabilir. Dosyanın yan tarafındaki “Ayarlar” alanından “Başkalarıyla İşbirliği Yapın” seçeneğine tıklanmalıdır.

iPhone kullanıcıları, “Dosyalar” uygulaması üzerinden dosyanın üzerine uzun basıp daha sonra açılır menü içerisinden “Paylaş” ve “İşbirliği Yap” seçeneklerine tıklamalıdır.

4. WeTransfer

Büyük boyutlu dosyaları web üzerinden paylaşma seçeneklerinden WeTransfer, 2 GB boyutundaki dosyaların paylaşımına ücretsiz izin veriyor. Aylık 57,89 TL ödeyerek 200 GB’a kadar dosya paylaşımı yapılabilir.

Eğer gönderilecek dosya boyutu 2 GB’ın altındaysa WeTransfer üzerinden hesap açmaya dahi gerek yoktur. WeTransfer’in resmi web sitesi üzerinde yer alan şartlar kabul edilerek 2 GB’ın altındaki dosyalar kolayca paylaşılabilir.

Bilgisayardan gönderilmek istenen dosya ve dosyaların gönderilmesi için “Dosyaları Yükle” seçilir. “Aktarım Bağlantısını Al” ya da “E-posta Aktarımı Gönder” seçeneklerinden herhangi birini seçmek için “Ayarlar” alanına girilmelidir.

“Aktarım Bağlantısını Al” seçeneği, bir dosyanın herhangi bir onaya gerek olmadan herkesle paylaşılmasını sağlayan bağlantıyı sağlıyor. “E-posta aktarımı gönder” seçeneği, e-posta adresleri aracılığıyla dosyaları yönetir. Dosyanın indirileceğine dair kullanıcıya onay sunulur.

“Her şey hazır olduğunda dosyayı paylaşmak için aktar ya da bağlantıyı al” seçeneğini seçenler, ekran üzerinde onay mesajıyla kopyalanacak bağlantıyı görüntüler. WeTransfer hesabına giriş yapılarak dosyaların kaç kez indirildiğine ulaşılabilir.

5. Google Drive

Dosya türüyle bağlantılı olarak Google Drive ile 5 TB boyutundaki dosyalar indirilebilir. Google Drive’nin arayüzünden “Yeni > Dosya Yükleme” seçilebilir.

Google Drive’e dosya eklenip paylaşıma hazır olduğunda “Ayarlar” alanına girilir. “Paylaş > Paylaş” sekmesine tıklanır. Kullanıcıya dosyanın paylaşımıyla ilgili birçok seçenek sunulur.

Dosyalar, e-posta adresleri üzerinden paylaşılacaksa, “Kişi ve Grup Ekle” seçeneğine tıklanır. Kullanıcı tarafından belirlenen kişilerin dosyaları açması için “oturum açma” işleminin yapılması gerekiyor.

Ekranın sağ tarafındaki açılır menü üzerinden “Görüntüleyen”, “Düzenleyen” ve “Yorumcu” seçeneklerinden herhangi biri seçilir. Kişilerin dosya paylaştığını bildirebilir ve mesaj bırakabilir.

Her kullanıcının bağlantı oluşturabilmesi için “Kısıtlı” seçeneği yerine “Bağlantıya sahip olan herkes” seçilmelidir.

Bağlantının oluşturulmasının ardından dosyaya erişim seçenekleri değiştirilebilir. Bunun için “Görüntüleyici” alanına tıklanır.

Google Drive, paylaşılan dosyaların son kullanma tarihlerini belirlemeye izin vermiyor. Fakat paylaşılan dosyalara erişimin iptal edilmesini sağlayabiliyor.

Dosyalara erişimin iptal edilmesi için “Paylaş” iletişim kutusuna geri dönülür. Dosyanın yan tarafında konumlanan “Ayarlar”, “Paylaş” ve “Erişimi Yönet” seçeneklerine tıklanır.