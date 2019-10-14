Gmail Üzerinden Büyük Boyutlu Dosya Nasıl Gönderilir?

Büyük dosyaların e-posta ile gönderilmesi genellikle standart bir dosya eki aracılığıyla mümkün değildir. Gmail üzerinden dosya boyutu sınırını aşmak için Google Drive harika bir seçenektir.

Gmail üzerinden büyük boyutlu dosya göndermek can sıkıcı olabilir. Zira, Gmail’in e-posta ekleri için 25 MB sınırı vardır. Bu durum, çoğu kullanıcı için can sıkıcı olabilir. Peki, boyutu 25 MB’tan yüksek olan dosyaları gönderebilmek için ne yapılmalıdır? Bu işlemi herhangi bir üçüncü taraf hizmetini kullanmanıza gerek kalmadan yapabilirsiniz. Örneğin, Google Drive hizmeti, Gmail üzerinden boyutu yüksek olan dosyaları göndermek için kullanılabilir.

Boyutu büyük olan dosyaları e-postayla göndermek için Google Drive'ı kullanmanın iki yolu vardır. Dosya zaten daha önce Google Drive’a yüklenmişse, e-postayı oluştururken seçebilirsiniz veya dosya bilgisayarınızdaysa, dosyayı Google Drive'a yükleyebilir ve hepsini tek bir işlem ile gönderebilirsiniz.

Öncelikle Gmail hesabınıza giriş yapın. Daha sonra açılan sayfanın sol üst kısmında yer alan “Oluştur” butonuna tıklayın. Alıcının e-posta adresi, konu başlığı ve mesaj gibi ayrıntıları yazın. Ardından büyük boyutlu dosyayı eklemek için alt kısımda yer alan Google Drive simgesine tıklayın. Google Drive simgesine tıkladıktan sonra yeni bir pencere açılacaktır. Açılan yeni pencerede Google Drive’da depoladığınız bütün dosyalar görüntülenecektir. Google Drive’daki mevcut dosyalardan hangisini göndermek istiyorsanız o dosyayı seçin. Ek olarak, yeni dosya yüklemeyi de seçebilirsiniz. Google Drive’a yeni dosyalar yüklemek için üst kısımda yer alan “Yükle” butonuna tıklayın. Ardından bilgisayarınızda yer alan dosyayı seçin. Göndermek istediğiniz dosyayı bilgisayarınızdan seçtikten sonra alt kısımda bulunan “Yükle” butonuna tıklayın. Yüklediğiniz dosyalar göndereceğiniz e-postaya eklenecektir. Son olarak “Gönder” butonuna tıklayarak yüksek boyuta sahip dosyayı istediğiniz e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Android Cihazınızda Gmail ile Büyük Dosyalar Nasıl Gönderilir?