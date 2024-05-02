BYD Denza D9 Özellikleri ve Fiyatı

BYD, çok yakın zamanda tanıttığı Denza D9 isimli modelini tanıttı. Tamamen elektrikli ve PHEV seçenekleriyle piyasaya sunulan yeni model, otomobil tutkunları tarafından tam not aldı. Biz de bu rehberde lüks MPV (Multi Purpose Vehicle) özellikli BYD Denza D9 hakkında bilgi vereceğiz.

BYD Denza D9 Özellikleri

BYD Denza D9, üst düzey özelliklere sahip. Araç, stil sahibi tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek performanslı bu modelin iç kısmı çok geniş. Araçta yer alan koltuklar; deri kaplama, havalandırma fonksiyonu, ayarlanabilme ve masaj fonksiyonu şeklinde lüks özelliklerden oluşuyor.

Koltuklar aynı zamanda 2+2+3 şeklinde oluşturulmuş. Ayarlanabilir özellikteki koltuklar kullanıcının isteği doğrultusunda açılıp kapanabiliyor. Bu lüks özellikler sayesinde sürücü ve yolcular, konforlu bir yolculuk geçirebilir. Aracın arkasında oturan yolcular, koltuk kafalarının arkasına monte edilen ekranları kolayca kolçaklara yerleştirilen ufak kumandalarla kontrol edebiliyor.

BYD Denza D9’un tamamen elektrikli versiyonu, AWD ve FWD seçeneklerden oluşuyor. Önden çekişli araç, 360 Nm tork güç ve 308 bg güçlerine sahip. Aracın AWD versiyonu toplam, 470 Nm tork ve 370 bg güç tork üreten iki elektromotoralı olarak geliştirildi. BYD Denza D9 aynı zamanda 630 km menzillidir.

Araç gücünü, elektromotor kurulumu ve 1.5 litrelik turbo benzinli motordan alıyor. Aracın toplam güç çıkışı, 571 Nm tork ve 300 bg güç şeklindedir. Elektrikli aracın 103.36 kWh bataryası, tek şarjla 600 km’ye kadar gidebiliyor.

BYD Denza D9 Fiyatı

BYD Denza D9; 1.920 mm yükseklik, 5.250 mm uzunluk ve 1.960 mm genişliktedir. Aracın Aks aralığı 3.110 mm’dir. Ünlü otomobil markası BYD, geliştirdiği Denza D9 modeliyle özellikle lüks minivan segmentinde önemli bir adım attı. Lüks minivan segmentine iddialı giriş yapan yaptığını da ifade edebiliriz.

BYD ayrıca Denza D9 ile sürdürülebilirliğe yönelik aile dostu araçları tasarlama hususundaki taahhüdünü de net şekilde vurguluyor. Çevre dostu bu aracın fiyatı, 62.270 dolar yani TL olarak 2.026.294,44 ifade edilebilir.