Israil'in Patlattığı Çağrı Cihazı Nedir? Çağrı Cihazı Ne İşe Yarar?

Çağrı cihazı nedir? Muhtemelen kısa süre önce Lübnan'da yaşanan patlamadan sonra herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Nispeten eski olan bu teknoloji günümüzde eski popülaritesinden oldukça uzak. Bu nedenle pek çok kişi çağrı cihazının ne olduğunu bilmiyor. Peki bizim çoğunlukla House M.D. gibi hastane dizilerinde gördüğümüz çağrı cihazı ya da diğer adıyla pager nedir?

Çağrı Cihazı Nedir? Çağrı Cihazı Ne İşe Yarar?

Dünya Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarını konuşuyor. İddiaya göre Israil, Hizbullah terör örgütü militanları tarafından "güvenli iletişim" için kullanılan binlerce çağrı cihazını eş zamanlı olarak patlattı. Patlama sonucunda pek çok yaralandı ve 10'a yakın kişi hayatını kaybetti. Konunun ardından ise iki soru patlak verdi.

Bunlardan ilki çağrı cihazları neden ve nasıl patladı olurken, diğeri çok daha basit bir soruya cevap aradı. Çağrı cihazı nedir? Elbette ki 80'ler ve 90'larda popüler olan bu teknolojiyi son 30 yılda doğan insanların pek bilmemesi oldukça normal. Peki çağrı cihazı gerçekten nedir?

Çağrı cihazı ya da İngilizce adıyla pager, genellikle kısa mesaj veya sesli bildirim almak için kullanılan eski tip taşınabilir bir iletişim cihazı. Bunu cep telefonunun eski ve ilkel bir hali olarak düşünebilirsiniz. Çok kısa bir süre ana akım iletişim cihazı işlevi gören bu cihazlar, basit olduğu kadar da işlevseldi.

Bu nedenle özellikle sağlık çalışanları ve acil durum ekipleri tarafından sıkça tercih edildi. Her ne kadar zaman içerisinde yerini tamamen cep telefonlarına bıraksa da işlevsellik özelliği değişmedi. Üstelik eski olması onu siber saldırılara güvenli kılıyordu. Bu yüzden Hamas başta olmak üzere "kısıtlı alanlarda" kullanan kişi ve gruplar tarafından tercih ediliyordu.

Lübnan çağrı cihazı saldırısı siber saldırı, batarya patlatma veya tedarik zincirine sızma gibi görünmüyor.



Daha çok, çağrı cihazı, radyo sinyali tetikleyicisi olarak kullanılıp patlayıcı patlatılmış.



Tedarik zincirine sızmak yerine, daha kolayı olan fabrikaya sızmak gibi… pic.twitter.com/oS0UAAW6Ox — Partizan (@aforizmrus) September 18, 2024

Çağrı Cihazı Neden Patlar?

Çağrı cihazı nedir sorusuna cevap verebildiysek gelin ikinci soruya cevap arayalım. Çağrı cihazı neden ve nasıl patlar? Belirtmekte yarar var ki bunun "çağrı cihazı nedir?" kadar kolay ve basit bir cevabı yok. Bu nedenle şu an yaptığımız şey iyi bir tahminde bulunmaktan öte bir şey değil.

Çağrı cihazları normalde patlamaz. Eski ve ilkel olan bu teknolojinin patladığı konusunda herhangi bir bulgu elimizde yok. Kuşkusuz kullandığı batarya zaman zaman bazı kazalara neden olmuştur. Ancak bu da patlama yoluyla değil, aşırı ısınma ve yanma şeklinde kendini göstermiştir. Bu da bizi iki seçeneğe düşünmeye itiyor.

Bunlardan ilki Israil ya da bu saldırının arkasında "her kim varsa" çağrı cihazlarını patlatmak için bir yol bulmadı. Basit bir şekilde bu cihazları "düşmanın" kullanımına girmeden önce ele geçirdi ve içerisine patlamaya neden olacak bir "ekipman" yerleştirdi. Bu doğrudan bir patlayıcı ya da bataryanın anında patlayacak sıcaklığa ulaşmasını sağlayacak bir cihaz olabilir.

İkinci ve daha korkutucu olan ise günümüzde akıllı telefonlarda da kullandığımız batarya teknolojilerinde bilmediğimiz bir açık söz konusu. Bazı hükümet ya da istihbarat organizasyonları bu açığı ve batarya patlatmanın yolunu buldu ve aslında her birimiz elimizde bir bomba taşıyoruz.

Elbette ki bu diğerine göre oldukça düşük bir ihtimal. Ancak belirtmekte fayda var ki konunun uzmanı olarak değil, araştırmasını yapmış bir editör ekibi olarak kendi teorilerimizi okurlarımızla paylaşıyoruz. Bu nedenle kim bilir belki de gerçekten bir bombayı elimizden düşürmeden sürekli kullanıyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çağrı cihazı nedir sorusuna cevap bulabildiniz mi? Çağrı cihazı neden patlar konusunda yukarıdakilerden farklı bir teoriniz var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.