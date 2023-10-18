Patlamalara Karşı Dayanıklı: Nokia HHRA501x ve IS540.1 Özellikleri ve Fiyatı

Nokia'nın telefon piyasasına damgasını vuran iki yeni modeli "zırhlı telefon" olarak tanıtılıyor. Patlamalara bile dayanıklılık gösteren bu iki cihaz, Nokia'nın uzun bir aradan sonra akıllı telefon sektörüne ses getiren bir dönüş yapmasını sağlıyor.

Özellikle patlama riskinin olduğu bölgelerde kullanıma uygun olarak tasarlanan HHRA 501x ve IS540.1 Nokia ve i.safe MOBILE Gmbh iş birliği ile üretiliyor.

Endüstriyel risklere karşı zorlu testlere tabi tutulan Nokia akıllı telefonların özellikleri ve fiyatı ise akıllı telefon kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda Nokia HHRA501x ve IS540.1'in özelliklerini tüm detayları ile ele aldık.

İşte, Nokia'nın patlamaya bile dayanıklı yeni akıllı telefon modelleri!

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 Özellikleri

Nokia'nın zorlu koşullarda kullanıma uygun yeni akıllı telefon modellerinin teknik özelliklerinin birbiriyle tamamen aynı olduğu görülüyor. Ekrandan işlemciye, hafızadan 5G bağlantıya varıncaya kadar iki cihazın özellikleri birbiriyle eşleşiyor. Her iki cihazda da görebileceğimiz bu özellikleri şu şekilde listelemek mümkün:

6 inç ekran

Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma

Qualcomm QCM6490 işlemci (Qualcomm Snapdragon 778 ile aynı performansa sahip bir işlemci olarak biliniyor.)

8 GB RAM + 128 GB Dahili hafıza

48 MP Ana kamera

5 MP Ön kamera

4400 mAh batarya

Suya ve toza karşı dayanıklılık

Çift sim + eSIM desteği

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 Fiyatı

Nokia HHRA501x ve Nokia IS540.1 modellerinin fiyatına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak yabancı kaynaklara baktığımızda karşımıza çıkan bazı tahmini veriler mevcut.

Bu verilere göre HHRA501x için beklenen fiyatın 351 dolar olarak belirtildiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık 9.800 TL'ye denk geliyor. Eğer cihazın fiyatı bu beklentiler ile uyumlu olursa bu tutarın yurt dışı için geçerli olduğunu ve vergilerin bu fiyata dahil olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Başka bir kaynakta Nokia IS540.1 için 580 dolar gibi bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bu da TL bazında yaklaşık 16.200 TL'ye denk geliyor. Bu rakamlar sadece birer tahmin olarak karşımıza çıkıyor. Net fiyat bilgisi gibi cihazların çıkış tarihi de şu an için belirsiz.