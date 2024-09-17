İsrail'den Korkunç Siber Saldırı: Binlerce Çağrı Cihazı Uzaktan Patlatıldı, Lübnan Kana Boğuldu!

İsrail, Filistin olaylarının ardından çatışmaların devam ettiği Hizbullah'a yönelik tarihte eşine az rastalanacak bir siber saldırıya imza attı. Hükümete bağlı askeri siber ekip, Lübnan’da bulunan Hizbullah askerlerinin iletişim için kullandığı çağrı cihazlarını hackleyerek patlattı. Olayda çok sayıda askerin yanı sıra İran’ın Lübnan büyükelçisinin de yaralandığı iddia ediliyor. Detaylar haberde.

İsrail, Hizbullah Askerlerinin Eski Model Çağrı Cihazlarını Sinyalle Patlattı!

Gazze’de yaşanan katliamın taraflarından İsrail, Lübnan yerleşkesinde yer alan Hizbullah terör örgütü ile de çatışmalarını sürdüyor. Geçtiğimiz haftalardan itibaren bölgeyi hava bombandırımına tutan İsrail, kısa bir süre önce ise akılalmaz bir saldırıda bulundu. Hükümete bağlı siber askeri ekip Hizbullah üyelerinin haberleşmek için kullandıkları çağrı cihazları uzaktan patlatmayı başardı.

Olay sonucunda pek çok Hizbullah askeri ile birlikte İran’ın Lübnan büyükelçisinin de yaralandığı iddia edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 800 kişinin ise yaralandığını bildiriliyor. Yararılan için acil kan verme çağrısına bulunan Sağlık Bakanlığı, ellerinde çağrı cihazı bulunduran vatandaşların bunlardan kurtulması konusunda uyarıda bulundu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir Hizbullah yetkilisi, çağrı cihazlarının patlatılmasının İsrail ile yaklaşık bir yıldır süren savaşta örgütün maruz kaldığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi. 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamada cihazlarda bulunan lityum pillerin sinyal yolu ile uzaktan patlatıldığı açıklandı.

Söz konusu saldırının oldukça basit bir teknolojiye sahip çağrı cihazları üzerinden kolayca yapılabiliyor olması, pek çok kişinin aklına akıllı telefonlar üzerinden milyonlarca can kaybına yol açabilecek bir saldırının mümkün olup olmadığı sorusunu getiriyor.

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