Carver Fiyat Listesi - 2024

Carver fiyat listesi, üç tekerleğe sahip bir elektrikli araç satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye'de satışa sunulan Carver elektrikli araçlar arasında S+, R+, Cargo S+ ve Cargo R+ isimli modeller bulunuyor.

2024 Yılına Ait Carver Fiyat Listesi

Bu rehberde üç tekerleğe sahip araçların ne kadar fiyata satıldığına dair merak edilen soruları yanıtlayacağız. Carver tarafından piyasaya sürülen araçların fiyat etiketlerine ve özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Carver S+ Fiyatları

Carver S+ (Mandalina Turuncusu, Koyu Gri, Metalik Mavi) Led Far Paketi : 739.000 TL

: 739.000 TL Carver S+ (İnci Beyaz): 699.000 TL

80 km/h maksimum hıza ulaşabilen S+ modeli 100 kilometreye kadar menzil sunuyor. 7.1 kWh batarya kapasitesine sahip araç yaklaşık 3 saatte yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Carver R+ Fiyatları

Carver R+ (Mandalina Turuncusu, Koyu Gri, Metalik Mavi) Led Far Paketi : 639.000 TL

: 639.000 TL Carver R+ (İnci Beyaz): 599.000 TL

45 km/h maksimum hıza ulaşabilen S+ modeli 130 kilometreye kadar menzil sunuyor. 7.1 kWh batarya kapasitesine sahip araç yaklaşık 3 saatte yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 289 cm uzunluğundaki araç 98 cm genişliğe ve 149 cm yüksekliğe sahip.

Carver Cargo S+ Fiyatı

Carver Cargo S+ (Beyaz): 699.000 TL

80 km/h maksimum hıza ulaşabilen Cargo S+ modeli 100 kilometreye kadar menzil sunuyor. 7.1 kWh batarya kapasitesine sahip araç yaklaşık 3 saatte yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 289 cm uzunluğundaki araç 106 cm genişliğe ve 149 cm yüksekliğe sahip.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan elektrikli araçta Bluetooth ses sistemi mevcut.

Carver Cargo R+ Fiyatı

Carver Cargo R+ (Beyaz): 599.000 TL

7.1 kWh batarya kapasitesinin yer aldığı Cargo R+ modeli yaklaşık üç saatte yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 45 km/h maksimum hıza ulaşabilen elektrikli araç 130 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Bluetooth ses sistemini destekleyen araç 289 cm uzunluğunda. Araç 98 cm genişliğe ve 149 cm yüksekliğe sahip.

Bu rehberde Carver marka elektrikli araçlar ne kadar fiyata satılıyor sorusunu yanıtladık. Ayrıca bu araçları neler sunduğunu açıkladık. Carver araçlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.