Casper VIA E30 Özellikleri Neler? 2023’te Satın Alınır mı?

Casper’ın fiyat-performans dengeli telefonu Casper VIA E30, güçlü tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciden alan telefonun özellikle kamera sistemi çok gelişmiştir.

Birçok kamera modundan oluşan cihazın ekranı geniş şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca güçlü bir bataryaya da sahiptir.

Casper VIA E30 Özellikleri

Ekran teknolojisi: IPS LCD

Ekran boyutu: 6.52

Depolama alanı: 64 GB

Batarya: 5000 mAh

RAM: 4 GB

Ana kamera: 16 MP (F/)

Ekran çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

İşlemcisi: MediaTek Helio G35

Çekirdek sayısı:8

Grafik işlemcisi: PowerVR GE8320

CPU teknolojisi: 12 nm

Dahili hafıza: 64

Casper VIA E30, %89,8 ekran gövde oranıyla kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunuyor. Aynı zamanda cihaz, HyperEngine oyun teknolojisiyle tasarlanmıştır. Büyük ekranıyla rahat ve keyifli kullanım sunan telefon, 5000 mAh bataryasıyla da uzun pil ömrüne sahiptir.

Telefonun 16 MP + 5 MP + 2 MP arka kameraları vardır. Ayrıca single portrait, continue shot, beauty ve fill light modlarından da oluşuyor. Bu modlar sayesinde ek uygulamaya gerek kalmadan fotoğrafların düzenlenmesini sağlıyor.

Cihaz, 12 farklı kategoriyi Al kamerasından yararlanarak fotoğraf çekerken tanımlayabiliyor. Fotoğrafları otomatik ve gelişmiş algoritmalarla optimize edebiliyor. Telefon, 4 farklı kamerasıyla profesyonel selfie ve fotoğraflar çekebiliyor.

Casper VIA E30 Fiyatı

Casper VIA E30, günlük işler için çok uygundur. Güçlü bataryaya sahip olan cihazla gün boyu kesintisiz bağlantıda kalabilirsiniz. Temel donanım özelliklerinden dolayı cihaz verimli çalışmaktadır. Kamera sistemi ve batarya özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken cihazın fiyatı 5.000 TL’dir.

Casper VIA E30 2023’te Satın Alınır mı?

Casper VIA E30, 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçenekleriyle kullanıcılarına sunuluyor. Cihaz, genel olarak güçlü kamera sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bir telefon kamerasından daha fazlasını kullanıcılarına sunmaktadır.

Göz yormayan ekrana sahip olması da uzun süre kullanımlar için büyük avantajdır. Akıcı ve net görüntüler sunan ekranının yanı sıra arka planda daha çok programda çalıştırılabiliyor. 4 GB RAM ile hızlı şekilde program geçişleri yapılabiliyor.

HyperEngine oyun teknolojisiyle de akıllı kaynak yönetimi yapıyor. Kaynak kullanımının arttığı zor durumlarda performansın düşmesini engellemektedir. Dokunmatik parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisiyle de telefon maksimum düzeyde güvenli hale getirilebiliyor.

Casper VIA E30, özellikle fotoğraf çekmeyi ve çekinmeyi sevenler için ideal bir cihaz denilebilir. Cihazla muhteşem karelere imza atılabilir. Bu noktada Casper VIA E30 2023'te alınır mı sorusunu şöyle yanıtlayabiliriz;

Eğer kamerası mükemmel bir telefon arayışı içindeyseniz bu cihaz idealdir. Aynı zamanda 5000 mAh bataryasının uzun pil ömrü sunması da cihazı cazip kılıyor. Sade ve basit arayüze sahip olması da alınabilir mi sorusuna evet şeklinde cevap vermemizi sağlıyor.