Chery Fiyat Listesi - 2023

Chery fiyat listesi, Çin merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar ücrete sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Hazırladığımız yazıda Türkiye'de satılan Chery otomobillerin fiyatlarını sıraladık.

İlk olarak 1997 yılında kurulan otomobil üreticisi Chery, 2023 yılı itibarıyla bazı araba modellerini Türkiye'de de satışa sundu. Şu anda Türkiye'de satışa sunulana araba modelleri arasında TIGGO8 PRO, TIGGO7 PRO ve OMODA5 yer alıyor. Peki, Chery otomobil fiyatları ne kadar?

Not: Aşağıda yer alan listede 2023 yılında belirlenen fiyatlar bulunuyor. Listedeki Chery araba fiyatları zaman içinde artabilir veya azabilir.

2023 Yılına Ait Chery Fiyat Listesi

Chery TIGGO8 PRO Luxury: 1.100.000 TL

Chery TIGGO8 PRO Excellent: 1.200.000 TL

Chery TIGGO7 PRO Comfort: 875.000 TL

Chery TIGGO7 PRO Luxury: 935.000 TL

Chery TIGGO7 PRO Excellent: 995.000 TL

Chery OMODA5 Comfort: 860.000 TL

Chery OMODA5 Luxury: 920.000 TL

Chery OMODA5 Excellent: 980.000 TL

Sıfır araba fiyatları, yakın zamanda yeni bir otomobil satın almak isteyen kişilerin büyük bir kısmı tarafındna oldukça merak ediliyor. Türkiye'de Audi'den Volkswagen'e Mercedes'ten Opel'e kadar pek çok marka otomobil satılıyor. Bu markaların arasına Chery de dahil oldu.

6 farklı renk seçeneğine sahip olan Chery TIGGO8 PRO modelinin Luxury versiyonu 1 milyon 100 bin TL, Excellent sürümü ise 1 milyon 200 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Otomobilde halojen farlara kıyasla daha verimli bir aydınlatma sunan LED farlar bulunuyor.

Chery TIGGO7 PRO isimli otomobil modelinin Comfort sürümü 875 bin TL, Luxury versiyonu 935 bin TL ve Excellent sürümü ise 995 bin TL fiyata sahip. 12 inç LCD gösterge ekranı ile dikkat çeken araç 290 N.m maksimum torka sahip. Maksimum gücü 145KW olan otomobilde Matkris LED far mevcut.

Chery OMODA5 modelinin Comfort versiyonu 860 bin TL, Luxury sürümü 920 bin TL, Excellent versiyonu ise 980 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 7 farklı renk seçeneği sunan araba 206 km/sa hıza ulaşabiliyor. Başarılı bir tasarıma sahip olan otomobil 136.5 kW maksimum güce ve 275 Nm maksimum tork değerine sahip.

Bu yazıda Chery otomobil fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı model hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.