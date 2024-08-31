Chery Tiggo 7 Pro Max Özellikleri ve Fiyatı

Chery’nin Tiggo 7 Pro Max modeli yeni nesil popüler aile otomobilleri arasında sayılıyor. Şık ve gösterişli tasarımının yanı sıra gelişmiş teknolojilerle donatılan bu araç, güçlü donanımları ile dikkat çekiyor.

Konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi vadeden otomobilin teknik özellikleri ve fiyatı otomobil tutkunları tarafından merak ediliyor. Bu yazımızda, Chery Tiggo 7 Pro Max’in özelliklerini sizin için sıralıyoruz. İşte, detaylar!

Chery Tiggo 7 Pro Max Özellikleri

C-SUV otomobiller arasında listelenen Tiggo 7 Pro Max’in dış tasarımına baktığımızda ön tarafta şık bir ızgara modelinin bulunduğunu görüyoruz. Arka tarafta ise aracın ihtişamlı görünümünü destekleyen bir aydınlatma seti bizi karşılıyor.

Yan görünüşte 19 inçlik jantlar göze çarpıyor. Tavan kısmında ise geniş açılabilir cam tavan detayı mevcut.

Aracın uzunluğu 4.513 mm iken genişliği ise 1.862 mm olarak belirtiliyor. İç hacmi modern aileler için oldukça yeterli genişlikte olan bu araçta hem günlük kullanıma uygun pratik çözümlere hem de yeni nesil teknolojilere yer verilmiş.

İç tasarıma baktığımızda öne çıkan en önemli detaylardan birinin 24.6 inç boyutundaki çift ekran olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında HUD göz hizası ekran sistemine yer verilmiş. Ön konsolda kablosuz hızlı şarj alanı mevcut.

Klimalarda çift belgeli sisteme yer veriliyor. N95 filtreli hava kalitesi sistemi ile klimanın performansı iyileştirilmiş. Bu da konforlu bir yolculuk deneyimi için önem verilen detaylar arasında yer alıyor.

PEP adı verilen ‘pasif giriş pasif marş’ sistemine sahip olan Tiggo 7 Pro Max’te güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor. Araç hareket ettiğinde otomatik bir şekilde kapıların kitlenmesi ve araç durduğunda kapı kilitlerinin açılması bu önlemlerden birisi.

Yapay zekâ desteğii ile geliştirilen otomobilde sesli komutlarla araç içinde çeşitli kontrolleri sağlama imkânınız bulunuyor.

Yine iç tasarımda sürücünün ve yolcuların gövdesini saran koltuk tasarımı sürüş konforunun yükselmesini sağlıyor.

Elektrikli bagaj kapağına sahip olan bu modelde bagaj alanı da oldukça geniş. 1500 litreye kadar depolama alanı sunan otomobil, markanın yenilikçi, ferah ve kullanışlı C-SUV otomobilleri arasında boy gösteriyor.

Chery Tiggo 7 Pro Max Fiyatı

Aracın farklı donanım paketleri mevcut. Dolayısıyla fiyatlar da seçilen donanıma göre değişiklik gösteriyor.

Başlangıç fiyatının yaklaşık 1.680.000 TL civarında olduğu biliniyor. Exceptional isimli paketi tercih ettiğinizde ise bu rakam 1.832.000 TL’ye yükseliyor.

Siz bu aracı nasıl buldunuz? Aile otomobili olarak satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!