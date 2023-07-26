Chevrolet Fiyat Listesi - 2023
En çok satanlar listesindeki Ford T’yi geçen başarılı otomobil markası Chevrolet ile ilgili bir fiyat listesi hazırladık. İşte Chevrolet'in 2023 fiyatları!
Amerikan merkezli Chevrolet, 2011 yılında Louis Chevrolet tarafından kurulmuştur. Türkiye’de Chevy olarak bilinen marka, dengindeki araçlara kıyasla daha hesaplıdır.
General Motors'un %56,6 hissesini satın aldığı Chevrolet'in ilk yıllarda logosu papyon şeklindeydi. Fakat daha sonra logo değişerek günümüzde kullanılan halini aldı. Chevrolet, General Motors içerisindeki en güçlü otomobil markasıdır.
Maserati Fiyat Listesi - 2023
İtalya’nın Bologna kentinde kurulan Maserati, lüks spor otomobiller üretiyor. Alfieri Maserati tarafından kurulan firma ilerleyen süreçte Ferrari ile ortaklık kurdu.
Chevrolet Fiyatları
2015 yılında Türkiye’de 1,5 milyar dolar gelir elde eden Chevrolet fiyat listesi şu şekildedir:
1. Corvette Z06
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Chevrolet’in Corvette Z06 modeli, dengeli motor tasarımına sahiptir. Gücünün çoğunluğunu arka tekerleklere veriyor. Pisteki performansıyla dikkat çeken Corvetto Z06, aerodinamiktir.
2. Silverado
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Güvenli sürüş sistemli Siverado, 605 It bagaj hacmine sahiptir. 5 tane kapıya sahip olan araç, bir ailenin rahatça sığabileceği genişlikte tasarlanmıştır.
3. Spark
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
5 kapılı şehir otomobili olarak ifade edebileceğimiz Spark, üstün teknoloji ve özelliklerde donatılmıştır. Güzel, kaliteli görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor.
4. Equinox
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Chevrolet’in SUV modeli olan Equinox, 2004 yılında üretilmeye başlamıştır. Equinox’un ilk nesil orta sınıf bir SUV’udur. Üçüncü nesli sonrasındaysa kompakt SUV olarak üretilmiştir.
5. Tahoe
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Chevrolet’in Tahoe modeli şu an General Motors’un büyük boy SUV’u olarak piyasada yer alıyor.
6. Bolt EV
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic- 7.488.637 TL
Güçlendirilmiş stiliyle dikkat çeken Bolt EV, konforlu ve verimli sürüş sunuyor. En son teknolojiyle donatılan Bolt EV, elektrikli araç kategorisinde yer alıyor.
7. Corvette Stingray
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Chevrolet fiyat listemizin 7. sırasında Corvette Stingray yer alıyor. Corvette Stingray, 495 beygir gücüyle 11,2 saniyelik çeyrek mil hızla harekete geçebiliyor. Bu özelliği sayesinde yarışlarda en çok tercih edilenlerden oluyor.
8. Siverado HD
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Gelişmiş çekme teknolojili olarak tasarlanmıştır. Geniş dokunmatik ekran ve Sürücü Bilgi Merkezi aracın geliştirilmiş işlevselliğini net şekilde ortaya koyuyor.
9. Malibu
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
1964 yılında üretilmeye başlayan Chevrolet’in Malibu isimli modeli, orta sınıftır. Malibu; göz alıcı stile sahiptir. Malibu tasarımın yanı sıra yüksek teknolojiyle de öne çıkıyor.
10. Blazer
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Stiliyle öne çıkan diğer bir Chevrolet modeliyse Blazer’dır. Chevrolet’in Blazer modeli, orta sınıf SUV’dur. Blazer’in üretimi 2005 yılında durdurulmuştur.
11. Blazer EV
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic
Blazer EV; teknoloji, stil ve performans açısından yüksek özelliklere sahiptir. Sportif çekiliğe sahip olan Blazer EV; aydınlatmalı Chevrolet amblemi ve mevcut sürüş aydınlatmasıyla da ilgiyi üzerine çekiyor.
12. Camaro
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Chevrolet Camaro, ikonik spor otomobil olarak ifade edilebilir. Bu aracın aerodinamik performansı klasik tarzla birleştirilmiştir.
13. Silverado EV
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Son teknolojiden yararlanılarak tasarlanan Silverado EV, özellikle virajlı yollarda rahat kullanım sunuyor. Çünkü geliştirilmiş yol tutuş ve manevra kabiliyet özellikli olarak tasarlanmıştır.
14. Bolt EUV
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Bolt EUV, sürücünün yola hakimiyet kurabileceği şekilde geliştirilmiştir. Chevrolet’in bu modeli bir dizi gelişmiş özellikten oluşuyor.
15. Equinox EV
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Equinox EV, modern teknoloji ve gerçek SUV kapasitesiyle üretilmiştir. Ayrıca günlük sürüşlere uygun, sportif ve rafine araç olarak ifade edilebilir.
16. Suburban
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Chevrolet markasının büyük spor hizmet aracı olarak Suburban modeli tanımlanabilir. General Motors, en çok Suburban satışlarından kar etmiştir.
17. Trailblazer
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
İçi geniş olarak tasarlandığı için Chevrolet Trailblazer, konforlu bir yolculuk sunuyor. 3 sürüş modundan oluşan Trailblazer ile güvenli şekilde yolculuk yapabilirsiniz.
18. Traverse
- Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL
Orta boy SUV özellikli Traverse, altı gelişmiş güvenlik özelliğinden oluşuyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, HD Surround Vision ve Chevy Safety Assist gibi güvenlik özellikli teknolojilerle donatılmıştır.
Türkiye'de satışı durdurulan Chevrolet markasının fiyatları sizce nasıl? Türkiye'de tekrar satışa sunulsa almayı düşünür müsünüz?
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