Chevrolet Fiyat Listesi - 2023

Amerikan merkezli Chevrolet, 2011 yılında Louis Chevrolet tarafından kurulmuştur. Türkiye’de Chevy olarak bilinen marka, dengindeki araçlara kıyasla daha hesaplıdır.

General Motors'un %56,6 hissesini satın aldığı Chevrolet'in ilk yıllarda logosu papyon şeklindeydi. Fakat daha sonra logo değişerek günümüzde kullanılan halini aldı. Chevrolet, General Motors içerisindeki en güçlü otomobil markasıdır.

Chevrolet Fiyatları

2015 yılında Türkiye’de 1,5 milyar dolar gelir elde eden Chevrolet fiyat listesi şu şekildedir:

1. Corvette Z06

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Chevrolet’in Corvette Z06 modeli, dengeli motor tasarımına sahiptir. Gücünün çoğunluğunu arka tekerleklere veriyor. Pisteki performansıyla dikkat çeken Corvetto Z06, aerodinamiktir.

2. Silverado

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Güvenli sürüş sistemli Siverado, 605 It bagaj hacmine sahiptir. 5 tane kapıya sahip olan araç, bir ailenin rahatça sığabileceği genişlikte tasarlanmıştır.

3. Spark

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

5 kapılı şehir otomobili olarak ifade edebileceğimiz Spark, üstün teknoloji ve özelliklerde donatılmıştır. Güzel, kaliteli görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor.

4. Equinox

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Chevrolet’in SUV modeli olan Equinox, 2004 yılında üretilmeye başlamıştır. Equinox’un ilk nesil orta sınıf bir SUV’udur. Üçüncü nesli sonrasındaysa kompakt SUV olarak üretilmiştir.

5. Tahoe

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Chevrolet’in Tahoe modeli şu an General Motors’un büyük boy SUV’u olarak piyasada yer alıyor.

6. Bolt EV

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic- 7.488.637 TL

Güçlendirilmiş stiliyle dikkat çeken Bolt EV, konforlu ve verimli sürüş sunuyor. En son teknolojiyle donatılan Bolt EV, elektrikli araç kategorisinde yer alıyor.

7. Corvette Stingray

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Chevrolet fiyat listemizin 7. sırasında Corvette Stingray yer alıyor. Corvette Stingray, 495 beygir gücüyle 11,2 saniyelik çeyrek mil hızla harekete geçebiliyor. Bu özelliği sayesinde yarışlarda en çok tercih edilenlerden oluyor.

8. Siverado HD

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Gelişmiş çekme teknolojili olarak tasarlanmıştır. Geniş dokunmatik ekran ve Sürücü Bilgi Merkezi aracın geliştirilmiş işlevselliğini net şekilde ortaya koyuyor.

9. Malibu

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

1964 yılında üretilmeye başlayan Chevrolet’in Malibu isimli modeli, orta sınıftır. Malibu; göz alıcı stile sahiptir. Malibu tasarımın yanı sıra yüksek teknolojiyle de öne çıkıyor.

10. Blazer

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Stiliyle öne çıkan diğer bir Chevrolet modeliyse Blazer’dır. Chevrolet’in Blazer modeli, orta sınıf SUV’dur. Blazer’in üretimi 2005 yılında durdurulmuştur.

11. Blazer EV

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic

Blazer EV; teknoloji, stil ve performans açısından yüksek özelliklere sahiptir. Sportif çekiliğe sahip olan Blazer EV; aydınlatmalı Chevrolet amblemi ve mevcut sürüş aydınlatmasıyla da ilgiyi üzerine çekiyor.

12. Camaro

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Chevrolet Camaro, ikonik spor otomobil olarak ifade edilebilir. Bu aracın aerodinamik performansı klasik tarzla birleştirilmiştir.

13. Silverado EV

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Son teknolojiden yararlanılarak tasarlanan Silverado EV, özellikle virajlı yollarda rahat kullanım sunuyor. Çünkü geliştirilmiş yol tutuş ve manevra kabiliyet özellikli olarak tasarlanmıştır.

14. Bolt EUV

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Bolt EUV, sürücünün yola hakimiyet kurabileceği şekilde geliştirilmiştir. Chevrolet’in bu modeli bir dizi gelişmiş özellikten oluşuyor.

15. Equinox EV

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Equinox EV, modern teknoloji ve gerçek SUV kapasitesiyle üretilmiştir. Ayrıca günlük sürüşlere uygun, sportif ve rafine araç olarak ifade edilebilir.

16. Suburban

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Chevrolet markasının büyük spor hizmet aracı olarak Suburban modeli tanımlanabilir. General Motors, en çok Suburban satışlarından kar etmiştir.

17. Trailblazer

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

İçi geniş olarak tasarlandığı için Chevrolet Trailblazer, konforlu bir yolculuk sunuyor. 3 sürüş modundan oluşan Trailblazer ile güvenli şekilde yolculuk yapabilirsiniz.

18. Traverse

Quattro 4.0 Turbo FSI 600 hp Tiptronic - 7.488.637 TL

Orta boy SUV özellikli Traverse, altı gelişmiş güvenlik özelliğinden oluşuyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, HD Surround Vision ve Chevy Safety Assist gibi güvenlik özellikli teknolojilerle donatılmıştır.

Türkiye'de satışı durdurulan Chevrolet markasının fiyatları sizce nasıl? Türkiye'de tekrar satışa sunulsa almayı düşünür müsünüz?