Google Chromecast nedir, kurulumu nasıl yapılır? Bu yazıda özellikle akıllı bir televizyonlar için harika bir cihaz olan Chromecast’e dair merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren cihaz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Akıllı bir televizyon kullanmıyorsanız ancak televizyonunuz üzerinden YouTube gibi uygulamalarda yer alan içerikleri izlemenin yollarını arıyorsanız, Google Chromecast ile karşılaşmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Diğer medya oynatıcılarından farklı bir yapıya sahip olan cihaz, tipik bir TV kutusu gibi çalışmadığından ötürü biraz ilginç görünebilir. Peki, Chromecast ne demek? Dünya genelinde çok popüler olan cihaz ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

Google Chromecast Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından geliştirilen Chromecast, bir akış dongle’ıdır. Dongle, ek işlevsellik sağlamak için farklı bir cihazda yer alan portuna yani bağlantı noktasına bağlanan donanım bileşenine denir.

Chromecast’i standart bir HDMI bağlantı noktası aracılığı ile herhangi bir televizyona ya da monitöre takabilirsiniz. Gerekli yapılandırma adımlarını uyguladıktan sonra akıllı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan hatta bir Google Home cihazından kablosuz olarak daha büyük bir ekrana ses ve video akışı gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren Chromecast, iki cihaz arasında Wi-Fi üzerinden iletişim kurar ve genellikle özel bir uzaktan kumanda yerine akıllı telefon gibi başka bir cihaz tarafından kontrol edilir. Bazı Chromecast modelleri ise eksiksiz bir TV deneyimi sunmak için bir uzaktan kumanda ile birlikte gelir.

Hangi Chromecast modelini seçerseniz seçin, herhangi bir öğrenme sürecine gerek yoktur çünkü cihazın kullanımı oldukça basittir. Yalnızca birkaç dakika içerisinde cihazı kullanılabilir duruma getirebilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda tecrübesi olmayan kişiler de cihazı çok rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilir.

Dünya genelinde çok popüler bir cihaz olan Chromecast, temel olarak televizyon ile telefon arasında köprü görevi görür. Normal şartlarda akıllı olmayan televizyonlarda herhangi bir aparat kullanmadan YouTube gibi uygulamalarda yer alan içerikleri izleyebilmek mümkün değildir.

Söz konusu cihaz, akıllı olmayan televizyonlarda YouTube gibi platformlarda yer alan içerikleri izleyebilmenize imkân tanır. Cihaz bu işlemi akıllı telefon ya da bilgisayarda açılan içeriği televizyona yansıtarak yapar.

Chromecast, yazılım devi Google’ın Cast isimli kendi tescilli protokolünün üzerine inşa edildi. Bu cihaz, akıllı telefon gibi cihazlardaki içeriklerin bir ekrana ya da akıllı hoparlöre çok kolay bir şekilde yansıtılmasını sağlamak amacı ile tasarlandı.

2013 yılının temmuz ayında piyasaya sürülen Google Chromecast, o zamandan beri neredeyse her büyük uygulama ve platforma entegre edildi. Uygun fiyatlı yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, milyonlarca adet satarak büyük bir popülerlik elde etti.

Yazılım devinin sunduğu cihaz, Wi-Fi yani kablosuz ağa dayandığından ötürü teknik olarak platformlardan bağımsızdır. Örneğin ister bilgisayarınız üzerinden Google Chrome kullanın isterseniz akıllı telefonunuzu kullanın YouTube’da "Yayımla" butonunu göreceksiniz. Bir Apple cihazına sahip olsanız da bu butona erişebilirsiniz.

Google’ın kendi YouTube uygulamasının yanı sıra Netflix, Spotify, Facebook ve daha fazlası dahil olmak üzere pek çok platformda Chromecast uyumluluğu vardır. Elbette bu desteği sunmayan hizmetler de mevcut.

Prime Video, Chromecast’i desteklemeyen platformlara bir örnektir ancak bunun bir nedeni vardır. Bunun sebebi Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon’un Fire TV isimli bir Chromecast alternatifi cihaza sahip olmasıdır.

Bir akıllı telefondan ya da bilgisayardan televizyonunuza 4K çözünürlüğe kadar hem ses hem de video akışı yapabilmenize olanak tanıyan Chromecast ayrıca Google Fotoğraflar hizmetindeki görseller gibi hemen hemen her şeyi yansıtabilmenizi sağlar.

Chromecast’te ses ve video akışının yanı sıra oyun akışı da mümkündür. Akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden kablosuz ağ aracılığı ile bazı oyunların görüntüsünü televizyona aktarabilirsiniz. Bu noktada internet bağlantısının iyi olması gerekiyor. Aksi takdirde gecikme meydana gelebilir ve bu durum, deneyimini olumsuz yönde etkiler.

Google TV'li Chromecast, tüm bu işlevlerin yanı sıra kendi işletim sistemine sahiptir. Bu, içeriği yansıtmak yerine doğrudan cihazdan uygulamalara erişebileceğiniz anlamına gelir. Cihaz bir akıllı televizyon gibi çalışır. Örneğin doğrudan cihaz üzerinden açabileceğiniz bir Netflix uygulaması mevcut.

Google Chromecast Kurulum Adımları Neler?

Chromecast’i televizyonunuza bağlayın.

Cihazınızdan yayımlamak istediğiniz bir videoyu açın.

Yayımla butonuna basın.

Yazılım devi tarafından sunulan cihazı kurabilmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Cihazın kurulum süreci oldukça basittir. Bu nedenle söz konusu işlemi çok kısa süre içerisinde tamamlayabilir ve cihazı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Chromecast’i kullanabilmek için ilk olarak cihazı televizyonunuza bağlamanız gerekiyor. Bunun için cihazı televizyonunun yan tarafında veya arka tarafına yer alan porta takın. Chromecast’i televizyona taktıktan sonra akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarınızdan yayımlamak istediğiniz bir videoyu açın ve son olarak

Yayımla butonuna basın. Daha sonra açılan liste üzerinden televizyonunuzu seçin. Söz konusu işlemi yapmanız hâlinde görüntü, televizyona yansıtılacaktır. Böylelikle açtığınız videoyu daha büyük bir ekranda izleyebilirsiniz.

Videonun yanı sıra Chrome sekmesini de yansıtabilmeniz mümkün. Bunun için Chrome tarayıcısını açın ve ardından sağ üst köşede yer alan üç noktaya basın. Açılan pencere üzerinden "Yayınla" seçeneğini seçin. Tarama işleminin ardından Chromecast’i seçmeniz gerekiyor.

Bu yazıda Google Chromecast ne demek, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.