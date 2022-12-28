Çocukluğumuzun Kahramanı Olan Efsane Çizgi Filmler

Kimi zaman şu an bile izlediğimiz çizgi filmler çocukluğumuzun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Öyle ki birçok çizgi film hayatımız boyunca farklı izlenimler bıraktırdı. Biz de sizler için çocukluğumuzun kahramanı olan çizgi filmleri derlemek istedik. Peki çocukluğumuzun kahramanı olan çizgi filmler nelerdi? Gelin yakından bakalım.

Çocukluğumuzun Kahramanı Olan Çizgi Filmler

Tom ve Jerry

Bugs Bunny

Scooby-doo

Tweety ve Sylvester

Ayı Yogi

Garfield

Müfettiş Gadget

Red Kit

Taş Devri

Şirinler

Mickey Mouse

Temel Reis

Pembe Panter

Pokemon

Tsubasa

Daffy Duck

Tom ve Jerry

Hiç şüphesiz çocukluğumuzun en çok sevilen çizgi filmleri arasında yer alan Tom ve Jerry, hem verdiği mesajlarla dikkat çekerken hem de eğlendirirken birçok kişiyi bir arada topladı. Kimileri Tom'u tutarken kimileri Jerry'yi tutuyordu. Ancak hala kimin haklı olduğu belli değil.

Bugs Bunny

Saklandığı delikten kimi zaman çıkıyor kimi zamansa kaçıyordu. Birçok kişiye onu "Naber canım" demesiyle hatırlıyordu.

Scooby-doo

En iyi dedektif çizgi filmlerinden biri olan Scooby-doo hayaletlerin gerçek olmadığını anlatmaya çalışırken aynı zamanda sürekli bir şeyler yemesi ile meşhurdu.

Tweety ve Sylvester

"Bir kedi gördüm sanki" sözünü herkes hatırlar. Çocukluğumuzda en çok duyduğumuz çizgi film sözlerinden biri de buydu. Bir kedinin kuşu yakalamasını amaçlayan çizgi film birçoğumuzu eğlendirirken aynı anda da güldürüyordu.

Ayı Yogi

Maceranın yaşandığı çizgi film Ayı Yogi ve arkadaşlarının macerasını anlatıyordu.

Garfield

Tembel bir kedinin en sevdiği yemeklerden biri olan lazanya bir dönemler herkesin merak ettiği yiyecekler arasında yer alıyordu.

Müfettiş Gadget

Kimilerinin uzaylı kimlerinin robot dediği Müfettiş Gadget isimli karakter bizlere çocukken birçok maceraya sürüklüyordu.

Red Kit

Hepimizin birden zamanlar özendiği Red Kit kasabadaki haydutlara karşı savaşıyor ve aynı zamanda bize eğlendiriyor. Suçluları yakalamak bir göreviydi.

Taş Devri

Meşhur ayak ile sürülen araba ve Fred Çakmaktaş ve ailesinin maceraları hiç bitmiyor ve çocukluğumuzun en sevilen çizgi filmleri arasında yer almayı başarıyordu.

Şirinler

Gargamel'in bir türlü Şirinleri yakalayamaması Şirin Baba'nın zaman zaman şirinlere yardım etmesi ve her zor durumda bir iksir yapması Gargamel'i adeta baştan çıkarıyordu. Azman ise çizgi filmdeki en çok ezilen karakterlerden biriydi

Mickey Mouse

En çok sevilen çizgi filmlerden biri de Mickey Mouse'dur. Disney tarafından ortaya konulan Mickey Mouse neredeyse yüzyıla aşkındır hayatımızda var.

Temel Reis

Bir zamanlar herkesin Temel Reis'i Trabzon'lu sanması ve ıspanak yemesi ile hatırlıyoruz ancak ne Temel Reis Trabzon'luydu ne de çocuklar ıspanağı seviyordu.

Pembe Panter

Televizyon başında saatlerce dalarak izlediğimiz çizgi filmdi. Ancak bir türlü ne olduğunu anlayamadığımız Pembe Panter çizgi filmi belki de çocukluğumuzun en güzel çizgi filmleri arasındaydı.

Pokemon

Bir dönemlerin efsane çizgi filmlerinden olan Pokemon hiç şüphesiz Pikachu karakteri ile karşımıza geliyordu.

Tsubasa

Yokuş yukarı koşan Tsubasa ve arkadaşları bir türlü anlam veremediğimiz hareketlerle karşımıza geliyor ve en çok sevilen çizgi filmler arasında yer alıyordu.

Daffy Duck

En sevdiğimiz çizgi film karakterlerinden olan dafidak bir zamanlar kalbimizde yer edinmişti.

Bu içeriğimizde çocukluğumuzun efsane çizgi filmlerini sizler için derledik. Peki sizler bu listedi hangi çizgi filmlerin yer almasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.