Combofix Nedir, Nasıl Kullanılır

ComboFix nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, nasıl kurulur, nasıl kullanılır, nasıl kaldırılır? Kısacası ComboFix hakkında yanıtı merak edilmekte olan tüm sorulara bu makalede yanıt veriyoruz.

Bu makalenin sonunda ComboFix kaldırma işleminin nasıl yapılacağı, yazılımın nasıl kurulup kullanılacağını ve ComboFix Windows 10'da kullanılabilir mi gibi sorulara yanıt bulmuş olacaksınız.

Dilerseniz daha fazla uzatmadan kötü amaçlı yazılım karşıtı, kullanıcı dostu yazılımın ayrıntılarına inelim.

ComboFix Nedir, Ne İşe Yarar?

ComboFix, sUBs tarafından geliştirilen ve kötü amaçlı yazılımları yani malware yazılımları tespit etmek için taradıktan sonra bu yazılımları otomatik olarak temizlemeye çalışan bir programdır.

Programın geliştirildiği dönemdeki en yaygın malware programlarını temizlemede başarılı bir performans sergilemiş olsa da elbette ki temizleyemediği malware yazılımları da mevcuttur. Temizlemekte başarılı olamadığı bu yazılımlar hakkında bilgili kişilerin kullanabileceği raporlar sunmaktadır.

ComboFix çalıştırıldığı anda çöp kutusunu, geçici internet dosyalarını ve temp klasörünü otomatik olarak temizlemektedir. Eğer bu konumlarda yer alan dosyalarınızı korumak istiyorsanız bu geçici klasörler yerine başka güvenli bir konuma taşımalısınız.

ComboFix Zararlı mı?

ComboFix, kullanmayı bilmeyenler için tehlikeli ve zararlı olabilmektedir. Teknik yetkinliğe sahip olmayan bir bilgisayar kullanıcısı olduğunuzu düşünüyorsanız ComboFix'i kullanmamanız daha doğru olacaktır.

Programı kullanırken kararsız kaldığınız ya da bilgi sahibi olmadığınız konularda işleme devam etmemeniz gerekir. Aksi yönünde hareket ederseniz bilgisayarınızın çökmesine yol açabilirsiniz.

ComboFix Windows 10 İndirme Nasıl Yapılır?

ComboFix şu anda sadece Windows XP (sadece 32-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit) ve Windows 7 (32-bit/64-bit) ile uyumludur. Bu, yazılımın Windows 11, Windows 10 (Win10), Windows 8.1 ya da Windows 8'de kullanılamadığı anlamına gelmektedir.

ComboFix Nasıl İndirilir?

ComboFix indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. İşletim sisteminiz eğer Windows Vista, Windows XP (32 bit) ya da Windows 7 ise indirme bağlantısı ile ComboFix'i bilgisayarınıza sorunsuz olarak indirip kurabilirsiniz.

Programı direkt olarak masaüstüne indirmeyi unutmayın. Diğer konumlara yapacağınız indirmeler programın işleyişinde sorunlara yol açacaktır. Eğer başka bir klasöre indirdiyseniz çalıştırmadan önce masaüstüne taşıyın.

ComboFix’in diğer programlarla çatışmaması için şu adımları uygulamalısınız:

Bu dahil Windows’ta açık olan tüm pencereleri kapatın.

Bilgisayarınızda çalışan tüm antivirüs, antispyware ve Güvenlik Duvarı (Firewall) yazılımlarını kapatın. Gereksiz programlardan da çıkın.

ComboFix Nasıl Kurulur?

Masaüstüne indirdiğiniz ComboFix'i açın.

Tarama işlemi devam ederken hiçbir işlem gerçekleştirmeyin.

Karşınıza güvenlik uyarısı gelecektir. "Çalıştır" diyerek devam edin.

Programı kullanmak için risk ve özelliklerin belirtildiği uyarı penceresindeki ifadeleri “I Agree” butonuna basarak onaylamalısınız.

Yukarıdaki adımlarla ComboFix kurulumu nasıl yapılır sorusunu yanıtladık. Görsel anlatıma ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. ComboFix'i Açma

İlk olarak masaüstünüze indirmiş olduğunuz ComboFix ikonuna çift tıklayın. ComboFix’i başlattığınızda ComboFix penceresi üzerinde hiçbir tıklama yapmamaya çalışın yoksa programın kilitlenmesine sebep olabilirsiniz. Hatta ComboFix’i çalıştırdığınızda bilgisayarınızda hiçbir işlem gerçekleştirmeyin.

Tarama işlemi biraz uzun sürebilir. Bu süre zarfında sabırla beklemeniz gerekiyor.

2. ComboFix'e Çalıştırma

ComboFix’te dijital imza yer almadığından dolayı çalıştırırken Windows karşınıza aşağıdaki pencereyi çıkaracaktır. Devam etmek için "Çalıştır" butonuna tıklayabilirsiniz.

3. ComboFix Kullanmanın Risklerini Onaylama

Bu işlemi geçtiğinizde karşınıza ComboFix uyarı penceresi çıkacaktır.

Programın içerdiği riskleri ve özelliklerini belirten bu yazıda yer alanları “I Agree” tuşuna basarak kabul edebilir veya “Cancel” tuşuna basarak etmeyebilirsiniz. Kabul etmemeniz durumunda kurulum iptal edilecektir.

ComboFix Nasıl Kullanılır?

Kurulumdan sonra önünüze mavi ekran gelecektir.

ComboFix, bu ekranda çalışmaya hazırlanmaktadır.

İşlem sona erdiğinde sistem geri yükleme noktası oluşturulacaktır.

ComboFix yine Windows Kayıt Defteri için bir yedek alacaktır. Windows Recovery Console yoksa bir pencere çıkacaktır. "Yes" butonuna tıklayın.

Taramaya başlamadan önce bir pencere daha çıkacaktır. Bir kez daha "Yes" butonuna basın.

İşlem sona erdiğinde yazılım otomatik olarak kapanacak ve size raporu sunacaktır.

ComboFix nasıl kullanılır ve benzeri soruların cevabını iyice öğrenmeniz için yukarıdaki adımları bir de görselle destekleyelim.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ComboFix kurulumunu tamamladıktan sonra mavi ekran açılacaktır.

Bu ekranda ComboFix çalışmaya hazırlanacaktır. İşlem bittiğinde ComboFix sistem geri yükleme noktası yaratmaya çalışacaktır. Böylece bir sorun gerçekleşmesi durumunda “Sistem Geri Yükleme”yi kullanarak sisteminizi tekrar eski haline döndürebilirsiniz.

Ardından aşağıda görebileceğiniz gibi Windows Kayıt Defteri’nizin bir yedeği yine ComboFix tarafından tutulacaktır.

ComboFix Windows Kayıt Defteri’ni yedeklediğinde sisteminizde Windows Recovery Console'un (Windows Kurtarma Konsolu) yer alıp almadığını kontrol edecektir. Eğer kurulu değilse karşınıza aşağıdaki pencere çıkacaktır.

ComboFix’in bu noktadan sonra işleme devam edebilmesi için “Yes” butonuna basarak devam etmeniz gerekiyor. Unutmayın ki Kurtarma Konsolu’nun yüklenebilmesi için internete bağlı olmanız gerekiyor. Eğer konsol kurulamazsa ComboFix zaten çalışmaya devam etmeyecektir. Kurulum tamamlandığında aşağıdaki uyarı penceresi karşınıza gelecektir.

Burada da “Yes” butonuna basarak ComboFix’in tarama işlemini başlatabilirsiniz.

İşlem başladığında ComboFix bilgisayarınızın internet bağlantısını kesecektir. Bu nedenle internet bağlantınızın koptuğuna dair çıkan uyarıları dikkate almayın. ComboFix işlemi tamamladığında otomatik olarak internet bağlantınızı tekrar açacaktır.

Tarama işlemi bir süre devam edeceğinden dolayı bilgisayarınızda bu süreç içerisinde hiçbir işlem gerçekleştirmemeye çalışın.

Program bilgisayarınızı tararken saat formatınızda da değişiklik yapacaktır ancak işlemler bittiğinde yeniden eski haline getirecektir. Tarama işlemi sırasında çeşitli aşamalar devam edeceğinden dolayı açık olan ekranda aşağıdaki gibi farklı işlemler görebilirsiniz.

Bu basamakların adedi her bilgisayarda değiştiğinden dolayı lütfen sabırlı olun ve tüm aşamalar tamamlanana kadar bekleyin.

ComboFix işlemleri tamamladığında aşağıdaki rapor hazırlama işlemi başlayacaktır. Bu süre içerisinde de yine programa herhangi bir şekilde dokunmamanız gerekiyor.

Eğer işlem sırasında masaüstünüz ekrandan kaybolursa endişelenmeyin. İşlemler tamamlandığında masaüstünüz tekrar eski halini alacaktır. Rapor tamamlandığında raporun kaydedildiği adresi aşağıdaki gibi görebiliyorsunuz.

ComboFix tüm işlemleri tamamladığında program otomatik olarak kapanacak ve saatiniz eski orijinal formatına dönecek. Ardından ise otomatik olarak aşağıdaki gibi rapor açacaktır.

Bu raporu kullandığınız forumlarda paylaşarak bilgisayar bilgisi üst düzey olan kullanıcıların yardımlarını isteyebilirsiniz. ComboFix ilk çalışmasında bile muhtemelen sisteminizdeki tüm zararlı yazılımları temizlemiş olacaktır ancak yine de son raporu bilgili olan kişilerle paylaşırsanız sisteminizde bir sorun kalıp kalmadığını test edebilirsiniz.

ComboFix Nasıl Kaldırılır?

Windows XP’de Combofix’i kaldırmak için “Başlat” tuşuna bastıktan sonra “Çalıştır” menüsüne girerek tırnaksız olarak şunları yazmanız gerekiyor “combofix /uninstall”.

Daha sonra "Tamam" butonuna basarak silme işlemini başlatabilirsiniz. Combofix ve /uninstall kelimeleri arasında bir adet boşluk bırakmayı unutmayın.

Windows Vista ya da Windows 7’de ComboFix’i kaldırmak için yine "Başlat" menüsünü açtığınızda karşınıza çıkacak olan “Programları ve dosyaları ara” kısmına “combofix /uninstall” yazarak karşınıza çıkan silme uygulamasını açmalısınız.

Artık ComboFix sisteminizden tamamen silinmiş halde ve temizlenmiş bilgisayarınızı güvenle kullanabilir ve masaüstünüzde yer alan ComboFix.exe dosyasını gönül rahatlığı ile silebilirsiniz.

Unutmayın ki ComboFix’i sisteminizden kaldırdığınızda programın yarattığı tüm yedekler ve karantinalar da silinmektedir. Bu nedenle bilgisayarınızın tamamen düzgün çalıştığından emin olmadan programı kaldırmamanız gerekiyor.

Bu makalede ComboFix nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır ve nasıl kaldırılır sorularını yanıtladık. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.